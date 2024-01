Cómo una Estée Lauder milénial construyó una marca de productos de belleza ampliamente popular

NUEVA YORK -- Un lunes reciente, Karissa Bodnar, la fundadora y directora ejecutiva de 34 años de Thrive, una empresa de cosméticos, llegó a una fiesta de lanzamiento para su última línea de productos. El lugar: una oficina en un quinto piso iluminada con luces fluorescentes en el centro de Manhattan. La parafernalia: quesos, crudités, cerveza y vino. El entretenimiento: una bocina con conexión Bluetooth que reproducía hiphop de los años 2000 (Flo Rida, Lil Jon).

En las siguientes tres horas, llegarían (tal vez) decenas de maquilladores, editores de publicaciones de belleza e influentes de redes sociales acostumbrados a fiestas en destinos lejanos como Tokio y el sur de Francia.

"Con todo respeto, no me interesa si vienen o no editores e influentes", afirmó Bodnar, quien llevaba un traje con falda de lentejuelas color turquesa y plata que reflejaba las luces del lugar como una bola disco. "Tenía 25.000 dólares de presupuesto, y no iba a organizar un almuerzo en el Four Seasons ni a rentar una casa de verano para que los influentes se tomaran selfis".

En el mundo de la mercadotecnia de los productos de belleza, los eventos como los dos que describió Bodnar son relativamente sencillos.

Para el debut en abril de Bigger Than Beauty, una línea de productos para el cuidado de la piel, Bodnar eligió las oficinas centrales de Bottomless Closet, una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres necesitadas en el área de Nueva York a entrar a la fuerza laboral. "Nos enteramos de ellos a través de nuestra comunidad", relató Bodnar. "Todo el tiempo preguntamos en redes sociales: '¿Qué organizaciones benéficas les mueven?'".

Thrive donó 1 millón de dólares en productos, pero el verdadero regalo inesperado para la organización sin fines de lucro quizá fue el hada madrina que decidió agitar su varita sobre ellos.

"Ella es la estrella", comentó Melissa Norden, directora ejecutiva de Bottomless Closet, mientras señalaba a Bodnar. "La gente no viene por nosotros, viene por ella".

Se ha dicho mucho sobre las Rihannas y las Kylie Jenners de la industria cosmética, las celebridades que lanzaron marcas exitosas en ventas tras hacerse de muchos seguidores fervientes. Se podría argumentar que, dados los altos perfiles de sus fundadoras, Fenty Beauty y Kylie Cosmetics estaban destinadas al éxito. En cambio, para desarrollar una marca --y llenar una sala de gente-- Bodnar ha apelado al deseo de sus clientes de hacer el bien con su dinero y pertenecer a algo que va más allá de la belleza. Llamémosle la Estée Lauder de la cultura del trabajo arduo.

"Muchos eventos de lanzamiento se hacen en lugares elegantes", le contó Bodnar al público. "Yo crecí en una calle sin pavimentar. No sé ustedes, pero yo ya me cansé de los eventos elegantes. Creo que este es el nuevo evento elegante: estar en lugares como Bottomless Closet". La multitud se alzó en aplausos y vítores.

'El unicornio por excelencia'

Si a Bodnar solo le interesara hacer el bien, Thrive Causemetics --el nombre oficial de la empresa, que hace dudar a cualquiera que tenga apenas una pizca de escepticismo-- sería una organización sin fines de lucro.

"Ella siempre me ha parecido el unicornio por excelencia", señaló Blythe Jack, inversionista de Thrive y antigua socia de TSG Consumer, una firma de capital privado en San Francisco. "Construyó un negocio sumamente rentable con casi nada de capital". En 2017, Jack invirtió 100.000 dólares en Thrive.

Thrive es una marca de venta directa al consumidor, con lo que se ahorra las comisiones de distribución que implica la venta a través de Sephora o tiendas departamentales. Ese es un camino común para las empresas fundadas por estrellas (como Kylie Cosmetics), pero el poder de la fama tiene sus límites.

"Karissa logró desarrollar una comunidad y lealtad hacia la marca antes de que el mercado se saturara y la pandemia cambiara todo", indicó Priya Rao, editora ejecutiva de The Business of Beauty, una crónica de la industria.

Thrive no ofreció comentarios sobre sus ingresos anuales. "No quiero ir por ahí revelándole todo a todo el mundo", dijo Bodnar. "Me gané el lugar en el que estoy".

Bodnar contó que había rechazado ofertas de compra para su empresa. ¿Qué piensa de una oferta pública inicial? "Mi objetivo es donar mil millones de dólares", afirmó. Hasta el momento, ha donado 125 millones de dólares, lo que quedaría descartado con una OPI. "No es mi intención crear una marca de éxito efímero", sostuvo.

El contenido que generan sus empleados es lo que mantiene activas las redes sociales de Thrive, así como la ira en su contra. En abril, una publicación en Instagram de un empleado que se aplicaba corrector cosmético, gel de cejas y polvo compacto dio pie a un aluvión de comentarios de odio y desaprobaciones del tipo: "Si esta empresa va a hacerse 'woke', ya no le voy a comprar".

"A la gente le molestan mucho nuestras posturas respecto a los derechos LGBTQ+ y reproductivos", mencionó Bodnar. "Yo pensaría que a esas mismas personas les importaría nuestro apoyo a la inmigración, pero ...", se encogió de hombros.

Avivar la discordia tiene sus ventajas.

"Puedes tomar una postura respecto a cierto tema polarizador porque sabes que es probable que tu cliente meta adopte la misma postura", explicó Jonah Berger, profesor de mercadotecnia en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. "Tal vez lo haces porque te importa esa causa, pero puede que también atraigas atención con ello".

Bodnar reconoció que buscaba hacer una diferencia, pero que la conciencia social también podía servir como estrategia. Unos seis empleados (la empresa tiene alrededor de 100 en total) se habían presentado para una reunión semanal de desarrollo de producto en una sala de conferencias con muros de cristal en la sede de Thrive, ubicada en el lado oeste de Los Ángeles. Bodnar estaba sentada a la cabecera de la mesa. Los presentes probaron prototipos de lápiz labial en el dorso de su mano y los analizaron bajo distintas tonalidades de luz. Alguien mencionó a la competencia.

"Eso me hace pensar en uno de mis libros favoritos", dijo Bodnar, en referencia a "The Infinite Game" ("El juego infinito") de Simon Sinek. "Creemos que los negocios son un juego finito", puntualizó, "pero un negocio no se puede ganar, del mismo modo que no puedes ganar una amistad o un matrimonio. El autor habla de rivales dignos".

"¿Quién es un rival digno?", preguntó a los presentes.

Una empleada respondió: "Lululemon".

Otro: "Patagonia".

Bodnar sonrió. Nadie mencionó otra marca de maquillaje. "Muy bien", prosiguió. "¿Qué sigue?".

Karissa Bodnar, fundadora y directora ejecutiva de Thrive Cosmetics, aplica uno de los lápices labiales de su marca en las oficinas centrales de su empresa, en Los Ángeles, el 18 de julio de 2023. (Michelle Groskopf/The New York Times)

Karissa Bodnar, fundadora y directora ejecutiva de Thrive Cosmetics, se mira al espejo en las oficinas centrales de su empresa, en Los Ángeles, el 18 de julio de 2023. (Michelle Groskopf/The New York Times)