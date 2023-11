Apple está haciendo su parte para acabar con las críticas a los globos verdes; ahora es nuestro turno

Durante más de una década, los usuarios de los teléfonos inteligentes en todo el mundo han enfrentado un gran problema por la manera en la que se comunican: la disparidad entre "los globos verdes contra los azules".

Cuando los usuarios de iPhone envían mensajes de texto a otros iPhones, los mensajes se muestran en azul y al tocarlos pueden obtener funciones exclusivas como emojis y animaciones divertidas. Sin embargo, si un usuario de iPhone manda un mensaje de texto a uno de Android, el globo será verde, muchas funciones no están disponibles y las fotografías y los videos se envían con menor calidad.

Con el tiempo, la molestia y la frustración que se acumulan entre los usuarios de globos azules y verdes evolucionó en algo más que un problema técnico. Creó una separación sociológica más profunda entre las personas que se juzgaron entre ellas con base en sus celulares. El color de un globo se convirtió en un símbolo que algunas personas creen que refleja estatus y riqueza, dada la percepción de que solo las personas adineradas compran un iPhone.

Ahora, parte de este problema pronto será abordado.

En noviembre, Apple anunció que a partir del año próximo mejoraría la tecnología empleada para enviar mensajes de texto entre los usuarios de iPhone y Android, para ello adoptará un estándar que Google y otras empresas integraron a sus aplicaciones de mensajería hace años. Apple indicó que los mensajes enviados entre iPhones y Androids permanecerán verdes, pero las imágenes y los videos se verán con una calidad más alta y funciones de seguridad como el cifrado finalmente podrían estar disponibles.

No obstante, esas son todas las buenas noticias. La guerra cultural de los globos aún no termina.

En las aplicaciones de citas, los usuarios de globos verdes a menudo son rechazados por los de globos azules. Se sabe que los adultos que tienen iPhones se burlan en privado cuando un globo verde mancha un chat grupal; en las escuelas, un globo verde es como pedir burlas y discriminación por parte de los niños con iPhones, según Common Sense Media, una organización sin fines de lucro que se centra en el impacto de la tecnología sobre las familias.

Jim Steyer, el director ejecutivo de Common Sense, que trabaja con miles de escuelas que han compartido historias sobre tensiones entre niños que usan aplicaciones de mensajería, opinó: "Este tema de verde contra azul es un tipo de ciberacoso".

Eso significa que ahora es nuestra responsabilidad mejorar y erradicar el elitismo digital. Las soluciones, incluyendo aplicaciones de mensajería de terceros que funcionan igual entre los diferentes teléfonos, han estado disponibles desde hace años. Solo hace falta modificar nuestro comportamiento.

Ve más allá de lo predeterminado

Las compañías tecnológicas están muy conscientes del poder de las opciones predeterminadas. Cualquier tecnología que venga cargada de fábrica en un dispositivo es probable que sea la que la gran mayoría de las personas use, porque requiere de menor esfuerzo. La razón por la que enfrentamos el problema de los globos azules contra los verdes es que continuamos utilizando la aplicación de mensajes de texto predeterminada que está vinculada con nuestros números telefónicos.

No obstante, tenemos opciones. Las aplicaciones de mensajería de terceros como WhatsApp y Signal han acortado la brecha entre iPhones y Androids durante años. Vinculan las cuentas de los usuarios a los números telefónicos, lo que hace que contactar a las personas sea similar a usar una aplicación de mensajes de texto estándar. Estas aplicaciones también incluyen funciones como cifrado, soporte para chats grupales, la capacidad de mandar fotografías y videos de alta resolución y, sí, emojis y "stickers" divertidos.

Así que la próxima vez que intercambies números con alguien que use una plataforma de teléfono diferente, considera solicitarle a esa persona que se mantenga en contacto a través de una aplicación de mensajería alterna. Esto podría ser mucho pedir para los individuos que tienen poco gusto por la tecnología, como familiares que apenas saben cómo usar su teléfono. En ese caso, échales una mano para configurar sus celulares. Por ejemplo, la mayoría de los teléfonos Android pueden modificarse a fin de enviar y recibir automáticamente todos los mensajes de una aplicación de terceros.

Si las aplicaciones de terceros no parecen atractivas, hay otras opciones para mensajes de texto. Muchos jóvenes conversan mediante aplicaciones como Discord, Snapchat e Instagram, las cuales tienen capacidad de mensajería que funcionan igual entre diferentes tipos de teléfonos.

Olvídate del elitismo

En un meme popular en TikTok y YouTube, un hombre plantea una pregunta a mujeres que caminan por la calle: "Este hombre obtuvo un 10 de calificación, pero tiene un teléfono Android. Ahora que sabes eso, ¿cuál es su nueva calificación?". La mayoría de las mujeres responden que "1" o "0" y hacen comentarios como: "El globo verde no es bueno, es... como... barato".

Examinemos al detalle el estereotipo. Es verdad que los teléfonos Android pueden ser más asequibles que los iPhones porque varias compañías fabrican una variedad más amplia de ellos, incluyendo modelos económicos cuyo precio es de tan solo 100 dólares. Sin embargo, Samsung, la marca que registra las mayores ventas de celulares Android, elabora teléfonos insignia Galaxy que cuestan entre 800 y 1100 dólares; es decir, casi el mismo costo que los iPhones de Apple.

Además, no hay evidencia de que todos los compradores de iPhones sean acaudalados. Uno de cada cinco estadounidenses cree que vale la pena endeudarse para adquirir un iPhone nuevo, según una encuesta de WalletHub, una firma de investigación de finanzas personales.

Sé un ejemplo a seguir

En reuniones sociales, muchos adultos todavía arman un escándalo sobre los colores de los globos. Cuando una conversación a través de mensajes de texto se vuelve verde, no solo las fotografías y los videos se ven terribles, pero funciones divertidas como agregar "stickers" a los mensajes ya no funcionan de manera adecuada y se vuelve imposible abandonar un chat grupal. (Los mensajes enviados como globos verdes también carecen de cifrado, una característica de privacidad importante, aunque no es algo por lo que la gente habitualmente se escandalice).

Steyer mencionó que estas quejas pueden influir en nuestros hijos y hacer que se comporten de maneras más negativas. Durante varios años, los adolescentes con celulares Android han compartido historias sobre cambiarse a iPhone porque eran excluidos de chats grupales en iMessage sobre tareas y actividades extracurriculares.

Corresponde a los adultos demostrarles a los niños que muchos de estos temas tecnológicos pueden ser abordados... y también les corresponde recordarles que el teléfono de una persona es solo un teléfono, nada más.

Steyer concluyó: "Supera esto, muestra algo de madurez. No quieres acosar o criticar a otras personas por el color de su globo o el tipo de su celular".

Aunque la tecnología de mensajes de texto mejorará dentro de poco tiempo, la disparidad del "globo azul contra el verde" no terminará pronto. (Sisi Yu/The New York Times)