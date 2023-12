La Iglesia, viviendo en Navidades pasadas

El papa Francisco (Reuters)

A mi madre le gustaba tanto la Navidad que a veces dejaba el árbol hasta abril.

Teñía de azul una sábana para el cielo detrás de la cuna y hacía una estrella con papel de aluminio. La cuna se quedaba vacía hasta la mañana de Navidad; cuando bajábamos las escaleras, el bebé estaba en su sitio y la casa olía a pavo asado.

Mamá siempre se tomaba como algo personal que no vistieras de rojo o verde en Navidad, y firmaba todos los regalos “Con amor, Niño Jesús”, “Con amor, Virgen María” o “Con amor, San José”.

(A mi hermano Kevin siempre le molestaba que a José se le diera poca importancia, desapareciendo de la Biblia; ¿por qué no estaba para presumir de que Jesús convirtiera el agua en vino?).

Entonces íbamos a la Misa del Gallo, y era mágica, a pesar de que algunos chicos llevaban albornoces de los Washington Redskins mientras llevaban regalos al Niño Jesús por el pasillo.

En 2005, cuando mi madre se estaba muriendo, le puse música navideña, aunque era julio y la televisión apagada mostraba a Lance Armstrong pedaleando en el Tour de Francia.

La Navidad nunca fue mi fiesta favorita; me parecía materialista y estresante. Pero intento honrar el sentimiento de mi madre de que es la época más feliz del año.

Ahora que mi Navidad es más laica -mi vínculo con la Iglesia católica se desvaneció con los años de escándalos de pederastia en cascada-, echo de menos los rituales, los coros y el incienso.

No era mi intención, pero sucumbí a la irresistible atracción de la doble sesión navideña de TCM: “A mi manera” y “Las campanas de Santa María”. Es difícil superar a la luminosa monja Ingrid Bergman entrenando a un niño acosado en “el varonil arte de la defensa personal”, es decir, el boxeo, mientras el desconcertado padre O’Malley de Bing Crosby observa.

Como agentes de unión, la religión y el patriotismo han sido sustituidos por Facebook y TikTok. Pero, de alguna manera, las redes sociales, que se promocionaban como un motor de conectividad, nos han dejado desconectados y a menudo solos, por no hablar de combativos. Estamos cada uno en nuestro rincón. Nos entendemos menos que nunca y tenemos menos ganas de intentarlo.

Cuando de niños nos enfrentábamos a curas mezquinos, mi madre decía que la Iglesia no eran los hombres que la dirigían. La Iglesia era Dios, y Él era todo bondad y todo justicia. Pero cada vez me resultaba más difícil ser leal a una Iglesia plagada de escándalos y encubrimientos y a una institución que parecía deleitarse en excluir a tantos.

En un momento en que la Iglesia se está reduciendo en Occidente, el Papa Francisco ha emprendido una misión para hacerla más tolerante e inclusiva.

El lunes, el Papa de 87 años decretó que los sacerdotes podían bendecir a parejas del mismo sexo. Pero la Iglesia católica y Francisco dicen que los hombres con una “tendencia profundamente arraigada” a la homosexualidad no deben ser ordenados sacerdotes.

El Papa no cambió la doctrina de la Iglesia de que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer. La bendición no es un sacramento y no puede vincularse mediante “vestimentas, gestos o palabras” a una boda.

“Las bendiciones, en cambio, se imparten mejor, dice el Vaticano, durante un encuentro con un sacerdote, una visita a un santuario, durante una peregrinación o una oración recitada en grupo”, explicó Jason Horowitz, de The New York Times.

Es mejor que nada, y desde luego es mejor que la sentencia del Vaticano de 2021 que clamaba contra la bendición de las uniones homosexuales, argumentando que Dios “no puede bendecir el pecado” y que las uniones sexuales fuera del matrimonio, como las homosexuales, no se ajustaban a “los designios de Dios”.

Pero la declaración - “Fiducia Supplicans”- parece un gesto estrecho, diseñado para ser pronunciado de forma furtiva.

Si el Papa quiere superar el asfixiante dominio y la hipocresía de los cardenales conservadores para que la Iglesia sobreviva y crezca, debe ser más audaz.

Cuando empezó, en una nube de humo blanco, parecía abierto al cambio. Cree en una Iglesia más pastoral y menos regida por normas, pero no está dispuesto a cambiar las reglas arcaicas.

Eso es cierto no sólo con los homosexuales, sino también con las mujeres. Permitir que las mujeres se limiten a dar lecturas durante la misa, servir como monaguillas y distribuir la Comunión no va a ser suficiente. Jesús se rodeó de mujeres fuertes, incluso de una soi-disant mujer caída, pero su iglesia ha estado dirigida durante mucho tiempo por misóginos. Nada importante ha cambiado para las mujeres desde aquel clásico de 1945 “Las campanas de Santa María”, excepto que las monjas han sido amordazadas por el Vaticano. La ordenación de mujeres como sacerdotes no está sobre la mesa, como tampoco lo está permitir que los sacerdotes se casen.

Resulta extraño que una Iglesia en la que María es el centro de su historia fundacional haya podido sofocar la voz de las mujeres durante siglos. El club enclaustrado de hombres que dirigían la iglesia se deformó. Estaban más preocupados por proteger a la Iglesia de los escándalos que por garantizar la seguridad de los niños y niñas que eran presa de sacerdotes criminales.

La Iglesia no puede tener éxito en un túnel del tiempo, moviéndose al ritmo de un caracol con Ambien. Incluso Arabia Saudí se está modernizando más rápido.

Es simplemente inmoral tratar a las mujeres y a los homosexuales como indignos de un papel igualitario en su iglesia. Después de todo, ¿no es el objetivo de la iglesia enseñarnos lo que es correcto? Y no es correcto tratar a las personas como seres humanos parciales.

© The New York Times 2023