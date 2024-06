Putin dice que Rusia podría atacar a los países que suministran armas a Ucrania

Missiles and Missile Defense SystemsUnited States International RelationsPolitics and GovernmentRussian Invasion of Ukraine (2022)Defense and Military ForcesPresidential Election of 2024Putin, Vladimir VGershkovich, Evan

El líder ruso advirtió que, dado que los gobiernos occidentales permiten que se usen misiles de largo alcance en Rusia, su país podría hacer lo mismo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el miércoles que el hecho de que los países occidentales suministren misiles de largo alcance a Ucrania y permitan su uso para atacar dentro de Rusia es un "paso peligroso" que podría llevar a Moscú a responder con la misma moneda contra objetivos occidentales.

"Si alguien piensa que es posible enviar tales armas a una zona de guerra para golpear nuestro territorio y crearnos problemas", dijo Putin en una conferencia de prensa, "entonces, ¿por qué no tenemos derecho a enviar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se puedan realizar ataques contra instalaciones sensibles de los países que hacen esto contra Rusia?".

Putin señaló a Alemania, diciendo que su suministro de carros de combate a Ucrania había sido un golpe inicial a las relaciones ruso-alemanas, pero su permiso para utilizar misiles en Rusia fue aún peor.

"Ahora, cuando dicen que aparecerán algunos misiles que atacarán objetivos en territorio ruso, esto, por supuesto, está destruyendo en última instancia las relaciones ruso-alemanas", dijo.

Putin se dirigió a editores sénior de al menos 15 agencias de noticias de todo el mundo invitadas a reunirse con él al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Putin se había saltado esa tradición desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, pero este año la invitación se extendió a medios occidentales como The Associated Press, Reuters y varias agencias europeas, entre ellas Agence France-Presse, DPA de Alemania, ANSA de Italia y EFE de España.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que se había incluido a representantes de "países hostiles" porque "es muy importante que conozcan a Putin y comprendan Rusia de primera mano", según la agencia oficial de noticias rusa Tass.

Los ejecutivos occidentales evitaron en gran medida el foro, mientras que China tuvo una presencia significativa, incluida la presentación de una limusina blindada que se vende al por menor por más de 560.000 dólares en China, informó Tass.

Putin respondió a preguntas sobre una amplia gama de temas, pero muchas de las preguntas se centraron en la guerra de Ucrania. Aunque Rusia invadió Ucrania después de que comenzara a desestabilizar las regiones orientales en 2014 apoyando a los separatistas, Putin volvió a retratar la guerra como culpa de Ucrania y sus aliados occidentales.

Los países que suministran armas a Ucrania corren el riesgo de verse arrastrados a una guerra con Rusia, dijo.

No estaba claro dónde tenía previsto Putin situar las armas rusas en otras regiones. En Bielorrusia se han desplegado soldados y armamento, posiblemente misiles nucleares incluidos, durante la guerra. Bielorrusia limita con Europa más estrechamente que Rusia, al igual que el enclave ruso de Kaliningrado en el mar Báltico. Rusia también tiene fuerzas en Siria cerca de bases en las que opera Estados Unidos.

En cuanto a las relaciones con Washington, Putin dijo que no creía que las inminentes elecciones presidenciales cambiaran mucho mientras Estados Unidos siguiera persiguiendo la "grandeza".

Preguntado por la reciente condena del expresidente Donald Trump, Putin afirmó que Estados Unidos se está quemando por dentro. "Es obvio en todo el mundo que el procesamiento de Trump, especialmente en los tribunales por cargos que se formaron sobre la base de hechos ocurridos hace años, sin pruebas directas, es simplemente utilizar el sistema judicial en una lucha política interna", dijo.

En cuanto a Evan Gershkovich, el periodista estadounidense de The Wall Street Journal que lleva más de un año encarcelado en Rusia acusado de espionaje, Putin dijo que Estados Unidos estaba tomando "medidas enérgicas" para su liberación. Tanto Gershkovich como The Journal y el gobierno de EE. UU. han negado las acusaciones.

Estas cuestiones "solo deben resolverse sobre la base de la reciprocidad", añadió Putin. "Los organismos competentes de EE. UU. y Rusia están en contacto sobre esta cuestión".

Milana Mazaeva colaboró con reportería.

Neil MacFarquhar es reportero del Times desde 1995, y ha escrito sobre una amplia gama de temas, desde la guerra a la política, pasando por las artes, tanto a escala internacional como en Estados Unidos. Más de Neil MacFarquhar

