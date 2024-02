Trump está en desacuerdo con la OTAN y la realidad

El ex presidente de Donald Trump. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

Ha habido una atención generalizada sobre la afirmación de Donald Trump de que se negaría a defender a los aliados de la OTAN que considera “delincuentes” e incluso dijo que podría alentar a Rusia a atacarlos. Muchas de las conversaciones que he escuchado se han centrado en las implicaciones políticas: en lo que significaría para Estados Unidos abandonar sus obligaciones en virtud de tratados y tratar a la OTAN como un negocio de protección.

Estas implicaciones son importantes y alarmantes. Pero si me preguntan, no hemos prestado suficiente atención a lo que dijo exactamente Trump y a lo que dice sobre su comprensión de la realidad.

Sinceramente, me encantaría dedicar esta campaña a hablar sólo de políticas; La maravilla es mi lugar feliz. Pero dado que una buena parte del cuerpo político parece haber decidido hacer de esta temporada electoral un ejercicio de diagnóstico geriátrico a distancia de aficionados, centrándose en la edad y la apariencia del presidente Biden en lugar de en su historial, echemos un vistazo más de cerca a su oponente.

Porque Trump a menudo da la impresión de vivir en su propia realidad. No me refiero a que mienta mucho, aunque lo hace. Lo que quiero decir, más bien, es que a menudo parece incapaz de distinguir entre las fantasías de autoengrandecimiento y las cosas que realmente sucedieron.

Así que así es como se produjo el repudio de Trump a la OTAN: no presentó un argumento claro, que habría sido discutible, de que estamos gastando demasiado en defensa mientras nuestros aliados gastan muy poco. En cambio, contó una historia: “Uno de los presidentes de un país grande se levantó y dijo: ‘Bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?’. Le dije: ' ¿No pagaste? ¿Eres delincuente? … No, no te protegería. De hecho, los alentaría a hacer lo que quieran’”.

Para usar el lenguaje de las evaluaciones de inteligencia, es muy poco probable que esta conversación o algo parecido realmente sucediera.

Pero como ha señalado Daniel Dale de CNN, a Trump le gusta mucho contar historias sobre hombres grandes y fuertes con lágrimas en los ojos que se acercan y lo llaman “señor”. Casi nunca hay evidencia que lo corrobore, y es muy probable que muy pocas de estas historias sean relatos de conversaciones reales.

Del mismo modo, es muy improbable que personas como, digamos, Emmanuel Macron y Angela Merkel alguna vez se dirigieran a Trump como “señor”. También es muy poco probable que algún líder de la OTAN haya preguntado qué pasaría si sus países no “pagaran”. Los funcionarios europeos saben, incluso si Trump no lo sabe, que la OTAN es una alianza, no un club que cobra cuotas a sus miembros.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, miran al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Christian Hartmann/Pool/File Photo/File Photo

Por cierto, si bien las naciones europeas probablemente han estado gastando muy poco en su propia defensa, muchas han aceptado el desafío de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. En particular, Lituania –que Trump señaló como un blanco fácil para Putin– ha gastado seis veces más en ayuda a Ucrania, medida como porcentaje del PIB, que Estados Unidos.

Entonces, ¿qué está pasando aquí? O Trump está diciendo una mentira especialmente inútil o está confundido acerca de eventos pasados.

No sería la primera vez. Como dije, si bien no sabemos con certeza si las muchas historias de “señores” de Trump son producto de su imaginación, sí sabemos que, contrariamente a sus afirmaciones, una fuente dijo que no hay forma de que los agentes de policía y los empleados de la corte estuvieran “llorando”. " y disculparse con Trump en su comparecencia ante el tribunal de Manhattan la primavera pasada.

Seamos claros lo que está en juego aquí. No importa el análisis político, las conversaciones sobre las percepciones públicas y cómo pueden afectar la carrera de caballos de 2024. En lo que deberíamos centrarnos es en cómo la competencia mental de los candidatos podría afectar su toma de decisiones.

Es notable que a pesar de todo el frenesí sobre la edad de Biden, no he visto muchas sugerencias de que haya tomado malas decisiones porque su juicio está afectado; es casi todo especulación sobre el futuro. Sí, ha cometido errores, aunque las dos decisiones que recibieron más críticas (retirarse de Afganistán y aumentar el gasto) en realidad parecen justificables en retrospectiva.

Pero estos errores, si lo fueron, fueron los que cualquier presidente, por joven y vigoroso que fuera, podría haber cometido.

Por otro lado, consideremos cómo reaccionó Trump ante la pandemia de Covid-19. Los republicanos han tenido un éxito notable al pretender que la administración Trump terminó antes de que la pandemia dominara la escena. Pero no fue así; El covid mató a más de 77.000 estadounidenses en diciembre de 2020, el último mes completo de Trump en el cargo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, se quita el tapabocas antes de hablar desde la Casa Blanca en Washington. EFE/EPA/Erin Scott

Y a medida que la pandemia se extendía, Trump respondió, como dijo The Washington Post, con “negación, mala gestión y pensamiento mágico”. Básicamente, no estaba dispuesto a reconocer una realidad incómoda y continuamente minimizaba el peligro mientras amplificaba los remedios curanderos. ¿Recuerdas todas las veces que dijo que covid desaparecería? ¿Recuerda la rueda de prensa sobre el “desinfectante”? ¿Recuerdas la hidroxicloroquina?

Ah, y en caso de que lo hayas olvidado, Trump todavía se niega a admitir que perdió las elecciones de 2020.

A diferencia de los pasos en falso de Biden, cualquiera que sea su opinión, el mal manejo de Trump del Covid y la negación de las elecciones fueron exclusivamente trumpianos: el comportamiento de un hombre al que no le gusta aceptar la realidad cuando no es lo que él quiere que sea.

¿Y alguien cree que ha mejorado en ese aspecto en los últimos tres años?

