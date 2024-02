¿Dejarán de subir los precios de los alimentos? Muchas empresas dicen que sí

Supermarkets and Grocery StoresRestaurantsPrices (Fares, Fees and Rates)FoodConsumer BehaviorInflation (Economics)Biden, Joseph R JrUnited States EconomyUnited States Politics and GovernmentPresidential Election of 2024

Las compañías alimentarias hablan de incrementos de precios menores este año, una buena noticia para los compradores de supermercados, comensales de restaurantes y la Casa Blanca.

Pocos precios son tan visibles para los estadounidenses como los que ven en el supermercado o la ventana del autoservicio, por lo que dos años de rápida inflación alimentaria han sido un peso importante para los hogares en EE. UU. y el gobierno de Joe Biden.

Los compradores han recuperado la confianza en el estado de la economía lentamente mientras pagan más para llenar sus carritos, y el presidente Biden se acostumbró a avergonzar a las compañías alimentarias, incluso filmando un video para el domingo del Super Bowl en el que criticó a los productores de bocadillos por sus precios de 'estafa'.

Pero ahora, la tendencia de la inflación en supermercados y restaurantes parece estar cerca de cambiar.

Después de meses de veloz aumento, el costo de los alimentos en casa aumentó a un ritmo notablemente más lento en enero. Y desde proveedores de alimentos empaquetados hasta cadenas de restaurantes, las compañías de todo el sector alimentario informan que ya no están aumentando los precios de manera tan brusca. En algunos casos eso ha sucedido porque los consumidores comenzaron a rechazar los incrementos de precios después de años de gastar en ellos. En otros, es porque los precios que las compañías pagan por insumos como empaques y mano de obra ya no suben tan abruptamente.

[El gráfico a continuación muestra el cambio anual en los índices de precios al consumidor. La línea azul muestra el cambio porcentual en los alimentos consumidos casa y la roja la de los alimentos consumidos fuera de casa]

Aunque la inflación de alimentos se estabilice, eso no significará que los recibos del supermercado o las cuentas de los restaurantes se reducirán: simplemente dejarán de escalar tan rápidamente. La mayoría de las empresas están planeando aumentos de precios más pequeños en vez de reducciones de precios directas. Sin embargo, en cuanto a la pregunta de si los saltos rápidos en precios de supermercados y restaurantes son cosa del pasado, lo que los directivos están diciendo a los inversionistas brinda un poco de esperanza.

Algunos consumidores están diciendo que no

En meses recientes, los ejecutivos han descubierto que solo pueden subir los precios hasta cierto punto antes de que los consumidores reduzcan su consumo.

El fabricante de gaseosas y aperitivos PepsiCo había aumentado los precios en porcentajes de dos dígitos por siete trimestres consecutivos, y aunque esa racha terminó a finales de 2023, PepsiCo aún aumentó los precios en un 9 por ciento en los últimos meses del año.

Pero todos esos aumentos de precios en bebidas y frituras han comenzado a hacer efecto. Hace poco, la compañía publicó una caída sorpresiva en las ventas.

Ramon Laguarta, el director ejecutivo de PepsiCo, dijo en una llamada de ganancias reciente que la empresa sería menos propensa a subir precios más allá de "niveles de precios normales", alrededor del 2 al 3 por ciento por año. La compañía está viendo incrementos de costo más moderados en ingredientes y se está enfocando más en mantener las ventas, explicó.

James Quincey, el director ejecutivo de Coca-Cola, explicó en una llamada de ganancias reciente que la empresa había visto una gran división entre los clientes estadounidenses: algunos están bajo estrés financiero y enfrentan un "aprieto real del poder de gasto", mientras que otros "todavía tienen bastante dinero, suficiente poder adquisitivo" para gastar en leche sin lactosa y batidos de proteínas.

Walmart, el mayor minorista del país, reportó ventas fuertes en EE. UU. en el cuarto trimestre, en parte porque más hogares de ingresos altos se volcaron a la cadena de valor para la compra de alimentos.

"Seguimos viendo un cliente que es resistente, pero que busca valor", dijo Doug McMillon, director ejecutivo de Walmart, durante una llamada de ganancias el martes. Señaló que los precios de los alimentos y productos consumibles todavía estaban "ligeramente" más altos que el año pasado.

"Los precios son más bajos que hace un año en productos como huevos, manzanas y aperitivos de carnicería, pero más altos en otros, como espárragos y moras", dijo.

Las empresas consideran un retorno a la normalidad

Algunas empresas parecen estar siguiendo al resto de la economía al volver a cambios de precios más moderados. La inflación general, medida por el Índice de Precios al Consumidor, alcanzó un pico del 9,1 por ciento en el verano de 2022, pero se desaceleró a solo el 3,1 por ciento al comienzo de este año, mientras que los costos de las materias primas alimentarias como la carne de res, los granos y algunos tipos de lácteos han estado disminuyendo.

"Nuestros precios en general están bajando alineados con lo que llamaré niveles más normales de inflación", dijo Ian Borden, director financiero de McDonald's, en una llamada con inversionistas. (Los ejecutivos de McDonald's también notaron que estaban viendo a algunos clientes de menores ingresos gastar menos por visita.)

Shake Shack, la cadena de hamburguesas y helados, planea subir precios en un 2,5 por ciento este año, un retorno a los tipos de aumentos que eran normales antes de la pandemia, dijo Katie Fogertey, la directora financiera de la compañía, en una llamada de ganancias reciente.

Pero también señaló que algunas tiendas tendrán que subir los precios más que eso para compensar los costos crecientes. En particular, eso sucede en mercados donde es difícil encontrar trabajadores y se necesitan mayores aumentos de precios para "compensar las presiones inflacionarias de salarios", dijo.

Esos comentarios subrayan un punto importante. Muchas empresas se han aprovechado de la inflación para aumentar ganancias, pero durante los últimos años, una porción de los incrementos de precios de alimentos y restaurantes ha tenido como objetivo cubrir costos más altos. Los salarios han estado subiendo rápidamente en los sectores de hostelería y minorista, y los ingredientes clave habían sido costosos en medio de problemas de la cadena de suministro, la invasión de Rusia a Ucrania y los brotes de gripe aviar.

Las empresas tratan de subir precios cuando el costo de hacer negocios aumenta para evitar perder ganancias. Pero a medida que la presión de los costos de entrada y salarios comienza a desvanecerse, las compañías pueden dejar de elevar precios de manera agresiva sin arriesgarse a impactar su margen de beneficio.

Algunas empresas recurren a la tecnología

Por supuesto, hay una manera de cubrir costos más altos sin subir precios: las empresas pueden mejorar su productividad, con el fin de que cada trabajador pueda almacenar más estantes, voltear más hamburguesas o atender más mesas. Eso es, en parte, lo que Wendy's está haciendo.

La cadena de comida rápida está implementando menús digitales, con la esperanza de que permitan "beneficios inmediatos para la exactitud del pedido, mejorar la experiencia del equipo" y el crecimiento de las ventas, dijo Kirk Tanner, el director ejecutivo de la compañía, en una llamada de ganancias reciente.

Además, dijo que Wendy's también planea probar la "fijación de precios dinámica" utilizando tecnología para cambiar precios con el fin de satisfacer la demanda del consumidor. Otro ejecutivo de la compañía sugirió que la empresa esperaba "precios bajos de un solo dígito" este año.

Todo esto contribuye a una inflación de alimentos más calmada

En conjunto, las señales sugieren que la inflación de alimentos en supermercados y restaurantes probablemente será más moderada en 2024 que en los tres años previos.

Muchos costos de insumos relacionados con alimentos están bajando o aumentando menos agresivamente. Las ganancias salariales siguen elevadas en el servicio de alimentos, pero se están regulando hacia lo normal. Y los consumidores están comenzando a rechazar el tipo de grandes aumentos de precios que las empresas estaban usando para ampliar sus márgenes de beneficio.

Michael Swanson, economista agrícola jefe en Wells Fargo, espera que la inflación de comestibles disminuya a 0,5 por ciento este año, "mucho más lento de lo que ha sido", aunque la inflación en restaurantes podría permanecer más fuerte mientras la gente continúa abriendo sus carteras para comer fuera.

Incluso allí, dijo, "va a seguir la tendencia a disminuir".

Jordyn Holman colaboró con reportería.

Aunque la inflación de alimentos se estabilice, eso no significará que los recibos del supermercado o las cuentas de los restaurantes se reducirán. (Amir Hamja/The New York Times)