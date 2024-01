Ve en TikTok cómo pierdo mi empleo

Folashade Ade-Banjo in her apartment complex in Los Angeles on Sunday, Jan. 28, 2024. Ade-Banjo resolved this year Òto be a lot more open and honest with things I struggle with in my own life.Ó (Tracy Nguyen/The New York Times)

SAN FRANCISCO -- Folashade Ade-Banjo dirigió la mirada hacia la cámara mientras colocaba su teléfono y dijo: "Estoy a punto de ser despedida y ustedes van a verlo".

Te puede interesar: ¿Por qué es tan difícil lograr que las computadoras faciales sean populares?

En un tiktok de cinco minutos publicado este mes, Ade-Banjo, de 30 años, una profesionista de mercadotecnia de Los Ángeles, aparece sentada tranquilamente en su escritorio y mirando fijamente el monitor de la computadora, una mirada de dolor se puede apreciar en su rostro al asentar con la cabeza queriendo indicar que está lista para comenzar. Un gigante tecnológico la iba a despedir. El video acumuló medio millón de visualizaciones y miles de comentarios en tan solo algunas horas.

En una entrevista, Ade-Banjo mencionó: "Uno de mis propósitos para este año fue ser mucho más abierta y honesta con las cosas contra las que lucho en mi propia vida, así que parte de eso es realmente mostrar partes de ella que tal vez no sean tan glamurosas".

Te puede interesar: San Francisco intentó construir un sanitario de 1,7 millones de dólares; sigue inconcluso

A medida que compañías desde la empresa emergente Discord hasta Google han recortado cientos de empleos en las últimas semanas, algunos trabajadores de las empresas tecnológicas recurren a las redes sociales para compartir sus experiencias de despido y muchos de estos videos se han vuelto virales. Las grabaciones muestran a personas llorando mientras hablan con representantes de recursos humanos o realizan su jornada cotidiana a sabiendas de que una cita misteriosa en su calendario es probable que resulte en su destitución.

La tendencia es parte de un movimiento impulsado por la generación Z y los milénials de compartir cada aspecto de sus vidas en las redes sociales, desde historias sobre una mala cita hasta revelaciones profundamente personales durante videos de "arréglate conmigo" con rutinas diarias como maquillarse, según expertos de profesiones. Los videos de despidos y las publicaciones sobre búsqueda de empleo que los acompañan en sitios como LinkedIn y X, antes conocida como Twitter, revelan más información sobre un momento privado que muchas personas tratan de ocultar.

Te puede interesar: Cómo Sofía Vergara creó su nuevo papel de narcotraficante

Sandra Sucher, una economista de la Universidad de Harvard que estudia los despidos, opinó: "El límite entre lo personal y lo profesional se ha traspasado".

Algunos trabajadores afirman que utilizan los videos para procesar las emociones de perder su empleo. Joni Bonnemort, de 38 años, de Salt Lake City, se grabó a sí misma llorando cuando una compañía de reparación de crédito la despidió de su puesto de mercadotecnia en abril. Bonnemort planeaba compartir el video solo con su familia, pero lo publicó en TikTok tras descubrir que la compañía había pagado bonos al resto del personal una semana después de realizar despidos. El video obtuvo más de 1,4 millones de visualizaciones y comentarios de apoyo.

Bonnemort manifestó: "No quería parecer amargada cuando se reveló esto, pero, al mismo tiempo, es mi experiencia. Esto le pasó a mucha gente".

Vanessa Burbano, una profesora en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia que estudia cómo las prácticas de las compañías influyen en el comportamiento de los empleados, aseguró que el trabajo remoto ha alentado a las personas a alzar la voz en línea.

Burbano declaró: "La interacción entre los individuos y su empresa ha cambiado fundamentalmente con el aumento del trabajo remoto".

Tras recibir una invitación a una reunión de "actualización" de treinta minutos de parte de un gerente nuevo este mes, Mickella Simone Miller, quien trabajaba de manera remota como gerente de proyecto desde Salt Lake City, grabó un video sobre su jornada laboral en casa, incluyendo cuando elegía una taza de café en la que se leía: "El mundo se está desmoronando a nuestro alrededor y yo estoy muriendo por dentro". El video concluyó con ella escuchando el anuncio de su compañía de que eliminaría su puesto.

Miller señaló que, más que ser terapéutico, el video llevó a reclutadores a ponerse en contacto con ella con oportunidades potenciales y alrededor de treinta invitaciones a entregar una solicitud para puestos nuevos, aunque todavía no había encontrado un empleo nuevo.

Lindsey Pollack, una autora de libros de carreras profesionales sobre lugares de trabajo multigeneracionales, relató que las empresas necesitan darse cuenta de que todo puede ser grabado y compartido en una era en la que las personas se sienten cada vez más cómodas en publicar cosas en línea. Pollack considera algo positivo que las personas compartan experiencias de despido y no piensa que dañará las oportunidades futuras de empleo de quienes lo hacen.

Como muestra, Matthew Prince, el director ejecutivo de la compañía de ciberseguridad Cloudflare, respondió este mes en la plataforma X a un tiktok de nueve minutos de un despido en su firma. Prince estuvo de acuerdo en la decisión de despedir a la trabajadora, pero aseveró que la compañía debió haber sido "más amable y humana".

Brittany Pietsch, la exempleada de Cloudflare que publicó el video, indicó que estaba revisando más de 10.000 mensajes que le llegaron mediante LinkedIn, incluidos muchos de reclutadores.

Pietsch expresó: "No me arrepiento de nada. Lo único que hice fue ser genuina y mostrar una conversación que no estaba planeada".

Aunque expertos indican que es poco probable que las publicaciones afecten las posibilidades profesionales a futuro, advirtieron que aquellas personas que publicaron videos de despidos necesitan aceptar la notoriedad potencial.

Ade-Banjo hizo privado su video poco después de publicarlo, para proteger la identidad de los gerentes que la despidieron. Ade-Banjo mencionó que su objetivo era simplemente mostrar un poco el proceso y desestigmatizarlo.

La exempleada de mercadotecnia concluyó: "Si alguien más está atravesando esta situación, al menos sabe que no está solo".

Folashade Ade-Banjo, en su complejo de apartamentos en Los Ángeles, decidió este año "ser mucho más abierta y honesta con las cosas contra las que lucho en mi propia vida". (Tracy Nguyen/The New York Times)