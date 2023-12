Un regalo de Navidad del mercado de bonos

Decoraciones navideñas cuelgan afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York . (Foto de Noam Galai/Getty Images)

Han sido unos días extraños en el frente de Donald Trump: dijo algo sobre sí mismo que realmente creo y algo sobre la economía que es en gran medida cierto.

En el aspecto personal, últimamente Trump se parece mucho a Adolf Hitler; no me refiero a su tono general, me refiero a su declaración específica la semana pasada en un mitin en New Hampshire de que los inmigrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”, haciéndose eco de lo que Hitler escribió en “Mein Kampf” casi palabra por palabra. (Y si cree que fue algo puntual, dijo lo mismo en una entrevista en septiembre). Pero Trump afirma no haber leído nunca “Mein Kampf”, y yo le creo, del mismo modo que creo que apenas ha leído por encima el Biblia o cualquiera de los grandes libros o, supongo, “El arte del trato”. Está claro que leer no es lo suyo.

Lo que está sucediendo, presumiblemente, es que Trump habla con gente que ha leído a Hitler, con aprobación, y así es como el lenguaje nazi se introduce en sus discursos. ¿Estás tranquilo?

En el aspecto económico, el mercado de valores ha estado recientemente cerca de niveles récord, pero Trump ha descartado estos avances diciendo que simplemente hacen que “los ricos sean más ricos”.

Es difícil imaginar una peor persona para transmitir este mensaje, ya que Trump constantemente se jactaba del mercado de valores cuando estaba en el cargo y predijo que la elección de Joe Biden en 2020 provocaría el colapso del mercado.

Aparte, hay una cosa que no he visto enfatizada en el debate sobre la vibecesión: ¿por qué los estadounidenses son tan negativos respecto de una economía que luce muy bien según las medidas convencionales? – es el hecho de que el propio Trump sigue diciendo cosas sobre la economía que son rotundamente falsas, como su afirmación de que el precio del tocino ha subido “cinco veces” con Biden. En realidad, ha aumentado un 18 por ciento.

Un árbol de Navidad fuera de la Bolsa de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

No obstante, Trump tiene razón al sugerir que la mayoría de la gente no verá muchos beneficios personales con el aumento de las acciones. Una estrecha mayoría de estadounidenses tiene alguna participación en el mercado de valores, en gran medida indirectamente, a través de cuentas de jubilación. Pero para la mayoría de la gente estos intereses son pequeños, mientras que el 10 por ciento de las familias más ricas posee en promedio millones en acciones.

Si bien los precios de las acciones no importan mucho directamente para la mayoría de las personas, ¿sabes qué importa? Precios de los bonos, que son la otra cara de las tasas de interés. (Los precios más altos de los bonos se corresponden con tasas de interés más bajas, y viceversa).

Las tasas de interés se dispararon durante gran parte de 2023. El rendimiento de referencia de los bonos a 10 años alcanzó casi el 5 por ciento en octubre, frente a alrededor del 2 por ciento antes de la pandemia. Desde entonces, sin embargo, los rendimientos han retrocedido en una parte significativa de ese aumento, cayendo más de un punto porcentual. ¿Por qué? Como explicaré en un minuto, nadie lo sabe realmente. Pero el aumento de las tasas de interés amenazaba con tener efectos negativos generalizados, por lo que verlas retroceder aunque sea parcialmente es una muy buena noticia.

¿Por qué las altas tasas de interés son un problema? En primer lugar, porque los tipos elevados disuaden la inversión. Las empresas están menos dispuestas a realizar desembolsos de capital cuando los costos de los intereses son altos. Por ejemplo, las altas tarifas fueron un factor en el retraso o cancelación de varios proyectos de energía eólica marina. Las tasas hipotecarias son un gasto clave para los compradores de viviendas, por lo que las tasas altas son malas para el mercado inmobiliario y la construcción de viviendas.

También hay otros problemas con las tasas altas. En el sistema estadounidense, las altas tasas hipotecarias tienden a congelar a las personas en sus casas, haciéndolas reacias a venderlas porque eso significaría renunciar a hipotecas fijadas a tasas más bajas. Y la caída del valor de las carteras de bonos de los bancos (una vez más, los precios de los bonos son la otra cara de las tasas de interés) contribuyó a provocar un breve pánico bancario en marzo. Hasta ahora el pánico parece haber sido contenido, pero la caída de las tasas reduce claramente el riesgo de una segunda ronda.

Ah, y el costo del endeudamiento del gobierno estadounidense tiene un gran impacto en las perspectivas fiscales federales, que no son saludables pero parecen menos nefastas que hace dos meses.

Así que el aumento de los precios de los bonos es una buena noticia para todos. ¿Qué va bien?

Básicamente, nadie lo sabe. Cuando una acción individual sube o baja, eso podría reflejar la información o experiencia especial de los operadores. Pero los operadores de bonos trabajan con los mismos datos macroeconómicos disponibles para cualquiera con acceso a Internet.

Los analistas ofrecieron una variedad de explicaciones para el aumento de las tasas de interés a principios de este año: fue el déficit presupuestario federal, que se disparó debido a una disminución de los ingresos; fue el impulso a la inversión empresarial provocado por las políticas industriales de la administración Biden; era optimismo sobre el futuro crecimiento económico impulsado por la inteligencia artificial. Pero hasta donde yo sé, no hay evidencia sólida para ninguna de estas hipótesis.

Y no ha habido suficiente información en los últimos dos meses para justificar una revisión significativa de estas historias. Hemos recibido buenas noticias sobre la inflación, que apuntan a reducciones significativas de las tasas de interés a corto plazo (que controla la Reserva Federal) durante el próximo año o dos. Pero eso no debería tener grandes efectos en las tasas de interés a largo plazo, que se supone reflejan la política esperada de la Fed a lo largo de muchos años; sin embargo, incluso las tasas a 30 años han bajado alrededor de un punto porcentual.

Mi conjetura es que estamos analizando principalmente la psicología del mercado más que fuerzas económicas profundas. Sin embargo, pase lo que pase, son buenas noticias. No importa el mercado de valores; El mercado de bonos en alza nos ha dado un regalo navideño y una razón para ser más optimistas sobre el próximo año.