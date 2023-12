El día después de Hamas en Gaza será obra multimillonaria que nadie sabe quién pagará

Niños frente a edificio destruidos en Khan Younis, en el sur de Gaza (Xinhua)

Desde el principio me ha preocupado que Israel lanzara su invasión de la Franja de Gaza para erradicar a Hamas sin ningún plan sobre qué hacer con el territorio y su población tras cualquier victoria. Tras haber pasado una semana en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos tomando el pulso a este importante rincón del mundo árabe, ahora estoy aún más preocupado.

Te puede interesar: Israel y Estados Unidos no son Hamas: las vidas civiles exigen la mayor prudencia posible

Permítanme resumir así mis preocupaciones: debido a que Hamas construyó una vasta red de túneles bajo Gaza, las fuerzas israelíes, en su afán por eliminar a esa despiadada organización terrorista, están teniendo que destruir enormes cantidades de estructuras. Es la única manera de matar a muchos combatientes de Hamas y desmilitarizar Gaza sin perder a muchos de sus propios soldados en el breve plazo que Israel considera que tiene ante la presión de Estados Unidos y otros aliados para reducir la invasión.

Estaba justificado que Israel devolviera el golpe a Hamas por romper el alto el fuego que existía el 7 de octubre y asesinar, violar o mutilar indiscriminadamente a más de 1.200 personas y secuestrar a otras 240 a su paso ese día. Hamas tramó y ejecutó una campaña de barbarie indescriptible que parecía diseñada para que Israel enloqueciera y arremetiera sin pensar en la mañana siguiente. Y eso es justo lo que hizo Israel.

Te puede interesar: Momentos cruciales en dos meses de guerra entre Israel y Hamás

Pero nueve semanas después, ya podemos ver la mañana después de la mañana después. Al perseguir sus objetivos de desmantelar la maquinaria militar de Hamas y acabar con sus principales dirigentes, Israel ha matado y herido a miles de civiles inocentes en Gaza. Hamas sabía que esto ocurriría y no le importó lo más mínimo. Israel debe hacerlo. Heredará la responsabilidad de un gigantesco desastre humanitario que requerirá años de una coalición mundial para arreglar y gestionar. Como informó The New York Times el martes, “las imágenes por satélite muestran que los combates han provocado graves daños en casi todos los rincones de la ciudad de Gaza”: al menos 6.000 edificios destrozados, de los que aproximadamente un tercio están en ruinas.

En un reciente ensayo sobre este tema publicado en Haaretz por David Rosenberg se señalaba que “incluso si los combates terminan con una victoria decisiva sobre Hamas, Israel tendrá que cargar con un problema que casi no tiene solución. La mayor parte del debate público sobre lo que ocurrirá el día después de la guerra se ha centrado en quién gobernará Gaza. Esta es una cuestión complicada, pero el problema va mucho más allá de quién será responsable de la ley y el orden y de proporcionar los servicios básicos: Quienquiera que esté al mando tendrá que reconstruir los escombros que son Gaza y crear una economía que funcione”.

Te puede interesar: Estados Unidos debe cambiar el rumbo en Gaza

Será una tarea multimillonaria que durará varios años. Y puedo decirles, basándome en mis conversaciones aquí, que ningún Estado árabe del Golfo (por no hablar de los Estados de la Unión Europea o el Congreso de Estados Unidos) va a venir a Gaza con bolsas de dinero para reconstruirla a menos -y ni siquiera esto es algo seguro- que Israel tenga un socio palestino legítimo y efectivo y se comprometa a negociar algún día una solución de dos Estados. Cualquier funcionario israelí que diga lo contrario está delirando. “Necesitamos ver un plan viable de solución de dos Estados, una hoja de ruta que sea seria antes de hablar del día siguiente y de reconstruir la infraestructura de Gaza”, dijo Lana Nusseibeh, embajadora de EAU ante Naciones Unidas, en una entrevista el martes con The Wall Street Journal.

Escombros en lo que era una zona residencial de Beit Lahia, en el norte de la Franja (Europa Press)

Lo más esperanzador que puedo informar desde Riad (Arabia Saudí) y tras hablar con funcionarios estadounidenses en Washington antes de mi llegada es que, cuando termine la guerra en Gaza, Arabia Saudí sigue comprometida en principio a reanudar las negociaciones que estaban en marcha antes del 7 de octubre. Lo que los negociadores estaban discutiendo era un gran acuerdo en el que Estados Unidos firmaría un tratado de seguridad con Arabia Saudí y, al mismo tiempo, Arabia Saudí normalizaría sus relaciones con Israel, siempre que Israel se comprometiera a dar pasos concretos para trabajar con la Autoridad Palestina hacia una solución de dos Estados.

Pero me quedé con la fuerte impresión de que los saudíes quieren que los estadounidenses pongan fin a la guerra lo antes posible porque la muerte y la destrucción en Gaza están radicalizando a su población joven (que en general no se centraba antes en Israel y Palestina), al tiempo que ahuyentan a los inversores extranjeros y, en general, se interponen en el camino de lo que Arabia Saudí quiere centrarse: El plan Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman para transformar el país, desde la educación a las infraestructuras, pasando por el empoderamiento de la mujer.

Aunque los dirigentes de este país no simpatizan lo más mínimo con Hamas y no lamentarían ni por un segundo la desaparición del grupo, dudan de que Israel pueda acabar con Hamas para siempre y les preocupa que, al intentarlo, el daño causado a Gaza desencadene malas consecuencias no deseadas.

Por supuesto, comprendo por qué reavivar este diálogo saudí-estadounidense-israelí-palestino sería difícil incluso para un gobierno israelí moderado comprometerse en estos momentos - por no hablar de la colección de fanáticos que actualmente dirigen Israel, que están comprometidos con la anexión de Cisjordania y los más locos de los cuales incluso miran con añoranza la incorporación de Gaza. Y teniendo en cuenta lo ocurrido el 7 de octubre, no muchos israelíes quieren siquiera pensar, y mucho menos aceptar, ceder el control territorial a ninguna autoridad de gobierno palestina.

Pero si Israel no presenta una visión política a largo plazo para convencer al mundo de que le ayude a financiar la reconstrucción de Gaza, va a salir muy perjudicado diplomática y económicamente. Gaza podría acabar siendo una gigantesca herida en el pecho que sobrecargue a Israel militar, económica y moralmente, y que se lleve por delante a la superpotencia que lo patrocina.

Sí, de paseo. Bibi Netanyahu está haciendo campaña ahora mismo para conservar su puesto intentando demostrar a su base de extrema derecha que es el único líder dispuesto a decirle a la administración Biden a la cara que su país nunca hará lo mínimo que pide Estados Unidos: que Israel ayude a alimentar una Autoridad Palestina renovada y ofrezca algún horizonte político a largo plazo para la estatalidad palestina con el fin de desarrollar un socio palestino que pueda gobernar algún día una Gaza liberada de Hamas e Israel.

Por eso es tan importante la voluntad de Arabia Saudí -si se mantiene- de proseguir con el diálogo entre Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel y Palestina cuando cese esta guerra. Pero esto no es sólo un acto de caridad por parte de los saudíes. Se trata de una estrategia dura. Esta generación de dirigentes en Arabia Saudí, así como en los EAU, Bahréin y Marruecos (tres países que firmaron los Acuerdos de Abraham con Israel), es bastante poco sentimental en lo que respecta al conflicto, aunque es complicado.

Estos líderes están hartos de que se les diga que tienen que posponer sus prioridades y centrar su energía, atención y recursos en la causa palestina. Pero, al mismo tiempo, están realmente horrorizados por las pérdidas de civiles en Gaza. Al mismo tiempo, son plenamente conscientes de la corrupción y la incompetencia general de la Autoridad Palestina. Y al mismo tiempo, detestan a los vástagos de los Hermanos Musulmanes como Hamas y comprenden cómo sus simpatizantes en toda la región, con la ayuda siempre cínica de Irán, intentan utilizar las imágenes de bebés muertos en Gaza en la televisión y las redes sociales para inflamar a las poblaciones árabes.

Diplomáticos occidentales y funcionarios saudíes me señalaron cómo todos estos vientos cruzados políticos aúllan hoy en las desagradables batallas interárabes que tienen lugar en las redes sociales árabes sobre la cuestión palestina. Esto fue especialmente cierto después de que el príncipe heredero Mohammed, en una entrevista con Fox News en septiembre, expresara su entusiasmo por normalizar las relaciones con Israel si éste avanzaba hacia una solución con los palestinos. (Creo que esta disposición saudí fue, de hecho, una razón clave por la que Hamas atacó el 7 de octubre).

Por ejemplo, cuando Arabia Saudí siguió adelante el 28 de octubre con su festival anual de entretenimiento y deportes conocido como la Temporada de Riad -que cuenta con partidos deportivos muy concurridos por destacados atletas y actuaciones de cantantes, bailarines y otros artistas árabes e internacionales- los influenciadores pro-palestinos de las redes sociales, en su mayoría de Kuwait y Egipto, comenzaron a criticar a los saudíes por divertirse mientras Gaza ardía. Comenzaron a proliferar las publicaciones que contraponían imágenes de espectáculos culturales en Riad con palestinos bombardeados en Gaza, para gran enfado de los saudíes, muchos de los cuales están tan enfurecidos por la muerte de tantos civiles en Gaza como cualquier otro árabe.

El Daily Mail de Australia informó que en el partido de clasificación para el Mundial de fútbol celebrado el 21 de noviembre en Kuwait entre las selecciones de Palestina y Australia, los aficionados palestinos “organizaron una protesta contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza”. En el minuto 7 del partido, izaron banderas palestinas y ondearon pañuelos palestinos, kaffiyehs, “para marcar el inicio de la guerra el 7 de octubre, fecha del ataque de Hamas dentro de Israel”.

Esa protesta del séptimo minuto no sólo fue una declaración de apoyo a Hamas, sino que también se percibió como una indirecta a los saudíes, según me explicó un funcionario. La superestrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo juega ahora en el equipo saudí Al-Nassr. Ronaldo lleva el dorsal 7 y, a los siete minutos de partido, los hinchas del Al-Nassr le aclaman.

Hace dos semanas, Arabia Saudí acogió la segunda regata preliminar de la 37ª Copa América en el club náutico de Jiddah, en la costa del Mar Rojo, mientras piratas hutíes de Yemen atacaban barcos de propiedad israelí en ese mismo Mar Rojo y milicianos hutíes disparaban cohetes contra Israel. Mientras todo esto ocurría en el cielo y en el océano, un amigo mío estadounidense que asistía a la regata dijo que uno de sus anfitriones saudíes le reprochaba el apoyo de Estados Unidos a la destrucción de Gaza. Es complicado.

Y sin embargo, el lunes paseaba por el centro comercial Faisaliah cuando un comerciante de mediana edad que me reconoció salió de su tienda de ropa de mujer para saludarme. Me habló de todas las oportunidades de negocio que se abrían en Arabia Saudí. Nuestra conversación, sin embargo, giró rápidamente hacia Gaza, y quiso asegurarse de que yo entendía que muchos saudíes no apoyaban a Hamas, porque sus asesinatos masivos de civiles y el secuestro de niños en la guerra estaban expresamente prohibidos por el profeta Mahoma y se hacían a instancias de Irán.

La buena noticia: Hace unos meses, el gobierno saudí hizo una encuesta privada preguntando a los saudíes qué opinaban de la normalización con Israel, si se hacía en el contexto del apoyo saudí a la creación de un Estado palestino. Alrededor del 70% lo aprobaba, según un alto funcionario. Las malas noticias: Dadas las imágenes que salen ahora de Gaza, añadió, el gobierno no se atrevería a realizar esa encuesta hoy.

© The New York Times 2023