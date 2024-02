Biden vs Trump, a la versión de Taylor Swift

Joe Biden y Donald Trump en medio de un debate (REUTERS/ARCHIVO) REUTERS

Gail Collins: Entonces, Bret: ¡más de 350.000 nuevos empleos en enero sin un aumento de la inflación! Buenas noticias, ¿eh? Supongo que eso significa que el plan Biden realmente está funcionando, jejejeje.

Bret Stephens: Sólo dos problemas. En primer lugar, los precios de los alimentos siguen siendo demasiado altos: han subido un 25 por ciento en los últimos cuatro años, según The Washington Post. Eso prácticamente equivale a un anuncio de campaña de Donald Trump cada vez que la gente está en la caja. En segundo lugar, como observó nuestro colega Peter Coy, la mayoría de los nuevos empleos son trabajos a tiempo parcial, lo que no es exactamente una receta para que los votantes se sientan seguros sobre el futuro.

Entonces, aunque espero que una economía fuerte impulse a Joe a la reelección, él no puede confiar en ello. Necesita algo más. ¿Algunas ideas?

Gail: Bueno, es una muy buena señal para Biden que un conservador económico como usted quiera desesperadamente que gane.

Bret: Sólo porque he considerado la alternativa.

Gail: Y una clara desventaja para Trump es que podría ser juzgado o condenado en varios tribunales diferentes mientras se postula para el puesto más alto de la nación. A veces tenemos una visión cínica de los votantes hoy en día, pero la gente ha dicho a los encuestadores que esto realmente les importa.

Bret: Llegaremos a la debacle de Fani Willis en un minuto.

Gail: Y ahora mismo les daría algunas ventajas a los demócratas en el Congreso: sus grandes propuestas de reforma fiscal y mejores normas de inmigración parecerían sensatas para la mayoría de los moderados, así como para los liberales que se unirán a ellas.

Oye, hemos llegado hasta aquí sin mencionar a Taylor Swift o el Super Bowl. Muestra cómo Biden puede unir a la gente.

Bret: ¿No oíste que ya está arreglado? Taylor subirá al escenario durante el espectáculo de entretiempo y respaldará a Biden mientras Hunter subasta públicamente su arte a postores chinos anónimos por un millón por lienzo. Luego, Travis Kelce, el novio de Swift, amante de las vacunas, anotará el touchdown ganador con la ayuda invisible de un láser espacial judío.

O algo así.

Gail: Pronto será una serie de Netflix de 12 capítulos.

Bret: Hablando más en serio, creo que los demócratas deben dejar de poner sus esperanzas en los juicios como vehículo para derrotar a Trump. El caso de Nueva York, relativo al soborno de Stormy Daniels, es débil porque busca convertir lo que normalmente es un delito menor de falsificación de registros comerciales en un delito grave; Incluso si Trump pierde en un juicio con jurado, el caso bien podría ser anulado en apelación. El caso de Washington, sobre subversión electoral, acaba de ser pospuesto mientras el juez espera un fallo de un tribunal superior sobre la supuesta inmunidad de Trump. El caso de Florida, sobre los documentos clasificados de la Casa Blanca robados por Trump y las citaciones obstruidas, puede posponerse hasta después de las elecciones.

Y luego está el caso de Georgia sobre interferencia electoral, que puede estallar por la admisión del fiscal de distrito de tener una relación romántica con uno de los fiscales, a quien también le pagó la friolera de 650.000 dólares.

Gail: No puedo negar que Fani Willis, la fiscal del distrito, tuvo muy, muy mal momento para comenzar un romance con el tipo que eligió como fiscal. No crea que su comportamiento fue torcido o malvado, simplemente extremadamente estúpido.

Bret: Subraye “extremadamente”.

Gail: En cuanto a los numerosos juicios contra Trump, debo admitir que no hay ninguno que esté absolutamente seguro de que perderá. O que hay alguno que no podrá posponer hasta después de las elecciones. Pero sigo pensando que crea una sensación de estupendo desorden que desanimará a algunas personas de la derecha no loca, o al menos del medio no loco. Suficiente para darnos cuatro años más de Joe Biden.

Bret: O eso o todos estos casos judiciales simplemente fortalecen la convicción de los partidarios de Trump de que el Estado profundo realmente busca atrapar a su hombre abusando del sistema legal con fines partidistas, lo que sólo refuerza su entusiasmo por salir a votar por él. Ya veremos.

Gail: Sabes, creo que las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes de este otoño van a ser más apasionantes de lo habitual, no sólo porque el rumbo de toda la nación depende de qué partido gane, sino también porque es una manera para que los ciudadanos desesperados piensen en noviembre sin gastar. Todo el año pensando en... ya sabes, los dos tipos con los que estamos atrapados.

¿Alguna carrera que ya estés viendo?

Bret: Los demócratas deberían estar nerviosos. La jubilación de Joe Manchin prácticamente garantiza que su escaño en Virginia Occidental pasará a manos de los republicanos. Jon Tester de Montana tendrá otra carrera reñida para sobrevivir como demócrata del estado montañoso en un estado que Trump ganó en 2020 por 16 puntos. Y Sherrod Brown probablemente enfrentará una carrera difícil en Ohio a medida que el estado se vuelve más rojo.

Por otro lado, lo que nos mostraron las elecciones intermedias de 2022 fue la estupidez invencible del Partido Republicano. votantes primarios cuando se trata de nominar candidatos elegibles para cargos estatales. ¿Y tú?

Gail: Bueno, como nativa de Ohio, tengo que estar interesada en la carrera por la reelección de Brown. En serio, apoyándolo principalmente. Sería un gran triunfo para él sobrevivir en un estado donde el otro escaño en el Senado lo ocupa el temido J.D. Vance. ¿Quién dijo el otro día que no creía que un presidente tuviera necesariamente que acatar una decisión de la Corte Suprema?

Y Texas: Ted Cruz se postula para otro mandato. No diría que es el senador de derecha más peligroso, pero sí uno de los más irritantes. Los demócratas aún no han elegido a su candidato, pero quienquiera que sea podrá recordarles a los texanos que Cruz se fue de vacaciones a Cancún mientras sufrían un apagón masivo en invierno.

Bret: Brown es uno de los hombres más decentes en política (y sí, “más decente” es una palabra real). Quiero que permanezca en el Senado sólo porque me hace pensar, especialmente cuando no estamos de acuerdo. En cuanto a Cruz, ya sabes que no quiero empezar: él es la razón por la que nunca podemos prescindir de la palabra “emético”. Dicho esto, no veo que Texas se vuelva ni siquiera ligeramente azul este año.

Gail: Pero las elecciones a las que deben prestar atención ahora mismo se llevarán a cabo la próxima semana aquí en Nueva York para reemplazar al siempre recordado Representante George Santos. Tom Suozzi, un demócrata que ocupó ese escaño durante seis años, parece estar a la cabeza, y si gana, la pequeña mayoría de los republicanos en la Cámara se reducirá a una diminuta mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes.

Bret: No puedo creer que esté diciendo esto, pero tengo un profundo interés en que los republicanos pierdan su mayoría: primero, como una forma de retribución divina contra Matt Gaetz y sus compañeros payasos, que tanto hicieron para dañar al Partido Republicano. caucus, en segundo lugar, porque nada importa más en el Congreso en este momento que ayudar a los ucranianos a conseguir las armas que necesitan desesperadamente para defenderse.

Además, tal vez eso nos ayude a lograr una reforma migratoria. Lo que me recuerda: ¿qué piensa sobre el intento de juicio político a Alejandro Mayorkas?

Gail: Oye, aún no es primavera, pero ya has servido una pelota de softbol. ¿Algunos republicanos de la Cámara de Representantes están diciendo que la mejor manera de resolver el problema de la inmigración es impugnar al tipo que dirige Seguridad Nacional?

Bret: En una temporada de ideas tontas, esta puede ser la más tonta. Si las diferencias políticas van a convertirse ahora en delitos impugnables, bueno, dos pueden jugar el juego. El próximo presidente republicano ahora puede esperar que una Cámara demócrata le devuelva el favor.

Gail: Tú lo sabrás mejor que yo: ¿no van a hacer algo los miembros más cuerdos del grupo republicano de la Cámara para detener esta estupidez?

Bret: Los llamados republicanos cuerdos de la Cámara son básicamente pasajeros de un automóvil conducido a gran velocidad por un borracho. No se puede bajar del coche. Y no se atreven a decirle al conductor que reduzca la velocidad porque ¿quién sabe qué hará entonces?

Pero eso no oculta el hecho de que Mayorkas ha presidido un desastre en la frontera. Nuestra colega Lulú García-Navarro publicó la semana pasada una entrevista realmente hábil y fascinante con la secretaria. Mi conclusión fue que Mayorkas no debería ser acusado, pero sí debería dimitir. Le ha fallado al presidente de manera integral como cuestión de política y catastróficamente como cuestión de política.

Gail: Estoy de acuerdo en que la entrevista de Lulu es una lectura obligada. Y quedó muy claro que Mayorkas está completamente agotado. Es hora de pedir alivio.

Bret: Estamos de acuerdo. Si Biden pierde en noviembre, la crisis fronteriza que Mayorkas misteriosamente se niega a llamar crisis habrá jugado un papel importante.

Gail: Pero nadie podrá hacer mejor el trabajo sin mucha más gente que haga cumplir la seguridad de nuestro lado. Junto con otras reformas que apuesto que el Congreso podría aprobar de inmediato si Donald Trump no estuviera presionando para mantener el problema lo más grave posible este año electoral.

Bret: Absolutamente correcto. Los bribones del MAGA del Congreso están siendo cínicos y políticos. Qué vergüenza para el equipo de Biden por darles esa oportunidad.

Gail: Por cierto, cuando se trata de cuestiones electorales, como neoyorquinos, escuchamos todos los anuncios de televisión sobre la contienda por el escaño de Santos. Tom Suozzi tiene dinero para comprar toneladas y me ha interesado saber cuántos de ellos se centran en el aborto. El oponente republicano de Suozzi, Mazi Pilip, parece estar en el bando de Nikki Haley de dejarlo en manos de los Estados. Si eso sucediera, Nueva York ciertamente no se desviaría de su actual estatus pro-elección. Pero sería terrible para las mujeres de otras partes del país. Y qué problema tan interesante es ese para Trump. Por supuesto, le encantaría eludir el tema, pero sospecho que surgirá unas tres millones de veces.

Bret: El extremismo republicano en materia de aborto es una de las cartas más fuertes que pueden jugar los demócratas. Cuando se trata de Trump, no pueden jugar lo suficiente. En cuanto a Pilip, tiene una historia personal notable como judía etíope que emigró a Israel en circunstancias extremas cuando era niña y luego vino aquí con su marido judío ucraniano estadounidense. Es inteligente y cuerda, se opone a una prohibición nacional del aborto y sería un crédito para el Congreso y el país si gana.

Pero este año me temo que está jugando en el equipo equivocado.

© The New York Times 2024