Los teléfonos inteligentes ahora pueden durar 7 años: aquí encontrarás cómo mantenerlos funcionando

Todos los teléfonos inteligentes tienen una fecha de caducidad. Es inevitable ese día en el que las actualizaciones de software dejan de llegar y empiezas a perderte de nuevas aplicaciones y protecciones de seguridad. Con la mayoría de los teléfonos, esto solía ocurrir después de apenas tres años.

Sin embargo, por fin está empezando a cambiar la situación. El nuevo número es el siete.

Me di cuenta por primera vez de este cambio en octubre cuando hice una reseña del teléfono inteligente Pixel 8 de Google con un precio de 700 dólares. Google me comentó que se había comprometido a ofrecer actualizaciones de software para el teléfono durante siete años, en comparación con los tres años de sus anteriores Pixel, porque era lo correcto.

Estaba escéptico de que esto se volvería una tendencia. No obstante, este año, Samsung, el fabricante de teléfonos Android más rentable, determinó una línea de tiempo de software similar para su Galaxy S24 de 800 dólares. Luego Google señaló que haría lo mismo con su Pixel 8A de 500 dólares, la versión económica del Pixel 8, el cual llegó a las tiendas esta semana.

Según ambas empresas, han expandido su soporte de software para que sus teléfonos duren más. Esto significa un cambio en la forma en que las empresas solían hablar de los teléfonos. No hace mucho tiempo, los gigantes tecnológicos develaban nuevos dispositivos que alentaban a la gente a renovar cada dos años. Sin embargo, en los últimos años, las ventas de teléfonos inteligentes se han ralentizado en todo el mundo pues sus mejoras cada vez son menores. En la actualidad, la gente quiere que sus teléfonos duren.

Samsung y Google, los dos fabricantes de dispositivos Android más influyentes, quieren alcanzar a Apple, la cual tradicionalmente ha ofrecido actualizaciones de software para los iPhone durante más o menos siete años. Estas medidas provocarán que los teléfonos duren mucho más y le darán mayor flexibilidad a la gente para que decida cuándo ha llegado el momento de renovarse.

En un comunicado, Google mencionó que había expandido su compromiso en torno al software para el Pixel 8A porque quería que los clientes tuvieran confianza en los teléfonos Pixel. Y Samsung señaló que iba a ofrecer siete años de actualizaciones de software, las cuales aumentan la seguridad y la confiabilidad, para todos sus teléfonos insignia Galaxy de ahora en adelante.

A continuación, te enterarás de por qué ocurre esto y qué puedes hacer para que tu teléfono dure más.

¿Por qué pasa esto?

En el pasado, los fabricantes de teléfonos Android aseguraban que el proceso técnico de ofrecer actualizaciones de software era complicado, así que, para seguir siendo rentables, dejaban de brindar soporte después de unos años. No obstante, ahora las empresas tecnológicas están bajo una intensa presión externa para invertir en alargar la vida de sus dispositivos.

En 2021, la Comisión Federal de Comercio anunció que iba a intensificar las medidas contra las empresas tecnológicas que dificultaran la reparación y el mantenimiento de sus productos. Esto aceleró el movimiento del "derecho a reparar", una propuesta de legislación que obligaba a las empresas a ofrecer partes, herramientas y software para prolongar la vida útil de sus productos. En los últimos años, algunos estados como California, Nueva York, Minnesota y Oregón han promulgado leyes de este tipo.

Google anunció su nuevo compromiso para los teléfonos inteligentes después de que se le presionó para que realizara una medida similar en sus computadoras portátiles.

¿Qué más debo hacer?

Las actualizaciones de software son una gran parte de lo que mantiene el buen funcionamiento de un teléfono, pero hay otros pasos para alargar la vida de los teléfonos inteligentes, de forma similar al mantenimiento de un auto. Por ejemplo:

Remplazar la batería del teléfono cada dos años

Las baterías de iones de litio de los teléfonos tienen una vida limitada. Después de unos dos años, disminuye la cantidad de carga que pueden mantener y es sensato remplazar la batería.

Remplazar la batería de un teléfono inteligente no es fácil, así que lo mejor es que te ayude un profesional. Para encontrar talleres de reparación que les den servicio a teléfonos Pixel y Galaxy, puedes ponerte en contacto con Google y Samsung en sus sitios web. También podrías buscar una tienda respetable que te quede cerca en un sitio de reseñas como Yelp o Google Reviews. Cambiar una batería suele costar unos 100 dólares.

Para los iPhone, los clientes pueden programar una cita para cambiar la batería en una tienda de Apple por medio del sitio web de la empresa. Sin embargo, en mi experiencia, los centros de reparación de las Apple Store pueden ser una apuesta.

Hace poco programé una cita para cambiar la batería de mi iPhone 14 en el Apple Store de Emeryville, California. Cuando llegué, el empleado me dijo que ya no tenían baterías y que la tienda más cercana estaba a 40 minutos en auto.

Mejor reservé una cita en un taller de reparación local.

Protegerlo

En su mayor parte, los teléfonos inteligentes todavía están hechos de vidrio, así que, para que un teléfono dure siete años, conviene invertir en una funda de alta calidad. Un protector de pantalla es una protección adicional, aunque a muchos no les encantará cómo distorsiona la calidad de la imagen en la pantalla. Wirecutter, el sitio hermano de The New York Times que hace reseñas de productos, recomienda fundas de marcas como Smartish, Spigen y Mujjo o de los propios fabricantes de teléfonos.

A menos que seas muy propenso a los accidentes, te recomiendo que no compres garantías extendidas porque sus costos pueden superar el de una reparación.

Limpiarlo

Los teléfonos inteligentes tienen pocas piezas móviles, así que no podemos hacer mucho en favor de su mantenimiento físico. No obstante, la mayoría de nosotros descuida la limpieza de partes en las que casi no nos fijamos: los puertos de carga y los orificios de los altavoces.

Con el tiempo, esos orificios se obstruyen con suciedad, pelusas de los bolsillos y maquillaje. Esos residuos acumulados pueden provocar que el teléfono tarde más en cargar o que sea más difícil oír una llamada.

"Es la pelusa del ombligo de los celulares", afirmó Kyle Wiens, director ejecutivo de iFixit, un sitio que publica instrucciones y vende partes para reparar aparatos electrónicos.

Wiens agregó que, por suerte, no necesitas una herramienta sofisticada. Basta con usar un palillo de dientes para extraer la mugre.

¿Esto debería cambiar mi forma de comprar teléfonos?

Siempre recomiendo comprar un producto con base en el aquí y el ahora: lo que puede hacer por ti hoy, en contraste con lo que las empresas dicen que hará en el futuro. Deberías seguir comprando un teléfono basándote en este principio.

Mucha gente decidirá renovar antes por otros motivos, como obtener una nueva función, una cámara mejor o una batería más duradera.

Sin embargo, quienes solo quieren comprar un teléfono que dure lo más posible deben elegir uno que sea económico de reparar cuando se descomponga algo. Según Wiens, los teléfonos Pixel de Google, cuyas partes son asequibles, cumplen este criterio. Los dueños de esos teléfonos tendrán ahora un software más duradero que acompañe al hardware.

