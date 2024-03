Schumer y Biden están en lo cierto sobre Netanyahu

El líder de mayoría del Senado de Estados Unidos, el demócrata Chuck Schumer. REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo

La semana pasada vi volar a un elefante: el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer –un auténtico partidario de Israel desde hace toda su vida– pronunció un discurso en el que instó a los israelíes a celebrar elecciones lo antes posible para derrocar al primer ministro Benjamín Netanyahu y a su gabinete de ultraderecha.

Ese era un gran elefante volador. Y produjo respuestas predecibles de la derecha judía (Schumer es un traidor), de Netanyahu (Israel “no es una república bananera”) y de los cínicos (Schumer simplemente se está acercando a la izquierda demócrata). Todas las respuestas predecibles y todas las respuestas incorrectas.

La respuesta correcta es una pregunta: ¿Qué se ha vuelto tan descontrolado en la relación entre Estados Unidos y Netanyahu que llevaría a alguien tan sinceramente dedicado al bienestar de Israel como Chuck Schumer a pedir a los israelíes que reemplacen a Netanyahu y pronunciar su discurso, que fue inteligente y sensible, elogiado por el propio presidente Joe Biden como un “buen discurso”, que describe las preocupaciones compartidas por “muchos estadounidenses”?

Los israelíes y los amigos de Israel ignoran esa cuestión básica bajo su propio riesgo.

La respuesta tiene que ver con un profundo cambio en la política y geopolítica de Estados Unidos en lo que respecta a Medio Oriente, un cambio que la guerra entre Israel y Hamas expuso y que ha hecho que la negativa de Netanyahu a articular cualquier visión de las relaciones entre israelíes y palestinos se base en sobre dos estados para dos personas una amenaza tanto para los objetivos de política exterior de Biden como para sus posibilidades de reelección.

Antes de explicar por qué, quiero dejar muy claro algo que Schumer y Biden también han dejado claro: la guerra en la Franja de Gaza fue impuesta a Israel por un feroz ataque de Hamas a las comunidades fronterizas israelíes, pobladas por los israelíes más moderados. en el espectro político del país. Si se pide un “alto el fuego ahora” en Gaza y no un “alto el fuego y liberación de rehenes ahora”, el problema está empeorando. Porque simplemente alimenta los temores de los israelíes de que el mundo está en su contra, sin importar lo que hagan.

Las personas que protestan por la guerra de Israel en Gaza y las numerosas víctimas civiles allí también tienen la responsabilidad de denunciar a Hamas, como lo hizo Schumer. Es una organización asesina que ha traído muerte, destrucción y desesperación al pueblo de Gaza, y que desde los años 1980 ha hecho tanto como cualquier actor en la región para destruir la posibilidad de una solución de dos Estados.

Volviendo al argumento: ¿Por qué Netanyahu se ha convertido en un problema geopolítico y político para Estados Unidos y Biden?

La respuesta corta es que toda la estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio en este momento –y, yo diría, los intereses de largo plazo de Israel– depende de que Israel se asocie con la Autoridad Palestina, no perteneciente a Hamas, con sede en Ramallah, en Cisjordania, para lograr objetivos de largo plazo. necesidades de desarrollo de los palestinos y, en última instancia, sobre una solución de dos Estados. Y Netanyahu lo ha descartado expresamente, junto con cualquier otro plan completamente elaborado para el día después en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. EFE/EPA/WILL OLIVER

¿Por qué Israel y Estados Unidos necesitan un socio palestino y una visión para una solución de dos Estados? Veo seis razones; son muchas, pero todas influyen en el desafío y el destino político de Biden:

1) Ningún ejército ha tenido que luchar contra un enemigo en un entorno urbano tan denso que incluye aproximadamente entre 350 y 450 millas de túneles subterráneos que se extienden de un extremo a otro de la zona de guerra. Como resultado, esa guerra urbana siempre iba a causar muchas bajas entre civiles inocentes, incluso con los ejércitos más cuidadosos, y mucho menos con uno enfurecido por la matanza y el secuestro de tantos niños, padres y abuelos. Para los civiles de Gaza que sobreviven, estoy seguro de que nada podría compensar la pérdida de sus hijos, padres y abuelos. Pero una voluntad expresada por Israel de forjar una nueva relación entre Israel y los palestinos en Gaza y Cisjordania con los palestinos no liderados por Hamas al menos daría alguna esperanza a todas las partes de que nunca más volvería a haber una ronda de derramamiento de sangre como ésta. .

2) Esta es la primera gran guerra entre Israel y Hamas librada en la era de TikTok. TikTok fue diseñado para una guerra como esta: videos de 15 segundos del peor sufrimiento humano, transmitidos constantemente. Frente a ese tsunami mediático, Israel necesitaba un mensaje claro de compromiso con un proceso de paz de posguerra, encaminado hacia dos Estados. Israel no tenía ninguno. Como resultado, Israel no sólo está alienando a muchos estadounidenses árabes y musulmanes, dicen funcionarios de la administración Biden, sino que también corre el peligro de perder el apoyo de toda una generación de jóvenes globales (incluida parte de la base del Partido Demócrata).

3) Esta no es una guerra de “represalia”, como todas las guerras anteriores entre Hamas e Israel, en las que Israel castigó a Hamas por lanzar cohetes contra el país, pero luego lo dejó en el poder cuando terminaron los combates. Esta guerra, por el contrario, tiene como objetivo destruir a Hamas de una vez por todas. Por lo tanto, desde el principio, Israel necesitaba tener una concepción alternativa de cómo Gaza podía y debía ser gobernada legítimamente por palestinos que no pertenecían a Hamas, y ningún palestino jamás iba a dar un paso al frente para ese trabajo sin al menos un proceso legítimo de dos Estados.

4) El ataque de Hamas fue diseñado para impedir que Israel se incruste más que nunca en el mundo árabe gracias a los Acuerdos de Abraham y el incipiente proceso de normalización con Arabia Saudita. En consecuencia, la respuesta de Israel tuvo que estar diseñada para preservar esas nuevas relaciones vitales. Eso sólo sería posible si Israel estuviera luchando contra Hamas en Gaza con una mano y persiguiendo activamente dos Estados con la otra.

5) Esta guerra tuvo un importante componente regional. Muy rápidamente, Israel se encontró luchando contra Hamas en Gaza y contra los representantes de Irán en el Líbano, Yemen, Siria e Irak. La única forma en que Israel podría construir una alianza regional –y permitir que Biden ayudara a alinear aliados regionales– era si Israel estuviera llevando a cabo simultáneamente un proceso de paz con palestinos que no pertenecen a Hamas. Ese es el cemento necesario para una alianza regional contra Irán. Sin ese cemento, la gran estrategia de Biden de construir una alianza contra Irán y Rusia (y China) que se extienda desde la India, pasando por la Península Arábiga, pasando por el norte de África y hasta la Unión Europea/OTAN, se ve obstaculizada. Nadie quiere firmar para proteger a un Israel cuyo gobierno está dominado por extremistas que quieren ocupar permanentemente tanto Cisjordania como Gaza.

Es por eso que Schumer dijo: “Nadie espera que el Primer Ministro Netanyahu haga lo que se debe hacer para romper el ciclo de violencia, preservar la credibilidad de Israel en el escenario mundial y trabajar hacia una solución de dos Estados”, mientras que Schumer también pidió El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dé un paso al costado y dé lugar también allí a una nueva generación de mejores gobernantes.

6) El politólogo Gautam Mukunda, autor del libro “Picking Presidents”, me hizo este último y acertado comentario: “El ascenso de la izquierda progresista y la alianza tácita de Netanyahu con Trump han debilitado el apoyo a Israel entre los demócratas. Si Israel libra una guerra en Gaza con muchas víctimas civiles –pero no ofrece ninguna esperanza política de un futuro mejor tanto para israelíes como para palestinos–, con el tiempo oscurece los recuerdos de la gente sobre los horrores del 7 de octubre y su apoyo a Israel a raíz de ellos. Eso hace que sea cada vez más difícil incluso para las figuras estadounidenses más proisraelíes, como Schumer, seguir respaldando la guerra frente a los enormes costos internos e internacionales”.

Por todas estas razones, y no puedo decirlo lo suficientemente alto, Israel tiene un interés primordial en perseguir un horizonte de dos Estados. Y no puedo repetir esto lo suficiente. No sé si la Autoridad Palestina podrá actuar en conjunto para ser el gobierno que palestinos e israelíes necesitan que sea; sólo sé que ahora todo el mundo tiene un gran interés en intentar que así sea.

Benjamin Netanyahu. EFE/EPA/ABIR SULTAN

Como tal, creo que lo más probable es que la estrategia de Biden se desarrolle de esta manera: presionar lo más posible a todas las partes para lograr un alto el fuego y otra liberación de rehenes. Ese cese de hostilidades congelaría entonces cualquier plan militar israelí de una invasión a gran escala de Rafah para capturar o matar a los líderes de Hamas que se cree están escondidos allí, una invasión que muy probablemente causaría muchas más víctimas civiles. (Supongo que Estados Unidos instará a Israel a utilizar medios más específicos).

Luego, utilizar el alto el fuego para presentar una gran y nueva iniciativa de paz entre Estados Unidos, los países árabes y la UE que ofrezca a los israelíes una normalización amplia y profunda con los Estados árabes, incluida Arabia Saudita, y garantías de seguridad, más que nunca, como nunca antes. acompañamiento a una solución de dos Estados.

Con eso en la mano, Biden podría formular la elección para las próximas elecciones de Israel: “el plan de Biden versus el no plan de Bibi”, en lugar de Biden personalmente versus Netanyahu personalmente. Dejemos que Netanyahu elija entre ser recordado como el primer ministro que presidió el 7 de octubre o el primer ministro que abrió el camino hacia Arabia Saudita.

Se está haciendo tarde. Hay un millón de piezas móviles y cualquiera de ellas podría fallar. Pero este es mi presentimiento sobre cómo podría desarrollarse la próxima fase del conflicto de Gaza y por qué el discurso de Schumer no fue sólo una reflexión personal sino un profundo reflejo de los mejores intereses de Estados Unidos en este momento y creo que también de los intereses de los israelíes y de los palestinos.

© The New York Times 2024