Pedro Sánchez plantea su renuncia

El presidente del gobierno de España suspendió su agenda pública hasta la próxima semana, luego de que un juzgado ordenó investigar a la esposa de Sánchez por presunto tráfico de influencias.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo a última hora del miércoles que estaba considerando dimitir después de que un juez abriera una investigación sobre si su esposa había abusado de su posición para ayudar a sus amigos a obtener contratos públicos.

El suceso conmocionó a España y puso en duda el futuro político del que quizá sea el líder progresista más destacado de Europa, solo unos meses después de que desafiara las expectativas generalizadas al formar una coalición compleja y asegurarse un segundo mandato en el poder.

"Necesito parar y reflexionar", escribió Sánchez en una larga carta publicada en su cuenta X el miércoles por la noche. Canceló todos sus compromisos políticos hasta el lunes para decidir, dijo, si "continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor".

Sánchez había parecido superar recientemente otro obstáculo importante al asegurar que el movimiento independentista catalán apoyaría su coalición, haciendo que su segundo mandato en el gobierno pareciera estable.

Pero todo eso cambió el miércoles por la mañana, cuando un juez respondió a una denuncia formal de un grupo de extrema derecha, Manos Limpias, y ordenó investigar las pruebas contra la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. No se conoció inicialmente de más detalles.

En la larga carta publicada en X, Sánchez argumentó que las acusaciones estaban motivadas por sus oponentes políticos, el Partido Popular (PP) y Vox.

En una publicación en X, el partido PP respondió: "Su problema no solo es político, es judicial y protagoniza un episodio que mancha la imagen internacional de nuestro país".

"Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose", dijo Sánchez y añadió que tenía un afán político, y personal al enfocarse en su esposa.

Añadió que daría una rueda de prensa el lunes para informar al país de su decisión.

