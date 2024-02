Por qué Biden debería hablar del éxito económico de Estados Unidos

La bandera estadounidense en el Capitolio. MICHAEL BROCHSTEIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

La economía estadounidense acaba de pasar por un año extraordinariamente exitoso. Muchos economistas (aunque no todos nosotros) predijimos que controlar la inflación requeriría una recesión y un período prolongado de alto desempleo. En cambio, la inflación se ha desplomado (en los últimos seis meses, la medida de inflación subyacente preferida por la Reserva Federal ha estado ligeramente por debajo de la tasa objetivo del 2 por ciento), incluso cuando la economía ha experimentado un auge, con un PIB real que se ha disparado, aumentando un 3,1 por ciento, y el empleo creciendo en 2,9 millones.

En caso de que se lo pregunte, el informe de inflación algo interesante del martes no cambia mucho la historia. Nunca conviene leer demasiado en los datos de un mes, especialmente los de enero, que a menudo son erráticos. Como señaló Goldman Sachs con antelación en un boletín, el banco espera “un impulso temporal del IPC subyacente. debido a los aumentos de precios a principios de año, que esperamos que sean más pronunciados en las categorías de medicamentos recetados, seguros de automóviles, tabaco y servicios médicos”.

Fundamentalmente, el panorama económico sigue siendo muy bueno.

Sin embargo, sigo escuchando a analistas y comentaristas políticos decir que el presidente Biden no debería alardear de la buena economía, porque los estadounidenses no lo sienten, y hablar de las buenas noticias hace que los demócratas parezcan desconectados.

Este es un consejo muy extraño.

Por un lado, ¿cuándo ha funcionado alguna vez la humildad respecto de la economía como estrategia política? Donald Trump se jactó de la creación de empleo en mayo de 2020, cuando la tasa de desempleo era del 13,3 por ciento, porque estaba por debajo del 14,7 por ciento del mes anterior. ¿Esto le dolió? ¿Están sugiriendo los expertos que Biden emule a Jimmy Carter hablando del malestar nacional? Más concretamente, la premisa fáctica de este comentario es errónea. Todas las principales encuestas sobre la confianza del consumidor dicen que los estadounidenses, de hecho, son conscientes de que la economía está mejorando. La venerable encuesta de Michigan dice que la confianza del consumidor se ha disparado en los últimos meses. Otra encuesta de larga duración, del Conference Board, dice que la evaluación de los consumidores de la “situación actual” ha vuelto aproximadamente a donde estaba a principios de 2018. Y un nuevo participante, Civiqs, también muestra una mejora sustancial desde 2022. que se ha acelerado en los últimos meses.

¿Por qué está aumentando la confianza del consumidor? Podría ser el mercado de valores en alza. También podría reflejar el hecho de que las noticias sobre la economía, según el seguimiento de la Reserva Federal de San Francisco, se han vuelto mucho más positivas en los últimos meses:

Una mujer hace la compra en el mercado El Progreso, en el barrio de Mount Pleasant, en Washington, Estados Unidos. REUTERS/Sarah Silbiger/Archivo

Es cierto que estas encuestas todavía muestran que el sentimiento del consumidor es significativamente peor de lo que cabría esperar dado el bajo desempleo, la caída de la inflación y el aumento de los salarios reales. Pero mucho de esto refleja el creciente papel del partidismo en el sentimiento económico. Es cada vez más probable que los estadounidenses juzguen la economía en función de si el partido político que prefieren ocupa la Casa Blanca.

Y si bien este efecto se aplica a ambos lados de la división política, es mucho más fuerte para los republicanos. Según los datos de Civiqs, las opiniones republicanas sobre la economía pasaron de ser fuertemente negativas a abrumadoramente positivas después de que Donald Trump asumió el cargo, luego se volvieron casi unánimemente negativas cuando llegó Biden, y se han mantenido así a pesar de las buenas noticias del año pasado.

Según datos de Michigan, los republicanos califican la economía actual como peor que la economía de junio de 2009, cuando el desempleo era del 9,5 por ciento, o la de junio de 1980, cuando la inflación era superior al 14 por ciento.

Las percepciones de los demócratas se comportan de manera muy diferente. No es sólo que vean la economía de Biden mucho más favorablemente que los republicanos; su evaluación responde a las condiciones de una manera que la de los republicanos no lo hace. Una medida sencilla del estado de la economía es el “índice de miseria”, la suma del desempleo y la inflación; Este índice empeoró durante los primeros 18 meses de Biden a medida que la inflación se disparó, y luego mejoró enormemente:

Efectivamente, las opiniones de los demócratas cayeron cuando el índice de miseria aumentó, y luego aumentaron cuando el índice cayó.

¿Qué pasa con los independientes? Básicamente, no existe tal cosa. Los politólogos saben desde hace mucho tiempo que la mayoría de los votantes que dicen ser independientes en realidad se comportan como republicanos o demócratas.

Lo que esto me dice sobre la política es que, si bien las evaluaciones promedio de la economía estadounidense todavía están algo deprimidas, eso refleja en gran medida la hostilidad inamovible de personas que nunca votarán por los demócratas pase lo que pase. Los votantes potencialmente persuadibles son, de hecho, conscientes de que la economía va bien.

Entonces, ¿de dónde viene la opinión de que los demócratas no deberían hablar de su éxito económico? Supongo que al menos algunos expertos decidieron hace un año o más que los votantes simplemente no sentían las buenas noticias y se aferran a esa opinión a pesar de que la evidencia ha cambiado. Es decir, a estas alturas ni siquiera están diciendo que debamos ignorar los datos económicos y centrarnos en las vibraciones; Ahora que las vibraciones han cambiado, dicen que deberíamos centrarnos no en las encuestas de consumidores sino en sus propias vibraciones sobre las vibraciones.

Una mujer pasa por delante de un local con descuentos en Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Eduardo Muñoz

Una cuestión especial: sigo escuchando que a los estadounidenses no les importa la tasa de inflación, sólo el nivel de precios. Esto puede parecer plausible, pero el hecho es que los votantes persuadibles comenzaron a sentirse mucho mejor con respecto a la economía una vez que la inflación bajó, a pesar de que los precios siguen subiendo.

Lo que sí es cierto es que hasta ahora los votantes no parecen darle crédito a Biden por la buena economía. Esto puede ser o no sólo cuestión de tiempo. Pero si uno está presidiendo una buena economía y los votantes persuadibles parecen ser conscientes de que es una buena economía, ¿por qué no intentaría reclamar el crédito?

Y por si sirve de algo, yo diría que Biden merece al menos un crédito parcial por una economía a la que le está yendo mejor que la de cualquier otra nación avanzada importante. Como mínimo, el desempeño de Estados Unidos refuta las duras críticas a la política de Biden formuladas no sólo por los republicanos sino también por algunos demócratas.

Entonces sí, Biden debería hablar de su historial económico. Es extraño argumentar lo contrario.

