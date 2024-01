Ahí viene Trump, el abominable hombre de las nieves

Cartel pro Trump en Urbandale, Iowa (Reuters)

Es el último género televisivo de moda: una mujer en un lugar gélido, envuelta en ropa de abrigo, tratando de descubrir verdades enterradas en el hielo.

En la nueva temporada de “True Detective”, de HBO, Jodie Foster es una policía que avanza penosamente por la nieve intentando resolver un asesinato en un remoto pueblo de Alaska, descrito como “el fin del mundo”. En “Un asesinato en el fin del mundo”, de la cadena FX, Emma Corrin es una detective aficionada que se adentra en la nieve para resolver un asesinato en un refugio aislado de Islandia.

Y ahora me encuentro con ropa de abrigo, caminando por la nieve en la glaciar Iowa, intentando descubrir verdades enterradas en el hielo.

No tengo tanto misterio que desentrañar como los detectives de la tele. Lo único que la horda de periodistas intenta averiguar es si Donald Trump ganará los caucus del lunes con una pluralidad o si logrará una mayoría. Nadie espera una sorpresa al estilo Jimmy Carter/Barack Obama.

Caucus en Iowa (AP Photo/Charlie Neibergall)

Una tormenta de nieve congeló la acción el viernes. Los conductores derraparon por todo Des Moines, con coches abandonados en las autopistas. Los candidatos cancelaron actos y se apresuraron a celebrar reuniones telefónicas. Jeff Zeleny, de CNN, se puso orejeras de lana para informar en directo. Los periodistas que planeaban llegar este fin de semana se encontraron con vuelos cancelados. Con Trump y los demás desechando los mítines en persona, los periodistas se quedaron boquiabiertos unos con otros en los vestíbulos del Hotel Fort Des Moines y el Marriott del centro de la ciudad.

El viernes por la noche, Trump publicó un video en el que acusaba a Iowa: “Tienen el peor clima, supongo, de la historia”. Quizá debería haber llegado antes en lugar de arengar el jueves al juez en su juicio por fraude en Nueva York.

Los sustitutos de los candidatos recurrieron a medidas extremas. Kari Lake, haciendo campaña por Trump con un jersey amarillo -color de los Hawkeye por su alma mater-, bromeó diciendo que utilizarían “la antigua estrategia” del teléfono para llegar a los votantes.

Los ayudantes de campaña de Ron DeSantis y Nikki Haley calculaban desesperadamente si el tiempo podría darles ventaja: Tal vez algunos de los votantes de más edad de Trump en las zonas rurales que tienen que conducir un largo camino a caucus no se presentaría el lunes, que podría ser el día más frío en la historia caucus, con sensación térmica potencialmente llegar a 40 bajo cero.

Pero el equipo de Trump aquí -incluyendo a Donald Trump Jr. y Jason Miller- deambulaba de un lado a otro con aspecto optimista. “Estamos confiados, no creídos”, dijo Miller.

Comparado con el pobre juego terrestre que Trump tuvo en 2016, cuando quedó segundo tras “Lyin’ Ted” Cruz, como él le llamaba, el mundo MAGA (trumpismo) es un modelo de organización. Y eso debería asustar a los demócratas.

(Reuters)

“Si no lo supieras mejor, pensarías que nuestros chicos de base han sido todos entrenados por los medios”, dijo Miller. “Algunas de estas personas, como ven todo lo que hace el presidente, se saben cualquier pregunta. No importa si es la economía, Biden, la caza de brujas, Austin”. Como en Lloyd. Y “el presidente” al que se refiere Miller es Trump.

Con un día de nieve aquí, tuve tiempo de contemplar el verdadero misterio de Iowa: ¿Qué le ha pasado a Estados Unidos?

En enero de 2008, los caucus demócratas ofrecieron una emocionante contienda. En un estado de Iowa abrumadoramente blanco, Obama demostró que los estadounidenses podían impulsar a un candidato negro al Despacho Oval. Sorprendentemente, la raza no fue un factor importante en la contienda.

Cuando vi a Obama en su primer acto en New Hampshire tras su victoria en Iowa, todavía estaba atónito por el resultado. “Vaya”, le dije. “Lo has conseguido de verdad”.

Parecía solemne y un poco inexpresivo, recordando la escena de “El candidato” en la que Robert Redford, el joven y carismático político, da la campanada frente a su oponente, más curtido en el statu quo, y murmura: “¿Qué hacemos ahora?”.

Entonces parecía que estábamos abrazando la modernidad y la inclusión, alejándonos de la imagen de la América de John Wayne.

¿Cómo hemos podido pasar de un momento tan esperanzador a otro tan discordante?

Por supuesto, cada vez que hay un movimiento, hay un contramovimiento, en el que la gente siente que su lugar en el mundo está amenazado y quiere volver atrás. Trump ha jugado con ese resentimiento, intentando arrastrarnos al pasado, recortando los derechos de las mujeres, enardeciendo a los votantes para que “recuperen América” y, como dijo el 6 de enero de 2021, exhortando a sus bases a “luchar como locos” o “ya no tendréis país”.

Trump es un maestro en explotar los miedos de los votantes. No entiendo por qué a sus devotos seguidores no les molesta su mala leche. Puede burlarse alegre, cruel y descaradamente de las discapacidades de una forma que nunca se había hecho en política -el tartamudeo del presidente Joe Biden, las lesiones de John McCain por haber sido torturado, la discapacidad de un periodista del New York Times- y los fieles seguidores de Trump se ríen. Llama a Haley “cerebro de pájaro”. Trump tiene 77 años, pero se ve a sí mismo como un polluelo. El jueves publicó un video en Truth Social en el que se burlaba del centro de “ancianos de la Casa Blanca”, con imágenes de Biden, de 81 años, con aspecto desvalido y fuera de sí.

El triunfo de Obama en Iowa consistió en tener fe en la humanidad. Si Trump gana aquí, se tratará de derribar la fe en la humanidad.

Que ocurra en una tormenta de nieve es apropiado. Toda la vida de Trump ha sido un trabajo de nieve.

© The New York Times 2024