¿El mal sentimiento económico se debe al trumpismo?

Seguidores de Donald Trump (Reuters)

La economía va bien, pero los estadounidenses se sienten mal por ello. ¿O no?

Cuanto más lo investigo, más me convenzo de que gran parte de lo que parece una mala percepción pública sobre la economía es en realidad solo republicanos enfadados porque Donald Trump no sigue siendo presidente.

El año pasado fue muy bueno para la economía estadounidense. El crecimiento del empleo fue fuerte, el desempleo se mantuvo cerca de su nivel más bajo en 50 años y la inflación se desplomó. Algunos informes que he visto sugieren que esta combinación favorable fue de alguna manera paradójica y contraria a la teoría económica. De hecho, es exactamente lo que dicen los manuales de economía que cabe esperar de una economía que experimenta una mejora de su capacidad productiva. Y me refiero a los manuales de economía. He aquí una figura de uno de los principales libros de texto de introducción a la economía - OK, Krugman y Wells, séptima edición (de próxima publicación) - sobre los efectos de los “choques de oferta” adversos y favorables:

(Krugman and Wells/NYT)

Dejando a un lado los detalles añadidos que se pueden leer allí, se puede ver claramente que el panel de la derecha, que muestra los efectos de una perturbación positiva de la oferta, coincide exactamente con lo que ocurrió en 2023: un fuerte crecimiento combinado con una caída de la inflación.

Además, la fuente de la perturbación positiva de la oferta es obvia: la economía superó por fin las perturbaciones causadas por la pandemia de Covid-19. Superar esas perturbaciones llevó más tiempo de lo que casi nadie esperaba, y luego ocurrió más rápido de lo que casi nadie esperaba, pero no hay ningún gran misterio aquí. Si algunos economistas prominentes negaron que tal cosa fuera posible, bueno, ese es su problema.

Lo que es un misterio es por qué la mejora de la economía no se ha reflejado en la percepción pública. Se han hecho algunos análisis bastante elaborados de la divergencia entre los fundamentos económicos y el sentimiento de los consumidores, pero he aquí una versión sencilla:

(FRED/NYT)

La línea azul es el índice de sentimiento económico que elabora desde hace décadas la Universidad de Michigan. La línea roja es el “índice de miseria”, la suma de la tasa de desempleo y la tasa de inflación, invertida de modo que una subida significa una mejora de las condiciones. Hasta hace unos años, estas dos medidas se movían generalmente juntas. Pero a pesar de un repunte en las cifras más recientes (no mostradas), la confianza de los consumidores se mantiene en niveles que en el pasado se asociaban con graves recesiones, inflación muy alta o ambas cosas.

Como yo y muchos otros hemos señalado, el comportamiento de los consumidores no coincide con las sombrías respuestas que dan a los encuestadores: El gasto real de los consumidores sigue siendo fuerte. Pero, ¿de dónde viene esa valoración negativa?

Michigan no es el único caso. Otra encuesta de larga duración, la del Conference Board, ofrece un panorama más favorable, especialmente en lo que se refiere a la percepción de la situación actual frente a las expectativas. Y hay una encuesta más reciente, basada en Internet, de Civiqs; no soy en absoluto un experto en encuestas económicas, pero Civiqs parece utilizar una metodología bastante sofisticada.

Y sus resultados sobre opiniones económicas por afiliación política parecen coincidir en líneas generales con los hallados por Michigan para las “condiciones económicas actuales”. La diferencia es que las cifras de Michigan, que se basan en una muestra pequeña, son muy ruidosas, mientras que Civiqs utiliza una muestra más grande además de magia estadística para producir “estimaciones de tendencia suave”. No apostaría mi vida por las estimaciones de Civiqs, pero en lo que sigue voy a utilizarlas para sugerir que uno de los factores que todo el mundo sabe que afecta a la confianza de los consumidores -el partidismo- puede ser incluso más importante de lo que la mayoría de los economistas creen. De hecho, la debilidad del sentimiento de los consumidores puede deberse casi por completo al trumpismo (MAGA).

Es obvio desde hace tiempo que las opiniones sobre la economía se han vuelto cada vez más partidistas. También está claro que este partidismo es asimétrico: Los republicanos son mucho más propensos que los demócratas a decir que la economía es buena cuando su partido ocupa la Casa Blanca y mala cuando no.

Pero los gráficos de Civiqs muestran este partidismo asimétrico con especial claridad. He aquí los resultados para los republicanos autoidentificados:

(Civiqs/NYT)

Las evaluaciones republicanas de la economía se dispararon cuando Donald Trump asumió el cargo. Incluso durante la recesión pandémica, cuando el desempleo subió a casi el 15%, los republicanos tenían una visión más favorable de la economía que en los años de Obama. Y cuando llegó Joe Biden, casi todos los republicanos declararon que la economía era mala, una opinión que apenas se ha movido ante las buenas noticias macroeconómicas.

Los demócratas no son el reflejo de los republicanos. Estas son las cifras de Civiqs:

(Civiqs/NYT)

Si entrecierras los ojos, puede que veas un cierto descenso en el optimismo económico demócrata en torno a la elección de Trump, pero es pequeño. Los demócratas se sentían mejor con respecto a la economía después de la victoria de Biden, pero la economía en realidad estaba mejorando a medida que nos recuperábamos del cierre de Covid. Y a partir de entonces, el sentimiento económico de los demócratas siguió a los fundamentos económicos, disminuyendo a medida que aumentaba la inflación, y luego mejorando a medida que la inflación bajaba.

¿Y los independientes? No importa. Los verdaderos independientes, votantes sin inclinación partidista, apenas existen; los datos de independientes son básicamente una media de votantes que piensan como demócratas y votantes que piensan como republicanos.

Lo que me parece más interesante de las cifras de los demócratas es lo que no vemos: un claro lastre en el sentimiento por el nivel de precios. Hay muchas pruebas anecdóticas -e innumerables publicaciones en las redes sociales- de que a los estadounidenses les molesta más lo que cuestan las cosas que la tasa de inflación del año pasado. Pero eso no es obvio en el gráfico de Civiqs sobre los demócratas, que son más o menos tan positivos sobre la economía ahora como lo eran en los primeros meses de Biden, antes de los grandes aumentos de precios de 2021-22.

No estoy dispuesto a descartar por completo la cuestión del nivel general de precios, que está respaldada tanto por investigaciones académicas como por anécdotas. Pero como he dicho, no es evidente en los datos de la encuesta.

Así que tal vez deberíamos al menos considerar la hipótesis de que el comportamiento históricamente anómalo del sentimiento de los consumidores refleja la naturaleza históricamente anómala del Partido Republicano moderno, dos tercios de cuyos partidarios creen -sin pruebas- que las elecciones de 2020 fueron robadas. Tal vez las encuestas económicas, como todo lo demás con esta multitud, son todo acerca de MAGA.

Si eso es realmente cierto, las implicaciones políticas son algo ambiguas. El mal sentimiento económico puede no pesar sobre Biden porque está siendo impulsado por personas que nunca lo votarían de todos modos. Por otra parte, esta interpretación sugiere que la mayor parte de las ventajas políticas de una mejora de la economía ya están asumidas, puesto que los demócratas ya han aceptado las buenas noticias, mientras que los republicanos nunca lo harán.

En cualquier caso, la cuestión general es que no se pueden interpretar las encuestas de sentimiento económico, o cualquier otra cosa, sin tener en cuenta el hecho de que el Partido Republicano moderno no se parece en nada al Partido Republicano de los últimos años, o a cualquier otro partido político de la historia moderna de Estados Unidos.

© The New York Times 2024