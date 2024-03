La juventud ha hablado: las billeteras ya no están en onda, lo digital es lo de hoy

Para un número cada vez mayor de jóvenes, una billetera o cartera llena de dinero y tarjetas es tan anticuada como fajarse la camisa a lo milénial, los calcetines tobilleros invisibles y los pantalones entubados. Cargar solo con tu celular es lo de hoy. Y si lo sabes, lo sabes.

Te puede interesar: Los migrantes ayudan a la economía, pero hay muchos obstáculos para que trabajen

Yo, Brian Chen, un canoso columnista de temas tecnológicos de 39 años, no soy de los que los que lo saben. Para mí es impensable separarme de mi cartera, que contiene artículos cruciales como mi licencia de conducir. Así que, en un intento por estar a la moda de nuevo, recluté a mi colega de 23 años Yiwen Lu para saber cómo pueden vivir así los jóvenes y, luego, yo di el salto.

Al abandonar mi billetera física, me uno a jóvenes como Ruby Hegab, una estudiante de 19 años en Fremont, California, quien me contó que, en cuanto obtuvo su primera tarjeta de crédito el año pasado, se valió totalmente de su iPhone para pagar sus víveres, parquímetros y comidas en restaurantes, así como para alojar sus tarjetas de seguros.

Te puede interesar: Steve Garvey vive un improbable ascenso décadas después de su apogeo en el béisbol

"Si una tienda no acepta pagos desde el teléfono, no consumo ahí", relató Hegab. Pero esto rara vez sucede, porque la gran mayoría de los establecimientos que visita, incluidos los grandes minoristas y las tiendas pequeñas independientes, ahora aceptan algún tipo de pago móvil a través de servicios como Apple Pay y Venmo.

En una encuesta que les preguntó a poco más de 2500 estadounidenses sobre los pagos digitales, un 80 por ciento de los encuestados de la generación Z respondió que usaba carteras móviles, y de ellos, la mitad deseaba usar sus celulares para mucho más que pagar por cosas, según datos recientes de Pymnts Intelligence, una firma de investigación que estudia el comercio.

Te puede interesar: Reseña de 'Problemista': la pesadilla kafkiana de Julio Torres

Cada vez más jóvenes les dan usos a sus teléfonos que los adultos mayores les darían a una billetera tradicional, como portar documentos como la licencia de conducir, pases de abordar y boletos para un evento. Algunos de estos artículos digitales se pueden agregar a las aplicaciones de cartera de Apple y Google, mientras que otros, como las tarjetas de seguros, se pueden descargar mediante aplicaciones de terceros.

Cuando decidí salir al mundo sin cartera durante una semana, usé solo mi celular para hacer compras, ir a bares, cenar fuera e ir al cine; hasta compré cangrejo de la lancha de un pescador. El teléfono inteligente me bastó para casi todas esas situaciones, aunque pagar la cena fue más complicado y usar una licencia de conducir digital para comprar vino en una tienda de abarrotes fue imposible.

Si quieres dejar tu cartera en casa o solo deseas cargar con menos cosas en el bolsillo, a continuación, lo que debes saber.

Pagos

En muchas tiendas, los usuarios de Android y iPhone pueden usar Google Pay y Apple Pay acercando su celular a los lectores que se encuentran al lado de las cajas registradoras. Muchos negocios pequeños como las gastronetas aceptan pagos mediante aplicaciones de terceros como Venmo, que te permiten escanear un código de barras para enviar dinero.

Sin embargo, hay un riesgo inherente cuando dependes por completo de una cartera móvil. Abi Hoyer, de 21 años, en Punta Gorda, Florida, dijo que no cargaba con una billetera por motivos de seguridad: en caso de un asalto, el ladrón solo tomaría su celular. De todos modos, los ladrones podrían hacer pagos y sacar el dinero de su cuenta si la obligan a darles su contraseña.

Por eso es importante que los usuarios de iPhone activen una nueva función de seguridad en el apartado de configuración llamada Protección del dispositivo en caso de robo, que impide el acceso con clave a datos como contraseñas y tarjetas de crédito guardadas cuando el dispositivo está en una ubicación desconocida. Y los usuarios de Android deberían conocer los pasos para bloquear y purgar los datos del dispositivo en caso de robo.

Además, no todos los negocios aceptan pagos móviles. Hoyer aprendió esto a la mala en Walmart cuando descubrió que no podía pagar por sus compras y no tenía el número completo de su tarjeta de crédito para registrarse y obtener la cartera de la tienda, Walmart Pay. Una solución alternativa: las aplicaciones de gestión de contraseñas como 1Password y Bitwarden pueden guardar de manera segura datos sensibles como números de tarjetas de crédito en caso de que necesites buscarlos.

Jillian Gillespie, de 27 años, en Chicago, contó que empezó a usar Apple Pay luego de perder su billetera hace más de un año. Esto le funciona bien en los restaurantes en los que pagas en el mostrador, pero en los restaurantes en los que te sientas, el mesero trae la cuenta y espera que insertes tu tarjeta en una terminal, por lo general, depende de que paguen sus amigos. En esos casos, ella les suele transferir a sus amigos su parte por Venmo.

"En realidad, no llevo mi cartera conmigo a todas partes, y a veces tengo que pagar las consecuencias", señaló Gillespie.

Yo me topé con inconvenientes parecidos. De los tres restaurantes que visité, solo uno me facilitó un lector para que usara mi celular para pagar; los otros me pidieron una tarjeta de crédito, por lo que mi esposa tuvo que pagar.

Tarjetas de seguro y otros documentos

Muchos lugares ahora aceptan las fotos digitales o las imágenes escaneadas de documentos importantes como las tarjetas de seguro médico y de auto como sustitutos del documento físico. Algunas aseguradoras, incluidas State Farm, Aetna y Anthem, proporcionan tarjetas digitales a través de sus aplicaciones, que se pueden agregar a tu cartera móvil. Sin embargo, no todas las tarjetas de seguros funcionan así y a veces es complicado encontrar esas tarjetas al instante; por ejemplo, no conviene estar buscando una foto o la aplicación correcta para cargar tu tarjeta de seguro luego de un accidente automovilístico.

A mí me pareció que el método más sencillo para buscar las tarjetas de seguros es adjuntar todas las imágenes a una sola nota digital en tu teléfono. En los iPhones, abres la foto de tu tarjeta de seguro, tocas el botón de la esquina inferior izquierda y seleccionas la aplicación Notas para guardar la imagen en una nota nueva. Luego, cambia el nombre de la nota a "Tarjetas de seguros".

Asimismo, los usuarios de Android pueden usar la aplicación de toma de notas Keep de Google. En Keep, hay un botón inferior que dice "agregar imagen". Luego, elige la foto de tu tarjeta de seguro y etiqueta la nota.

Fue sencillo digitalizar otros tipos de tarjetas y documentos, como mi tarjeta Clipper para el transporte público, boletos de cine y tarjetas de regalo: solo toqué la opción "agregar a Apple Wallet" y se cargaron dentro de mi aplicación de cartera en Apple.

Identificación

Las versiones digitalizadas de las licencias de conducir aún son relativamente nuevas y se están poniendo a prueba en varios estados, entre ellos California, Arizona, Connecticut, Maryland y Utah. En este aspecto, la cartera móvil se queda corta.

Por ejemplo, aquí en California, te inscribes para obtener tu licencia de conducir digital a través de la aplicación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por su sigla en inglés) de California. La aplicación genera un código de barras temporal que se puede escanear para verificar tu edad e identidad. Los aeropuertos en algunos estados ahora tienen letreros que afirman que aceptan identificaciones digitales de los inscritos al programa PreCheck de la Agencia de Seguridad en el Transporte, pero muchos estados aún no participan en este experimento, por lo que es impráctico dejar tu licencia de conducir en casa.

La identificación digital tampoco es un sustituto aceptable para una licencia de conducir física todavía. El DMV de California afirma que los agentes de seguridad no pueden aceptar licencias de conducir móviles si te detiene un oficial de tránsito y la División de Vehículos Motorizados de Arizona declara que las personas aún deben presentar una identificación física.

La semana pasada, cuando intenté comprar alcohol en varias tiendas de abarrotes, los cajeros no conocían la licencia de conducir digital de California y no tenían un lector de código de barras. También en un bar de cocteles, un cadenero rechazaba las identificaciones digitales y exigía tarjetas físicas.

Así que es mejor seguir portando una identificación física. Si quieres hacerlo sin llevar una billetera, podrías hacer lo que hacen algunos jóvenes y meter la identificación entre tu celular y la funda. Esta me parece una solución imperfecta, ya que la tarjeta eleva el teléfono más hacia el borde de la funda, lo cual deja la pantalla más expuesta a daños si se te cae.

Luego de una semana, tomé la que me pareció la mejor decisión: una cartera magnética que se pega a la parte trasera de mi móvil y que lleva solo dos tarjetas, mi identificación y una tarjeta de crédito.

Sentí que eso era trampa, pero Hegab, la estudiante de 19 años, admite que ella usa un tarjetero similar para cargar solamente con su licencia de conducir.

En cuanto funcionen las licencias digitales en todas partes, afirmó que se deshará de él.

Es posible vivir sin una billetera, si dependes únicamente de tu celular, pero esto requiere preparación y algunas concesiones. (Derek Abella/The New York Times)