Cómo reducir el riesgo de guerra con China

El presidente chino Xi Jinping junto a distintas autoridades del gigante asiático y miembros del Ejército Popular de Liberación (Li Gang/Xinhua vía AP)

Michael Mullen, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, está tan preocupado por el riesgo de guerra entre Estados Unidos y China que está escuchando la versión en audiolibro de “Los cañones de agosto”, de Barbara Tuchman, la clásica historia de cómo las principales potencias se vieron envueltas en la Primera Guerra Mundial en 1914.

“Creo que éste es el momento más peligroso desde que yo era un niño en 1962″, durante la crisis de los misiles cubanos, me dijo. “El potencial de guerra mundial es muy, muy significativo”.

Vine a Taiwán para calibrar ese riesgo y evaluar cómo gestionarlo mejor. Por si sirve de algo, respeto mucho al almirante Mullen -poca gente sabe tanto sobre los puntos calientes mundiales y sobre cómo se producen las guerras-, pero mi mejor conjetura es que los estadounidenses pueden estar sobrestimando el riesgo de conflicto, especialmente de una invasión total de Taiwán por parte de China.

Es más, me preocupa que la ansiedad de los estadounidenses ante el riesgo de guerra con China pueda exacerbarlo sin querer. Como señaló Mullen, “Los cañones de agosto” es un prisma útil para recordarnos cómo los errores de cálculo, los malentendidos y la escalada provocaron una guerra mundial que nadie deseaba. Así que debemos estar alerta no sólo ante el riesgo que China supone para la paz en la región, sino también ante el riesgo que nosotros, los norteamericanos, suponemos involuntariamente, y ante la posibilidad de que nuestros legítimos esfuerzos por enfrentarnos a China puedan provocar accidentes marítimos o aéreos que desemboquen en una guerra.

Existe una delgada línea entre disuadir a China y provocarla. Mi opinión es que, aunque deberíamos hacer mucho más para ayudar a Taiwán a reforzar sus defensas y disuadir la agresión, deberíamos hacerlo discretamente, sin humillar innecesariamente a China. A veces los estadounidenses abrazan ruidosamente a Taiwán de forma que exacerban las tensiones en momentos en que deberíamos esperar rebajarlas.

Permítanme también argumentar que pensamos demasiado en términos de una invasión, cuando el mayor riesgo puede ser que China dé pequeños mordiscos para presionar a Taiwán, dando lugar a la posibilidad de accidentes y escaladas que podrían arrastrarnos a una guerra mundial involuntaria, como ocurrió en 1914.

Es desorientador pasar de hablar con expertos en seguridad estadounidenses, profundamente preocupados por la guerra con China, a Taiwán, donde la mayoría de la gente parece percibir los riesgos como menores. La presidenta saliente de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo en la Cumbre DealBook de The New York Times en noviembre que China estaba probablemente demasiado abrumada por sus problemas internos para afrontar una invasión. El ex presidente taiwanés Ma Ying-jeou, en el otro extremo del espectro político, se mostró de acuerdo: “No creo que China esté de humor para iniciar una guerra para conquistar Taiwán”.

Muchas personalidades taiwanesas afirmaron que, aunque aprecian el apoyo moral y militar de Estados Unidos, también temen que los exaltados estadounidenses que atacan a China no entiendan la región y puedan empeorar las cosas.

“Bastantes estadounidenses, líderes de opinión o miembros concretos del Congreso, hicieron declaraciones ridículas sobre Taiwán”, me dijo Ma.

El presidente electo Lai Ching-te, también conocido como William Lai, celebra su victoria junto a su compañero de fórmula Bi-khim Hsiao en Taipéi, Taiwán, el sábado 13 de enero de 2024 (AP Foto/Chiang Ying-ying)

Los esfuerzos por ayudar a la isla a veces resultan contraproducentes. Un ejemplo surge a menudo en las conversaciones en Taiwán: La visita de alto nivel de Nancy Pelosi a Taiwán en 2022, cuando era presidenta de la Cámara de Representantes. Fue un gesto de apoyo moral, pero obviamente no impulsó las defensas de Taiwán. Y la respuesta de China fue acercar buques militares a Taiwán de forma que aumenta el riesgo de conflicto.

Por eso, el 62% de los taiwaneses dijeron en una encuesta el año pasado que pensaban que la visita de Pelosi había hecho que Taiwán fuera menos segura.

Al igual que los funcionarios estadounidenses leen discursos encendidos de funcionarios chinos y se alarman, imaginemos lo que pensaron los dirigentes chinos cuando un general de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, Michael Minihan, declaró el año pasado que preveía una guerra con China en breve: “Mi instinto me dice que lucharemos en 2025″.

Pekín también debió de inquietarse cuando Ely Ratner, un alto funcionario del Pentágono, describió Taiwán como un activo estratégico para Estados Unidos. La implicación era que Estados Unidos podría intentar utilizar Taiwán como baluarte militar contra China; lo que tienen en común esos comentarios y las visitas de alto nivel como la de Pelosi es que agravan la paranoia en Pekín.

En lugar de eso, necesitamos solidificar el statu quo. Eso significa que China no utilice la fuerza militar contra Taiwán, y que no se considere que Taiwán se desliza para siempre hacia la órbita de Estados Unidos. Los funcionarios taiwaneses, incluido el presidente electo Lai Ching-te, son lo bastante prudentes como para afirmar que mantendrán ese statu quo -por desordenado e insatisfactorio que sea- y Washington debería hacerlo también.

Pero quizá la mejor manera de disuadir al presidente chino Xi Jinping de atacar Taiwán sea ayudar a Ucrania contra Rusia. Cuanto más unido esté Occidente para hacer que Rusia pague un alto precio por la invasión de Vladimir Putin, menos inclinado estará Xi a atacar a Taiwán. Sin embargo, algunos republicanos que en teoría son hostiles a China se resisten a financiar a Ucrania.

En cuanto al presidente Joe Biden, ha hecho un excelente trabajo liderando la alianza occidental contra Putin. Pero se dejó intimidar por el ruido de sables nuclear de Putin, especialmente al principio de la guerra, negándose a proporcionar algunas armas avanzadas a Ucrania por temor a que Putin respondiera con armas nucleares tácticas. Xi puede haber asimilado así la lección de que las amenazas nucleares funcionan.

Una pantalla gigante muestra a Xi Jinping junto a una bandera del Partido Comunista de China en el Museo Militar de la Revolución Popular China en Pekín (REUTERS)

Concedido, mi argumento de que el riesgo de guerra es exagerado puede estar equivocado. Una regla empírica a la hora de seguir a China es desconfiar siempre de la gente que afirma con seguridad lo que va a ocurrir.

“Un experto en China es un oxímoron”, le gusta decir a Winston Lord, antiguo embajador en China. En realidad, hay razones legítimas para temer lo que China pueda hacer.

“Xi Jinping ha sido diferente de sus predecesores en la forma en que habla de Taiwán, en formas que no sería prudente ignorar”, señaló Matt Pottinger, un orador chino que fue asesor adjunto de seguridad nacional bajo la presidencia de Donald Trump. Xi ha mostrado una mayor urgencia por “recuperar” Taiwán, y lo ha vinculado a su propio legado, al tiempo que ha hecho coincidir su discurso con una modernización militar que apunta a Taiwán y a Estados Unidos.

“Cuando miro el ejército que China está construyendo, no es un ejército de propósito general”, dijo el secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall III. “Está diseñado en torno al objetivo de poder tomar Taiwán y mantener fuera a Estados Unidos”.

También ominoso: el Times ha informado de que China parece haber insertado malware en las redes informáticas que operan las redes eléctricas, las telecomunicaciones y los suministros de agua que sirven a las bases estadounidenses, incluidas las que responderían a un ataque a Taiwán.

Sin embargo, la razón básica para ser escépticos de que se avecine una guerra es que no redunda en interés de China ni de Xi (aunque también es cierto que muchas naciones han iniciado guerras que no servían a sus intereses).

Una operación anfibia para conquistar Taiwán sería un enorme desafío y podría fracasar. Taiwán está a casi 100 millas de China, sin muchas playas que ofrezcan un desembarco fácil. Una invasión por sorpresa en Normandía (Francia) fue posible en 1944, pero no sería factible en la era de los satélites y los drones.

Barricadas antidesembarco se ven en la playa con Xiamen de China en el fondo en Kinmen, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

El ejército chino es inexperto -el último “combate” del Ejército Popular de Liberación se produjo cuando disparó contra conciudadanos durante las protestas prodemocráticas de 1989- y profundamente corrupto. Amigos chinos bien relacionados me han contado cómo se asciende regularmente a los oficiales en función de los sobornos que pagan. Xi es una persona arriesgada, pero incluso él debe saber que una invasión total sería una arriesgada apuesta.

“Sólo por prudencia, creo que es poco probable que haga algo en los próximos años como los alarmistas han estado promoviendo en Washington”, dijo Joseph Nye, un profesor jubilado de Harvard con larga experiencia en la estrategia del Pacífico.

-

Un paso que podría hacer más probable la agresión china -y, por tanto, una mayor posibilidad- es una victoria de Donald Trump en noviembre. Trump ha expresado su incertidumbre acerca de ayudar a Taiwán, y es difícil imaginarlo coordinando aliados para presionar a China para que retroceda.

Alexander C. Huang, un estratega de Taiwán, dijo que participó en un juego de guerra ambientado a principios de 2025 que suponía que Trump era presidente. El juego de guerra debía durar tres horas, pero terminó después de dos -incluso antes de que se disparara- porque China y Estados Unidos estaban haciendo demandas que Taiwán no podía cumplir y que estaban fuera del alcance del juego. Entre ellas, un calendario para la unificación en el caso de China y presiones para que Estados Unidos gastara más en el ejército. Los juegos de guerra siempre deben considerarse con cierto escepticismo, y Taiwán no terminó aquí en cenizas, pero dada la posibilidad de una elección de Trump, el juego de guerra concluyó de forma ominosa.

“Taiwán estaba frito”, dijo Huang.

En Estados Unidos se pide que se adopte una política formal de defensa de Taiwán, que sustituya a la actual “ambigüedad estratégica” de una respuesta estadounidense (que, en cualquier caso, Biden ha socavado al decir cuatro veces que Estados Unidos defendería a Taiwán).

En mi opinión, que Estados Unidos dijera formalmente que respaldaría militarmente a Taiwán sería un error, en parte por su efecto sobre Taiwán. Si Taiwán confiara en que la caballería estadounidense acudiría al rescate, podría preocuparse menos por provocar a China y hacer menos por defenderse.

La verdad es que Taiwán no ha estado dispuesta a hacer grandes sacrificios por su propia seguridad. Es un lugar maravilloso, en parte porque es mucho más Atenas que Esparta. Destina una parte menor del PIB a defensa que Estados Unidos, Israel o Estonia; sólo ahora exige un año de servicio militar obligatorio (para los hombres); y está eliminando gradualmente las centrales nucleares, que son fundamentales para la resistencia en un bloqueo porque proporcionan energía propia cuando las importaciones proporcionan el 98% de la energía.

En cualquier caso, una mayor presión sobre Taiwán -incluido un bloqueo- parece un escenario más probable que una invasión repentina. China podría realizar maniobras militares de alta intensidad que pusieran nerviosa a Taiwán. Podría cortar los cables submarinos que llevan Internet a Taiwán. También podría apoderarse de una de las islas controladas por Taiwán, como Taiping.

Vehículos militares de la Fuerza Terrestre bajo el Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China participan en una patrulla de preparación para el combate y en los ejercicios "Espada Conjunta" alrededor de Taiwán, en un lugar no revelado de China (REUTERS)

China planteó una idea alarmante el año pasado: Anunció inspecciones de los barcos que viajan de Taiwán a las islas de Kinmen y Matsu, controladas por Taiwán. En realidad nunca llevó a cabo inspecciones, pero el anuncio ofreció una pista de lo que podría estar planeando.

¿Y si Xi avanzara hacia un bloqueo parcial de Taiwán, diciendo: El mundo reconoce que Taiwán es parte de China, por lo que los barcos con destino a Taiwán están ahora sujetos a inspecciones aduaneras chinas? La guardia costera china abordará los barcos periódicamente para asegurarse de que los papeles están en regla.

Este tipo de enfoque gradual, un corte de salami de la autonomía de Taiwán, es la forma en que China castró a Hong Kong.

-

El general de división Sun Li-fang, de las fuerzas armadas de Taiwán, me dijo que China está intensificando sus esfuerzos para desmoralizar al pueblo taiwanés y obtener ventaja mediante lo que se denomina “guerra cognitiva”, que incluye la manipulación de la opinión pública y la publicación de fotos e información falsas. Lo describió como una actualización de la estrategia de cómo ganar sin librar una batalla descrita por el antiguo estratega militar chino Sun Tzu en “El arte de la guerra”.

“La amenaza no viene sólo de cañones, artillería, cohetes, misiles, buques de guerra”, dijo Sun. “También intentan influir en nuestras mentes”.

Lo que Taiwán necesita es más ayuda práctica: misiles antibuque, entrenamiento militar, coordinación con los aliados, mejores ciberdefensas. Mientras tanto, Estados Unidos necesita impulsar la capacidad de la industria para producir municiones rápidamente en caso de crisis.

La administración Biden ha trabajado eficazmente con Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas para preparar una acción conjunta que limite a China. Esto refuerza la disuasión. Washington también podría hacer más para ayudar a Taiwán a cultivar la guerra cibernética: si la red se corta en Taipei, Shanghai también debería quedarse sin energía. Si se cortan los cables de Internet de Taipei, el gran cortafuegos de China debería derrumbarse para que los chinos de a pie puedan leer sobre la corrupción de sus dirigentes.

Quizá la mejor recomendación que escuché vino de Mark Liu, presidente de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ofreció este útil consejo a los estadounidenses que quieran ayudar a la seguridad de Taiwán: “Haz más. Habla menos”.

Este consejo podría haber ayudado a las grandes potencias en agosto de 1914 a evitar una guerra cataclísmica e innecesaria. Hoy sigue siendo un buen consejo.

© The New York Times 2024