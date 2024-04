La Corte Suprema de EE. UU. decidirá si una ley de fraudes de 2002 se aplica en un caso sobre el asalto del Capitolio

Supreme Court (US)Trump, Donald JStorming of the US Capitol (Jan, 2021)

La decisión del tribunal podría interrumpir los enjuiciamientos de cientos de involucrados en el ataque al Capitolio.

La Corte Suprema escuchará el martes los argumentos en un caso que podría eliminar algunos de los cargos federales contra el expresidente Donald Trump en la causa que lo acusa de conspirar para subvertir las elecciones de 2020 y que podría interrumpir los enjuiciamientos de cientos de alborotadores involucrados en el ataque al Capitolio.

La cuestión que estudiarán los magistrados es si una disposición de la Ley Sarbanes-Oxley, promulgada tras la quiebra del gigante energético Enron, cubre la conducta de un exagente de policía, Joseph Fischer, que participó en el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021.

La ley figura en dos de los cargos federales contra Trump en el caso de subversión electoral, y más de 350 personas que asaltaron el Capitolio han sido procesadas en virtud de ella. Si la Corte Suprema da la razón a Fischer y dice que el estatuto no cubre lo que se le acusa de haber hecho, es casi seguro que Trump sostenga que tampoco se aplica a su conducta.

La ley, firmada en 2002, fue impulsada por fraude financiero y destrucción de documentos, pero la disposición está redactada en términos amplios. Aun así, en un caso anterior relacionado con una disposición diferente de la ley, la Corte Suprema dijo que debía ceñirse a su propósito original.

Lo que la ley pretendía, al menos en parte, era colmar una laguna del código penal federal: se consideraba delito persuadir a otros para que destruyeran documentos relevantes para una investigación o procedimiento oficial, pero no hacerlo uno mismo. La ley pretendía salvar esa diferencia.

Lo hizo mediante una disposición en dos partes. La primera parte tipifica como delito la alteración, destrucción u ocultación corrupta de pruebas para frustrar un procedimiento oficial. La segunda parte, la que se trata en el caso de Fischer, tipifica como delito "de cualquier otro modo" la obstrucción, influencia o impedimento corruptos de cualquier procedimiento oficial.

El quid de la cuestión está en el pivote que va de la primera parte a la segunda. El significado ordinario de "de otro modo", dicen los fiscales, es "de manera diferente". Eso significa, dicen, que la obstrucción de los procedimientos oficiales no tiene por qué implicar la destrucción de pruebas. La segunda parte, dicen, es un amplio cajón de sastre que se aplica a todo tipo de conductas.

Los abogados de Fischer replican que la primera parte de la disposición debe informar y limitar la segunda: a la obstrucción vinculada a la destrucción de pruebas. En otras palabras, leerían "de otro modo" como "de forma similar".

El caso es uno de los varios que afectan o implican a Trump en la agenda de la corte. En otro caso, que se debatirá la próxima semana, los magistrados estudiarán la alegación de Trump de que goza de inmunidad total frente a procesos judiciales.

Fischer está acusado de entrar en el Capitolio sobre las 3:24 p. m. del 6 de enero de 2021, cuando el recuento de votos electorales se había suspendido tras el asalto inicial.

Había dicho a un superior en un mensaje de texto, según los fiscales, que "podría ponerse violento". En otro, escribió que "deberían asaltar la capital y arrastrar a todos los demócratas a la calle y tomar la justicia en mano propia".

Los fiscales afirman que los videos mostraban a Fischer gritando "¡A la carga!" antes de abrirse paso entre la multitud, utilizar un término vulgar para increpar a los agentes de policía y chocar contra una fila de ellos.

Los abogados de Fischer refutan algunas de estas afirmaciones. Pero la cuestión para los jueces es jurídica, no fáctica: ¿cubre la ley de 2002 los hechos de los que se acusa a Fischer?

Eso puede depender en parte del significado de otro término de la ley: el requisito de que el acusado haya actuado "de forma corrupta". El significado de esa palabra es controvertido.

De hecho, los jueces de la mayoría de una corte de apelación que falló contra Fischer no se pusieron de acuerdo sobre el significado de la palabra.

En la opinión principal, la juez Florence Pan escribió que la conducta de Fischer satisfacía cualquier definición plausible y que ella no elegiría entre ellas.

Pero el juez Justin Walker dijo que estaba dispuesto a coincidir con su opinión solo a condición de que los fiscales tuvieran que demostrar que Fischer había actuado corruptamente en el sentido de haber tenido "la intención de obtener un beneficio ilícito para sí mismo o para otra persona".

La definición era crucial, escribió Walker, al limitar lo que de otro modo sería el "impresionante alcance" de la ley. "Si no interpretara 'corruptamente' en sentido estricto", escribió, "me uniría a la opinión disidente".

En disidencia, el juez Gregory Katsas escribió que definiría "corruptamente" de forma aún más limitada, requiriendo una intención de procurar "una ventaja financiera, profesional o exculpatoria ilegal".

"Por el contrario, este caso implica el beneficio mucho más difuso e intangible de que un candidato preferido siga siendo presidente", escribió Katsas.

Walker dijo que dudaba de esa interpretación, pero añadió que la conducta de Fischer podría calificarse incluso bajo esa estricta norma.

En el caso Yates contra Estados Unidos, de 2015 y relacionado con la Ley Sarbanes-Oxley, la Corte Suprema dictaminó que los meros rojos de talla inferior al reglamentario no eran "objetos tangibles" a efectos de otra disposición, que también se refiere a la destrucción de pruebas.

Esa otra disposición tipifica como delito la ocultación o destrucción de "cualquier registro, documento u objeto tangible con la intención de impedir, obstruir o influir" en una investigación federal. Un pescador fue condenado a 30 días por arrojar el pescado por la borda después de que un funcionario lo encontrara.

En apelación, el pescador alegó que el término "objeto tangible", leído en el contexto de una ley dirigida contra el fraude de cuello blanco, no se aplicaba al pescado. Por 5 votos contra 4, la Corte Suprema le dio la razón.

"Un pez es sin duda un objeto tangible", escribió la juez Ruth Bader Ginsburg para cuatro de los jueces de la mayoría. Pero añadió que la ley "se desprendería de su anclaje en el fraude financiero para sostener que abarca todos y cada uno de los objetos, sea cual sea su tamaño o importancia, destruidos con intención obstruccionista".

En una opinión disidente, la juez Elena Kagan escribió que las palabras claras de la ley importaban más que su propósito.

"Un pez es, por supuesto, una cosa discreta que posee forma física", escribió Kagan, citando como autoridad el clásico de Seuss Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul.

Adam Liptak cubre la Corte Suprema y escribe Sidebar, una columna sobre novedades jurídicas. Graduado por la Escuela de Derecho de Yale, ejerció la abogacía durante 14 años antes de incorporarse al Times en 2002. Más de Adam Liptak