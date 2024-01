Travis Kelce celebra la obtención de su segundo Superbowl en febrero de 2023. (Doug Mills/The New York Times)

En el único año reciente en el que Travis Kelce y los Jefes de Kansas City no iban a participar en el Supertazón, la estrella de la NFL conducía por Los Ángeles a principios de febrero con sus mánagers comerciales, André y Superbowl Eanes, maravillándose ante los carteles publicitarios en los que aparecía Dwayne Johnson, el actor y luchador mejor conocido como La Roca.‌”Vaya, no creo que alguna vez llegue a ser tan famoso como La Roca”, dijo Kelce.‌ Sus mánagers se miraron. “Dijimos: ‘Sí puedes’”, contó André Eanes.‌

Los gemelos sabían, desde que Kelce estaba en la Universidad de Cincinnati, que la atlética estrella de casi 2 metros de estatura con físico de personaje de Marvel, ojos azules y encanto afable tenía el potencial de trascender el deporte.‌ Pero seamos honestos. Nadie se imaginaba esto.‌ Este fue un año que incluso La Roca podría envidiar. Kelce, un ala cerrada, ganó el Supertazón (su segundo) en febrero. En marzo, fue presentador de “Saturday Night Live”. Ha protagonizado siete comerciales de televisión nacional. El pódcast que conduce junto con su hermano Jason es uno de los más populares de Spotify. Lanzó una línea de ropa con su equipo.

‌Y, además, está saliendo con la cantante de pop más famosa del mundo. Quizás hayas escuchado algo al respecto.‌‌ La repentina conquista del “zeitgeist” por parte de Kelce --haberse puesto en el mapa, por así decirlo-- ha tomado por sorpresa incluso a los fanáticos más acérrimos del fútbol americano. La realidad es que la mayor parte de su ascenso tenía años gestándose: el resultado de un plan de negocios cuidadosamente elaborado por los hermanos Eanes, de 34 años, que floreció justo en el momento adecuado.

Aaron y Andre Eanes, quienes reclutaron a Travis Kelce para su empresa de representación de talentos cuando los tres todavía estaban en la universidad, en Nueva York, el 6 de diciembre de 2023. (Amir Hamja/The New York Times).

Los Jefes han pasado los últimos años siendo la fuerza más imparable del fútbol americano y, en el camino, el otro equipo de Kelce ha crecido para incluir a un estratega creativo, un coordinador de extensión comunitaria, un publicista radicado en Los Ángeles, un chef personal y un entrenador. Kelce tiene cuatro agentes de fútbol, liderados por Mike Simon en VMG. En la primavera, también se convirtió en cliente de Creative Artists Agency para alimentar su incipiente curiosidad por la actuación.‌ Los hermanos Eanes coordinan todo y gestionan el creciente flujo de tráfico entrante para una parte de Kelce Inc.

Han circulado guiones de películas entre el equipo. Se han considerado programas televisivos de concursos. Quizás algunos comerciales menos.‌ ”La gente me dice: ‘Ha sido un año de locura’”, dijo Superbowl Eanes. “Cuando digo: ‘En realidad, no es tan loco’, la gente me mira raro. Es porque es fácil cuando tienes un plan. Estamos ejecutando ese plan”.‌ Antes de que corras a YouTube y TikTok para investigar teorías de conspiración, no, el plan no incluía a Taylor Swift.‌

Los mánagers de Kelce tienen un lapso entre el final del Supertazón en febrero y el comienzo de los entrenamientos en julio en el cual su plan para la marca Kelce debe desarrollarse. Una vez que comienza la temporada, Kelce manifiesta lo que quiere por su cuenta.‌ Pero, si bien la transición de Kelce hacia una fama más generalizada se planeó antes de que conociera a Swift, no hay duda de que la duplicación de su audiencia potencial --de hombres en su mayoría entre 18 y 49 años a un grupo mucho más grande impulsado en gran medida por las seguidoras femeninas de todas las edades de Swift-- ha cambiado el cálculo del rumbo del plan a partir de ahora.‌ ”Travis es mucho más reconocido ahora y tiene una audiencia aún más amplia”, afirmó Richard Lovett, copresidente de CAA. “Ha acelerado lo que probablemente era inevitable en términos de su nivel de reconocimiento y atractivo”.‌

André Eanes, que gestiona la cartera de 28 inversiones de Kelce, conoció a su cliente a través del compañero de cuarto de Kelce en la universidad, D. J. Woods, un amigo de la infancia de Eanes, que creció cerca de Cleveland. Se hicieron cercanos cuando Eanes comenzó un negocio de gestión de eventos cuando aún estaba en la universidad que reservaba lugares y presentaba a varios DJ por toda Cincinnati. Eanes se convirtió en la persona a quien Kelce acudía para obtener un pase VIP.‌

Andre Eanes recibió un llamado de Saturday Night Live al día siguiente de que Kelce consiguiera su segundo Superbowl.

”Siempre fue el alma de la fiesta”, afirmó André Eanes sobre Kelce. “Todos querían salir con Travis”.‌

Al mismo tiempo, Superbowl Eanes estudiaba gestión deportiva y emprendimiento en la Universidad Estatal de Bowling Green, en el norte de Ohio. Quería ayudar a los atletas a hacer crecer sus carreras. Pero no tenía ningún interés en convertirse en un agente deportivo tradicional.

El primer atisbo de publicidad de Kelce en la cultura dominante se produjo en un artículo de 2015 en la revista Complex, en el que salió junto a una mesa de billar con un chándal de terciopelo color vinotinto de Versace y gafas de sol Gucci. Poco tiempo después, Superbowl Eanes recibió una llamada de un productor de E! para un programa de telerrealidad de citas. “Mi reacción fue: ‘¡Por supuesto que no!”, contó Superbowl Eanes.‌ Los hermanos finalmente cedieron, pues pensaron que un programa de televisión podría abrir otras puertas. Después de “Catching Kelce”, que duró ocho episodios y nunca encontró al verdadero amor de Kelce, acordaron que no volverían a hacer programas de telerrealidad. En cambio, Kelce, un fanático de la comedia de toda la vida, les dio a sus mánagers un objetivo ambicioso: quería estar en “SNL”.‌‌ Superbowl Eanes contactó a los productores del programa durante la temporada 2020, pero mostraron poco interés, por decirlo amablemente. Eso cambió en octubre de 2021, después de que Kelce asistió a una fiesta luego de la grabación de “SNL” antes de un partido en Filadelfia y puso manos a la obra, pues charló (e impresionó) a Lorne Michaels.

Taylor Swift y Kelce son la pareja más popular del momento (Instagram @patty_cuts)

El día después de que los Jefes derrotaron a las Águilas de Filadelfia en el Supertazón en febrero, el teléfono de Superbowl Eanes sonó a las 9:00 a. m. Era “SNL”.‌ “Creo que Kelce sigue despierto a esta hora”, le dijo Superbowl Eanes al agente de contratación.‌ Tras subir al escenario del Studio 8H del Rockefeller Center el 4 de marzo, menos de un mes después de ganar el Supertazón, a Kelce se le hizo un nudo en la garganta durante el monólogo de apertura del programa. Había cumplido un sueño de la infancia y había traído a su familia para compartirlo con ellos: su hermano Jason, el centro de las Águilas, así como sus padres, Ed y Donna, a quienes los hermanos Eanes ayudan a representar de forma gratuita.

El círculo íntimo de Kelce insiste en que su época como celebridad viral no lo ha cambiado. Su chef personal, Kumar Ferguson, ha sido amigo de Kelce desde que jugaban juntos baloncesto recreativo en el cuarto grado. Lleva comida casera (normalmente arroz salvaje, pollo y verduras) a las prácticas de los Jefes todos los días para que él y Kelce puedan almorzar juntos.‌ A pesar de la creciente cantidad de distracciones, el entrenador de Kelce desde hace mucho tiempo, Alex Skacel, afirmó que la dedicación del ala cerrada estrella del fútbol americano está más fuerte que nunca.‌ A Skacel le gusta contar la historia de una visita a la Semana de la Moda en París hace unos años, cuando él y Kelce salieron a correr a altas horas de la noche por la ciudad porque Kelce estaba ansioso por hacer ejercicio después de estar un día entero sentado junto a la pasarela. “Es medianoche y estamos corriendo en los puentes sobre el río”, relató Skacel. “No importa dónde esté, encontrará tiempo para hacer lo que debe hacer”.

