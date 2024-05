¿Está de nuevo en marcha la desinflación en Estados Unidos?

Datos de una encuesta de la Federación Nacional de Empresas Independientes que rastrea si las empresas planean subir o bajar los precios durante los próximos tres meses, un indicador útil de las tendencias de la inflación. La aceleración de la inflación medida en los últimos meses fue probablemente una ilusión estadística, escribe Paul Krugman. (Federación Nacional de Empresas Independientes vía The New York Times)

Las últimas noticias sobre inflación han sido bastante buenas. También ha sido extremadamente extraño. Y esa rareza es, en cierto modo, el mensaje.

Con una inflación subyacente bastante baja, pero probablemente todavía por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, y con gente todavía preocupada de que pueda volver a subir, cuestiones extravagantes de medición pueden provocar grandes cambios de humor que se revierten rápidamente cuando aparecen las siguientes cifras, o a veces, incluso un pocas horas después del anuncio inicial, una vez que las personas conocedoras hayan tenido algo de tiempo para profundizar en los detalles.

Hubo dos grandes informes oficiales de inflación en los últimos días: el índice de precios al productor (lo que solíamos llamar precios mayoristas) el martes y el índice de precios al consumidor el miércoles por la mañana. También hubo una encuesta privada de la Federación Nacional de Empresas Independientes que puede aportar algo de claridad.

Entonces, ¿qué quiero decir con “rareza”? El martes estuve ocupado la mayor parte del día con plomeros y dentistas, por lo que solo pude consultar los eventos y los comentarios de vez en cuando. Pero esta limitación impuesta al flujo de información podría haberme dado más perspectiva. Lo primero que vi fue un IPP elevado, con una inflación muy por encima de las expectativas. Hubo muchos lamentos y vestiduras desgarradas. Luego, cuando los analistas a los que sigo tuvieron tiempo de analizar los detalles, comenzaron a declarar que en realidad se trataba de un buen informe.

Los mercados financieros parecieron estar de acuerdo. Una forma rápida y sucia de juzgar cómo ven los mercados los datos de inflación es observar el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que refleja en gran medida lo que la gente piensa que va a hacer la Reserva Federal. Si la inflación parece alta, esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas altas y tal vez incluso las aumente; si les parece bien, esperan lo contrario.

El presidente Joe Biden, visto en una transmisión televisiva en vivo durante el discurso sobre el Estado de la Unión, en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el 7 de marzo de 2024. “En mi defensa, la gran mayor parte de la investigación económica mundial se publica en inglés; y en general, la falta de habilidades lingüísticas de los estadounidenses es menos importante que su aislamiento, su relativa falta de familiaridad con lo que sucede y cómo funcionan las cosas en otras naciones”, escribe el columnista del New York Times Paul Krugman. (Damon Winter/Los New York Times)

Y si nos fijamos en los rendimientos de los bonos a dos años de los últimos días, veremos que la reacción del mercado coincide con mi interpretación del comentario. Los rendimientos se dispararon cuando se publicó el informe del PPI, luego retrocedieron una vez que hubo tiempo de profundizar en los números, terminando el día por debajo de lo que comenzaron.

Por otro lado, a los mercados desde el principio les gustó el IPC, que parecía mostrar que la inflación reanudaba su tendencia a la baja, con una fuerte caída de los rendimientos. Pero los analistas todavía estaban profundizando en los detalles. ¿Serán menos optimistas el miércoles por la noche? Probablemente no: los primeros comentarios parecen, en todo caso, decir que las cifras eran incluso mejores de lo que parecían al principio. Pero después del martes, voy a esperar y ver.

También mencioné la encuesta del NFIB, que representa a las pequeñas y medianas empresas. Una pregunta que plantea es si las empresas planean subir o bajar los precios durante los próximos tres meses; la diferencia porcentual con respecto a las cifras actuales suele ser un indicador útil de las tendencias de la inflación. Y ese diferencial actualmente es cercano al que era antes de la pandemia, aunque ligeramente mayor.

Entonces, ¿mi mejor suposición? La aceleración de la inflación medida en los últimos meses fue probablemente una ilusión estadística; La inflación no fue tan baja como parecía a finales de 2023, pero probablemente no haya aumentado mucho, en todo caso. La inflación anual subyacente probablemente ronda el 2,5%, tal vez incluso menos. Así que mi conjetura es que ya hemos ganado esta guerra, que básicamente hemos logrado un aterrizaje suave, con un bajo desempleo y una inflación aceptablemente baja.

Pero podría estar equivocado, e incluso si tuviera razón, serán necesarios al menos unos meses más de buenas noticias sobre inflación antes de que asimilemos esta feliz realidad.

