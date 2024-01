Trump sueña con un desastre económico

El ex presidente de EEUU, Donald Trump. REUTERS/Shannon Stapleton/Pool

¿Donald Trump acaba de decir que espera una crisis económica? No exactamente. Pero lo que dijo fue posiblemente incluso peor, especialmente una vez que lo pones en contexto.

Y el evidente pánico de Trump por las recientes buenas noticias económicas profundiza lo que es, para mí, el mayor enigma de la política estadounidense: ¿por qué tanta gente se ha unido (y permanece en) un culto a la personalidad construido en torno a un hombre que representa una amenaza existencial para la democracia de nuestra nación? ¿Y personalmente también es un completo fanfarrón?

Entonces, ¿qué dijo realmente Trump el lunes? Estrictamente hablando, no predijo una crisis, sino que la predijo, afirmando que la economía está funcionando con “vapores” y que espera que la inevitable crisis se produzca este año, “porque no quiero ser Herbert Hoover”.

Si lo pensamos bien, esto no es en absoluto lo que debería decir un hombre que se cree un brillante administrador económico y supuestamente se preocupa por el bienestar de la nación. Lo que debería haber dicho en cambio es algo como esto: Las políticas de mi oponente nos han encaminado hacia el desastre, pero espero que el desastre no llegue hasta que yo esté en el cargo, porque no quiero que el pueblo estadounidense sufra innecesariamente y, como soy un genio muy estable, sólo yo puedo solucionarlo.

Pero no, Trump dice que quiere que el desastre ocurra bajo la supervisión de otra persona, específica y abiertamente para no tener que asumir la responsabilidad.

Hablando de eso, ¿cuándo empezó Trump a predecir un desastre económico bajo el presidente Biden? La respuesta es antes de las elecciones de 2020. En octubre de 2020, por ejemplo, afirmó que una victoria de Biden “desataría un desastre económico de proporciones épicas”.

El presidente de EEUU, Joe Biden. REUTERS/Kevin Lamarque

Ahora bien, todo aquel que hace predicciones económicas se equivoca en algunas de ellas. Personalmente predije una recesión si Trump ganaba en 2016, en parte porque los mercados parecían creer que una victoria de Trump sería mala para la economía. Pero me retracté de ese llamamiento apenas tres días después de las elecciones, reconociendo que había sucumbido brevemente al razonamiento motivado.

Trump, por el contrario, ha estado prediciendo un desastre bajo el gobierno de Biden durante más de tres años, sin admitir jamás que sus predicciones no se han hecho realidad. En cambio, lo que hemos recibido de Trump es una serie de afirmaciones falsas y desesperadas sobre el estado de la economía. No, el precio del tocino no ha “subido cinco veces” con Biden.

Algunas de estas afirmaciones falsas entran en la categoría de: ¿A quién vas a creer, a mí o a tus propios ojos? El mes pasado, por ejemplo, Trump declaró que la gasolina cuesta “5 dólares, 6 dólares, 7 dólares e incluso 8 dólares el galón”, cuando hay grandes carteles por todo el país que anuncian precios de la gasolina de poco más de 3 dólares.

Quizás no salga mucho.

Sin embargo, lo que Trump seguramente hace es ver mucha televisión, lo que significa que es consciente de que el mercado de valores ha subido mucho últimamente. Esto claramente le preocupa. De hecho, aparentemente está tan desconcertado por las ganancias bursátiles bajo el gobierno de Biden que en un discurso reciente logró descartar esas ganancias como irrelevantes –simplemente “enriquecer a los ricos”– y atribuirse el mérito por ellas: “El mercado de valores es bueno porque muchas de la gente piensa que vamos a ganar las elecciones”.

Si esto suena ridículo es porque lo es. Aquí tenemos a un tipo que pasó gran parte de su tiempo en el cargo alardeando de un mercado de valores en alza y de repente declarando que las ganancias de las acciones son malas cuando alguien más está en el poder, mientras insiste en que merece crédito por las cosas buenas (¿o son cosas malas?) Eso sucede cuando ni siquiera está gobernando el país.

¿Esto importa? Trump puede querer una crisis económica, pero no tiene ninguna herramienta que yo sepa que pueda producirla. Pero como escribí el otro día, existe el riesgo de que la presión de Trump y sus aliados lleve a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés demasiado altas durante demasiado tiempo.

El edificio de la Reserva Federal en Washington, EE.UU. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Sin embargo, dejando de lado las preocupaciones prácticas, los reveses de Trump en la economía y el mercado de valores profundizan el misterio de su atractivo político.

Odio decir esto, pero entiendo por qué millones de personas se sienten atraídas por las ambiciones dictatoriales de Trump, su estímulo a la violencia y sus declaraciones de que los inmigrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”. La triste verdad es que siempre ha habido muchos estadounidenses que fundamentalmente no creen en los ideales democráticos de Estados Unidos.

Pero me parece desconcertante que Trump no pague un precio político mayor por sus jactancias, sus quejas y sus mentiras transparentemente egoístas.

Los tipos MAGA tienden a idealizar la década de 1950, basándose en gran medida en una imagen delirante de cómo era realmente la vida en ese momento. Era especialmente terrible si no eras un hombre blanco, pero las cosas podían ser bastante malas incluso si lo fueras. Sin embargo, una cosa que sí tenían los años 50 era una imagen de cómo se suponía que debían comportarse los hombres, una imagen que enfatizaba el estoicismo, la honestidad y la voluntad de asumir la responsabilidad de las propias acciones, lo que mis padres habrían llamado ser un mensch.

Trump está tan lejos de ser un mensch como sea humanamente posible. Sin embargo, sus partidarios no ven eso o no les importa, lo que me parece un alejamiento de los valores tradicionales mayor que todo el despertar del mundo.