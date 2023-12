El K-pop va al ejército: los 7 integrantes de BTS cumplen el servicio militar

K-PopPop and Rock MusicDefense and Military ForcesDraft and Recruitment (Military)South KoreaBTS (Music Group)Kim Nam-joon (RM) (Rapper)

En Corea del Sur, los medallistas olímpicos y artistas clásicos galardonados están exentos del reclutamiento. Los seguidores del grupo dicen que sus ídolos también reunían méritos.

Los admiradores de la banda de pop coreano BTS han sabido durante años que llegaría un día en que sus siete integrantes cumplirían el servicio militar obligatorio en el ejército de Corea del Sur.

Ese día llegó el martes. Para muchos seguidores de BTS, que casualmente se hacen llamar Army (ejército, en inglés), ver a sus músicos favoritos ingresar a las fuerzas armadas fue tan doloroso como imaginaban. Faltan al menos un año y seis meses para cualquier posible concierto de reencuentro, que se daría una vez que todos los miembros del grupo hayan cumplido con su deber militar.

Para quienes van a empezar a contar: quedan aproximadamente 547 días, 13.128 horas o 47 millones de segundos.

El reclutamiento de los integrantes de BTS comenzó en diciembre pasado, cuando Jin, el mayor del grupo, ingresó a un centro de entrenamiento militar cerca de la frontera con Corea del Norte poco después de cumplir 30 años. J-Hope y Suga se enrolaron unos meses después, seguidos por RM, el líder del grupo, y V lo hizo el lunes. (Suga está cumpliendo una forma alternativa de servicio militar como agente de servicio social). Los dos últimos integrantes, Jimin y Jungkook, comenzaron su servicio militar el martes.

Un alistamiento típico en Corea del Sur dura 18 meses. La dirección de la banda dijo el año pasado que BTS volvería a reunirse "alrededor de 2025", pero antes de eso, los miembros del grupo podrían actuar de manera informal para sus compañeros de tropa, como lo han hecho otras estrellas de K-pop en la misma situación.

La conscripción colectiva de la banda pone fin a una larga discusión en Corea del Sur sobre si los miembros de BTS deberían haber estado exentos del servicio obligatorio.

Aunque en Corea del Sur todos los hombres aptos mayores de 18 años deben prestar servicio en el ejército, se hacen algunas excepciones, entre ellas para los campeones olímpicos y algunos músicos clásicos que ganan competencias internacionales. Sin embargo, las estrellas del pop no reúnen los requisitos, un hecho que generó un debate sobre si BTS se lo había ganado debido a sus contribuciones a la economía y las exportaciones culturales de Corea del Sur.

En 2020, el Parlamento de Corea del Sur modificó una ley para permitir que los íconos culturales y artísticos pudieran aplazar su alistamiento hasta los 30 años, dos años más que el límite anterior de 28. (Jin, que nació en 1992, habría tenido que alistarse en 2020 de no ser por la modificación). Pero los legisladores no llegaron a crear una nueva clase de exenciones para los artistas.

El gobierno enfrenta presiones para no ampliar dichas exenciones. Durante años, muchos jóvenes surcoreanos han cuestionado la equidad del sistema de reclutamiento, preguntándose por qué el privilegio se brinda a los atletas de élite pero no a las personas comunes. En un momento en que el país enfrenta un descenso de la tasa de natalidad, el Ministerio de Defensa ha manifestado su deseo de eliminar completamente las exenciones.

Esta semana, varios miembros de BTS acudieron a las redes sociales para despedirse de la vida civil.

RM, cuyo nombre real es Kim Namjun, escribió el domingo en la plataforma de redes sociales Weverse que "al fin ha llegado el día".

"Nos vemos en el futuro", agregó.

El lunes, V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, subió fotos de su nuevo corte al estilo militar, un requisito para los reclutas que comienzan su programa básico de entrenamiento de cinco semanas.

"Para ser honesto, estoy bien, aparte del hecho de que por el momento no podré crear recuerdos felices con ARMY", escribió, refiriéndose a la fervorosa base de admiradores de la banda. El acrónimo, en inglés, significa Adorable Representative M.C. for Youth, o "adorable representante maestro de ceremonias para la juventud".

Los seguidores de BTS, por supuesto, han publicado muchos homenajes a los miembros de la banda en las redes sociales esta semana, y el estado de ánimo ha oscilado entre la tristeza y el optimismo.

La semana pasada, la discográfica del grupo, Big Hit Music, instó a los admiradores en un comunicado a no presentarse en los lugares de alistamiento para "prevenir accidentes de seguridad". Las ceremonias para nuevos reclutas están reservadas a los familiares. No se programaron eventos especiales para los miembros del grupo, según la discográfica.

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur no ha emitido declaraciones públicas esta semana sobre el alistamiento de los miembros de BTS.

Aun así, hubo indicios de que estos no eran alistamientos comunes. El lunes, por ejemplo, un autobús llegó a la entrada principal de una instalación militar en la ciudad surcoreana de Nonsan. Llevaba en el exterior una foto de V junto a un micrófono.

"V Day", decía.

Jin Yu Young escribe sobre Corea del Sur y otros países de Asia desde la redacción de Seúl. Se unió al Times en 2021. Más de Jin Yu Young