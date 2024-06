Un objetivo climático clave 'pende de un hilo', advierte el jefe de la ONU

Global WarmingGreenhouse Gas EmissionsHeat and Heat WavesDisasters and EmergenciesGuterres, AntonioUnited NationsWorld Meteorological OrganizationWeatherAdvertising and MarketingEl Nino Southern Oscillation

Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, en los próximos cinco años hay casi un 90 por ciento de probabilidades de que la Tierra vuelva a batir el récord del año más cálido.

Con el planeta inmerso en las temperaturas más altas de los últimos 100.000 años, los científicos de la agencia meteorológica de las Naciones Unidas han hecho números y han llegado a una dura conclusión: es casi inevitable que se produzcan más años de calor récord.

Según un informe publicado el miércoles por la Organización Meteorológica Mundial, en los próximos cinco años hay casi un 90 por ciento de probabilidades de que la Tierra vuelva a batir el récord del año más cálido, superando las abrasadoras temperaturas de 2023.

Son prácticamente iguales a las probabilidades de que, al menos en uno de esos cinco años naturales, la temperatura promedio mundial sea 1,5 grados Celsius superior a la registrada en los albores de la era industrial. Ese es el nivel de calentamiento que los países se propusieron evitar en el Acuerdo de París de 2015.

"El objetivo de limitar el calentamiento global a largo plazo a 1,5 grados centígrados pende de un hilo", dijo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en un discurso el miércoles en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Guterres hizo un llamamiento a la acción urgente en una serie de ámbitos, como la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la adopción de energías renovables, la ayuda a los países pobres para financiar sus planes climáticos y la toma de medidas drásticas contra la industria de los combustibles fósiles.

Sobre este último tema, Guterres reiteró las exhortaciones anteriores a poner fin a las subvenciones de los contribuyentes al petróleo y el gas. Pero también se centró en un nuevo objetivo: instó a los gobiernos a prohibir la publicidad de las empresas de combustibles fósiles, comparando a los productores de petróleo y carbón con la industria del tabaco, que se enfrenta a restricciones publicitarias en todo el mundo. También instó a los medios de comunicación y a las empresas tecnológicas a dejar de mostrar sus anuncios.

"Los combustibles fósiles no solo envenenan nuestro planeta, sino que son tóxicos para su marca", dijo Guterres refiriéndose a las agencias de publicidad y relaciones públicas. "Pido a estas empresas que dejen de actuar como facilitadoras de la destrucción planetaria".

Varias publicaciones, entre ellas el diario The Guardian, han dejado de aceptar publicidad de combustibles fósiles. The New York Times acepta anuncios de empresas petroleras y gasísticas con algunas restricciones, entre ellas la prohibición de patrocinar su boletín informativo sobre el clima y actos especiales sobre el clima, según un portavoz de la empresa. El Times tampoco permite que las empresas de combustibles fósiles compren todos los anuncios en episodios individuales de su pódcast The Daily.

La última racha de calor récord de la Tierra comenzó a mediados del año pasado y no ha cesado a medida que se acerca otro verano en el hemisferio norte.

Según anunció el miércoles el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea, el mes pasado fue el mayo más cálido registrado en el planeta. Fue el duodécimo mes consecutivo en el que la temperatura promedio mundial superó todos los registros anteriores para esa época del año. En esos 12 meses, el termómetro fue en promedio 1,63 grados centígrados más cálido que en la época preindustrial, según Copernicus.

Según el Acuerdo de París, el objetivo de 1,5 grados es a "largo plazo". Técnicamente hablando, esto significa que el mundo habrá incumplido el pacto solo si las temperaturas superan el umbral durante muchos años, incluso décadas, y no solo un año.

"Los incumplimientos temporales no significan que se haya perdido definitivamente el objetivo del 1,5", declaró Ko Barrett, secretaria general adjunta de la Organización Meteorológica Mundial, en una conferencia de prensa. Sin embargo, lo que ahora parece claro, añadió, es que esos incumplimientos van a ser cada vez más frecuentes.

Los efectos del calor anormal se han dejado sentir en todo el planeta. En India y otras partes de Asia del Sur, las temperaturas han superado con creces los 43 grados Celsius en las últimas semanas, llevando a muchas personas a situaciones extremas. Millones de estadounidenses en California, Nevada y Arizona están experimentando esta semana su primera ola de calor intenso de la temporada.

Las recientes inundaciones en Brasil han causado muertes y destrucción generalizadas, y podrían convertirse en la catástrofe más costosa registrada en el país. Las lluvias torrenciales de varios días que causaron los diluvios fueron dos veces más probables debido a la energía térmica adicional añadida a la atmósfera por la actividad humana, dijeron los científicos esta semana.

En todos los océanos del mundo, los arrecifes de coral están sufriendo el blanqueamiento más extendido jamás observado, en gran parte debido a lo caliente que ha estado el agua. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica espera que este año la temporada de huracanes en el Atlántico sea excepcionalmente tormentosa, con entre 17 y 25 ciclones tropicales con nombre. Las temperaturas récord de los océanos, que proporcionan el combustible termodinámico para que las tormentas se formen e intensifiquen, son un factor importante.

A medida que continúe el calentamiento global, "esta serie de meses más cálidos será recordada como comparativamente fría", afirmó Carlo Buontempo, director de Copernicus. Según Buontempo, si se reducen rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, la Tierra podría volver a las temperaturas actuales a finales de siglo.

Hay al menos una razón para creer que se avecina un alivio temporal. El Niño, el fenómeno climático natural, está desapareciendo. Durante los fenómenos periódicos de El Niño, se redistribuyen enormes cantidades de calor en el Océano Pacífico, lo que provoca cambios en los patrones climáticos globales que normalmente hacen que el planeta en su conjunto sea más cálido. Esto contribuyó, al menos en parte, a las temperaturas récord de 2023.

Otros factores podrían mantenerse durante más tiempo. En un estudio publicado la semana pasada, un equipo de científicos dirigido por Tianle Yuan, geofísico de la Universidad de Maryland, en Baltimore, estimó que el planeta podría estar experimentando un calentamiento adicional ahora mismo por una razón contraintuitiva: las recientes normativas que redujeron drásticamente la contaminación atmosférica procedente de los barcos.

La quema de combustible fósil libera dióxido de carbono que calienta el planeta, pero también compuestos de azufre que pueden tener un modesto efecto contrario. Una vez en la atmósfera, estos compuestos se transforman en partículas que ayudan a enfriar el planeta, ya sea reflejando la luz solar hacia el espacio o favoreciendo la formación de más nubes.

Estos contaminantes de todos modos dañan la salud humana y los ecosistemas, razón por la cual la Organización Marítima Internacional estableció nuevos límites a las emisiones de azufre de los barcos a partir de 2020. Pero, al hacerlo, el organismo podría haber contribuido inadvertidamente a que la Tierra sea hoy algo más cálida de lo que habría sido de otro modo, según estimaron Yuan y sus colegas.

Para los científicos, el principal factor del calentamiento sigue estando claro: los niveles atmosféricos de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, los tres gases más importantes que atrapan el calor y son causados por el humano, han continuado su ascenso constante. Según los cálculos de los científicos, al ritmo actual de emisiones, solo pasarán unos cinco años antes de que el ser humano haya alterado la química de la atmósfera de forma tan significativa que resulte extremadamente difícil impedir que el calentamiento supere los 1,5 grados centígrados.

