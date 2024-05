Presidente de Colombia anuncia ruptura de relaciones diplomáticas con Israel

Petro, GustavoNetanyahu, BenjaminIsrael-Gaza War (2023- )Diplomatic Service, Embassies and ConsulatesBogota (Colombia)

Colombia es la segunda nación sudamericana en romper relaciones con Israel después de Bolivia, que lo hizo en noviembre debido a los ataques en Gaza.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el miércoles que su país romperá relaciones diplomáticas con Israel debido a la guerra en Gaza. El mandatario hizo el anuncio en Bogotá, y calificó al gobierno israelí de "genocida".

Petro se refirió a la medida en un discurso pronunciado en la capital colombiana ante una multitud entusiasta que se había congregado con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

"No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad", dijo Petro. "Si muere Palestina muere la humanidad".

​​Colombia es el segundo país sudamericano en romper relaciones con Israel después de Bolivia, que lo hizo en noviembre debido a los ataques en Gaza. El mismo día que el gobierno boliviano hizo su anuncio, Colombia y Chile comunicaron que iban a retirar a sus embajadores en Israel, y Honduras hizo lo mismo a los pocos días. Belice también suspendió las relaciones diplomáticas con Israel en noviembre.

El gobierno israelí criticó la decisión de Petro el miércoles.

"La historia recordará que Gustavo Petro eligió estar del lado de los monstruos más abominables conocidos por el hombre, quienes quemaron bebés, mataron niños, violaron mujeres y secuestraron civiles inocentes", escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz. "Israel y Colombia siempre disfrutaron de una relación cercana. Ni siquiera un presidente antisemita y lleno de odio cambiará eso".

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia y crítico de las políticas antidrogas de Estados Unidos hacia su país, amenazó en marzo con suspender las relaciones con Israel si no acataba una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza. Además, le pidió a otros países que hicieran lo mismo. En respuesta a esa amenaza, Katz escribió en X que era vergonzoso el "apoyo de Petro a los asesinos de Hamás", quienes llevaron a cabo masacres y cometieron crímenes sexuales contra israelíes.

"Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y no cederá a ninguna presión o amenaza", añadió Katz.

En febrero, Petro suspendió la compra de armas israelíes por parte de Colombia, después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego mientras una multitud se congregaba cerca de un convoy de camiones que transportaba ayuda necesaria a la ciudad de Gaza, en una escena caótica en la que decenas de personas resultaron muertas y heridas, según funcionarios sanitarios gazatíes y el ejército israelí.

"Pidiendo comida, más de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu", escribió en ese momento Petro en X, comparando los hechos con el Holocausto "así a los poderes mundiales no les guste reconocerlo".

"El mundo debe bloquear a Netanyahu", añadió.