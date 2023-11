Los salvadores

Rahat, Israel, una ciudad beduina en el desierto del Néguev (Ofir Berman/NYT)

Confieso que, como observador del conflicto árabe-israelí desde hace mucho tiempo, evito agresivamente tanto a los activistas de “Del río al mar” de la izquierda propalestina como a los fanáticos partidistas de la derecha sionista del “Gran Israel”, no sólo porque sus visiones exclusivistas del futuro me parecen aborrecibles, sino también porque el periodista que hay en mí los encuentra tan ciegos a las complejidades del presente.

Te puede interesar: En qué nos equivocamos respecto de Israel y Gaza

No piensan en la madre judía de Jerusalén que en un momento me contó que acababa de sacarse la licencia de armas para proteger a sus hijos de Hamas, y al siguiente lo mucho que confiaba en la profesora árabe palestina de sus hijos, que se apresuró a llevar a sus hijos al refugio antibombas de la escuela durante un reciente ataque aéreo de Hamas. No están pensando en Alaa Amara, el propietario de una tienda árabe israelí de Taibe, que donó 50 bicicletas a niños judíos que sobrevivieron al ataque de Hamas contra sus comunidades fronterizas el 7 de octubre, sólo para ver su tienda incendiada, al parecer por jóvenes árabes israelíes nacionalistas de línea dura, unos días más tarde, sólo para ver una campaña de crowdfunding en hebreo e inglés recaudar más de 200.000 dólares para ayudarle a reconstruir esa misma tienda sólo unos días después de eso.

A lo largo del último medio siglo, he visto a palestinos e israelíes hacerse cosas terribles unos a otros. Pero este episodio que comenzó con el bárbaro ataque de Hamas contra israelíes, entre ellos mujeres, niños pequeños y soldados en comunidades situadas junto a la Franja de Gaza, y las represalias israelíes contra los combatientes de Hamas incrustados en Gaza que también han matado, herido y desplazado a tantos miles de civiles palestinos -desde recién nacidos hasta ancianos- es sin duda el peor desde los días de la partición de las Naciones Unidas en 1947.

Te puede interesar: Lo que palestinos e israelíes temen que el mundo no entienda

Pero quienes leen esta columna saben que no me gusta llevar la cuenta. Mi atención se centra siempre en cómo salir de este espectáculo de horror de ojo por ojo, diente por diente, antes de que todo el mundo se quede ciego y sin dientes.

Con ese fin, dediqué mucho tiempo en mi viaje a Israel y Cisjordania este mes a observar y sondear las interacciones cotidianas reales entre árabes y judíos israelíes. Son experiencias siempre complejas, a veces sorprendentes, en ocasiones deprimentes y, más a menudo de lo que cabría esperar, edificantes. Porque revelan suficientes semillas de coexistencia esparcidas por ahí como para que uno pueda seguir soñando el sueño imposible: que algún día podamos tener una solución de dos Estados para los israelíes y los palestinos que viven entre el mar Mediterráneo y el río Jordán.

Te puede interesar: La impostura del “alto el fuego inmediato”

Así pues, en esta semana de Acción de Gracias, les pido que dediquen unos momentos a reflexionar conmigo sobre algunas de estas personas, incluidos algunos de los extraordinarios actos de rescate que cometieron el 7 de octubre. Te darán más fe en la humanidad de lo que los titulares en torno a esta historia podrían sugerir.

Por decirlo de otro modo, un amigo describió una vez mi visión del mundo como un cruce entre Thomas Hobbes y Walter Mondale. Durante varios días de mi viaje, dejé salir a mi Mondale interior para perseguir algunos rayos de esperanza que se disparaban a través de la oscuridad.

Comenzó poco después de llegar a Tel Aviv, cuando me senté con el que quizá sea el líder político israelí más valiente de la actualidad, Mansour Abbas. Abbas es un ciudadano árabe palestino de Israel que resulta ser un musulmán devoto y miembro del parlamento israelí, donde lidera el importante partido Lista Árabe Unida. La voz de Abbas es aún más vital ahora porque no ha respondido al terrorismo de Hamas con el silencio. Abbas entiende que, aunque es correcto indignarse por el dolor que Israel está infligiendo a los civiles de Gaza, reservar toda tu indignación al dolor de Gaza crea sospechas entre los judíos de Israel y de todo el mundo, que se dan cuenta cuando no se pronuncia ni una palabra sobre las atrocidades de Hamas que desencadenaron esta guerra.

Lo primero que me dijo Abbas sobre la embestida de Hamas fue lo siguiente: “Nadie puede aceptar lo que ocurrió aquel día. Y no podemos condenarlo y decir ‘pero’; esa palabra ‘pero’ se ha convertido en inmoral”. (Encuestas recientes muestran una abrumadora condena árabe israelí del ataque de Hamas).

Abbas ve las complejidades vividas por esa madre judía israelí de Jerusalén que nunca perdió la confianza en el profesor árabe palestino de sus hijos, y por ese propietario árabe israelí de una tienda de bicicletas que espontáneamente tendió una mano para aliviar el dolor de unos niños judíos que nunca había conocido. Al mismo tiempo, sin embargo, Abbas habló del dolor punzante que sienten los árabes palestinos y beduinos israelíes al ver a sus familiares apaleados y asesinados en Gaza.

“Una de las cosas más duras hoy en día es ser árabe israelí”, me dijo Abbas. “El árabe israelí siente el dolor dos veces: una como árabe y otra como israelí”.

Es lo que tiene este barrio: si sólo se mira con lupa a uno u otro grupo, dan ganas de llorar: la brutal masacre de judíos, el duro trato de los colonos supremacistas judíos a los palestinos. La lista es interminable. Pero si miras sus historias a través de un caleidoscopio, observando la complejidad de sus interacciones, puedes ver la esperanza. Si quieres informar con precisión sobre israelíes y palestinos, lleva siempre un caleidoscopio.

Lo que me lleva a las historias de los árabes beduinos israelíes y el 7 de octubre.

Cuando llevaba una semana de viaje, recibí una llamada de mi amigo Avrum Burg, ex presidente de la Knesset israelí, cuyo abuelo fue rabino jefe de Hebrón en 1929. Me dijo que él y su amigo Talab el-Sana -un árabe beduino israelí que sirvió con él en la Knesset y que aportó un voto clave que dio a Isaac Rabin la mayoría que le permitió cerrar el acuerdo de paz de Oslo- querían llevarme a conocer a unos “beduinos justos”. Se trataba de ciudadanos beduinos musulmanes de Israel que hablaban árabe pero dominaban el hebreo y que habían desempeñado un papel heroico salvando a judíos del ataque de Hamas.

Avrum Burg (Ofir Berman/via New York Times)

Los beduinos de Israel son una comunidad nómada que reside mayoritariamente en el desierto del Néguev y forma parte de la minoría árabe israelí -el 21% del país- repartida por ciudades y pueblos. Hay unos 320.000 beduinos en Israel, de los cuales unos 200.000 viven en comunidades reconocidas por el gobierno y unos 120.000 en chabolas improvisadas no reconocidas. Muchos beduinos han servido en el ejército israelí, a menudo como rastreadores, debido a su profundo conocimiento de la geografía de la zona por haber vagado durante generaciones por terrenos desérticos.

Pues bien, resulta que algunos beduinos israelíes que vivían cerca o trabajaban en las comunidades fronterizas asoladas por Hamas ayudaron a rescatar allí a judíos israelíes. Algunos beduinos fueron secuestrados por Hamas junto con judíos, mientras que otros fueron asesinados por Hamas porque el grupo terrorista trataba a cualquiera que viviera o trabajara en kibutzim israelíes y hablara hebreo como “judíos” merecedores de ser asesinados.

Y después del 7 de octubre, algunos de esos beduinos que salvaron a judíos israelíes se encontraron con miradas hostiles y calumnias silenciosas de otros judíos israelíes, que automáticamente asumieron que eran simpatizantes de Hamas.

Y durante todo este tiempo, tanto las víctimas judías como las beduinas de Hamas fueron tratadas juntas en los hospitales israelíes, donde casi la mitad de los nuevos médicos son árabes israelíes o drusos, al igual que el 24% de las enfermeras y aproximadamente el 50% de los farmacéuticos.

Sí, un árabe beduino israelí puede salvar a un judío israelí en la frontera de Gaza por la mañana, ser discriminado por judíos en las calles de Beersheba por la tarde y presumir de que su hija -médica, formada en una facultad de medicina israelí- estuvo toda la noche de pie atendiendo a pacientes judíos y árabes en el Hospital Hadassah.

Es complicado.

El-Sana y Burg me llevaron a dos aldeas beduinas para conocer a jóvenes que salvaron a judíos. Nos acompañó Ran Wolf, urbanista israelí especializado en la construcción de espacios compartidos -centros de innovación, centros culturales y mercados- para uso tanto de judíos israelíes como de árabes palestinos. Nos detuvimos en casa de Ran, en Tel Aviv (Israel), de camino a por agua, donde me contó esta historia:

Después de que los cohetes de Hamas empezaran a caer sobre Tel Aviv el 7 de octubre, llamó a su contratista habitual, Emad, un árabe israelí de Jaffa (Israel), para decirle que las puertas del refugio antiaéreo de su sótano no se podían cerrar. “El problema afectaba a muchos refugios, y después del 7 de octubre todo el mundo quería arreglar el suyo”, explica Wolf. De hecho, cuando sus vecinos se enteraron de que había un reparador en el barrio, le pidieron que arreglara también los suyos.

“Emad es un buen amigo y se negó a aceptar dinero por dos días de trabajo”, dijo Wolf. Hay que tener en cuenta, añadió, que Emad vive en Jaffa, al sur de Tel Aviv. En la guerra de 1948, el padre de Emad se quedó en Yafo y su tío huyó a Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. “Así que se crio en Israel, pero la mitad de su familia está ahora en Gaza”, explica Wolf. “Él mismo recibió un misil de Hamas a 200 metros de su casa en Jaffa” el otro día, añadió.

Saquen su caleidoscopio: Hoy tienes refugiados palestinos de Jaffa que viven bajo un gobierno de Hamas en Gaza que disparan cohetes contra palestinos de Jaffa que son ciudadanos israelíes, uno de los cuales reparó gratuitamente los refugios contra cohetes de sus amigos judíos de Tel Aviv.

Ran Wolf (Ofir Berman/via NYT)

Cuando llegamos a Rahat, la mayor ciudad beduina de Israel en el desierto del Néguev, el-Sana, sentado en el asiento trasero del coche, se las arregló para superar esa historia.

Explicó que algunas de las primeras víctimas israelíes de los ataques con cohetes de Hamas del 7 de octubre eran en realidad beduinos, muchos de los cuales viven en aldeas no reconocidas del Néguev que no figuran en ningún mapa digital. (El gobierno israelí no ha seguido el ritmo de crecimiento de su población, como ha hecho con la mayoría de los pueblos judíos).

Esos pueblos no tienen refugios antiaéreos municipales ni sirenas de advertencia para proteger a sus habitantes cuando empiezan a caer cohetes de Hamas, pero -y esto no se puede inventar- el-Sana explicó que el funcionamiento del sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel consiste en que cuando Hamas lanza un cohete traza automáticamente la trayectoria para determinar si ese cohete procedente de Gaza caerá en un espacio habitado de Israel, y matará a gente, o en un campo vacío o en el mar. Si se trata de un espacio vacío en un mapa o en el mar, la Cúpula de Hierro no desperdiciará uno de sus caros cohetes derribando un cohete barato de Hamas.

Seis beduinos murieron por un cohete de Hamas que cayó en su pueblo de Al Bat -entre ellos dos hermanos de 11 y 12 años- porque ese pueblo beduino no figura en ningún mapa oficial israelí cargado en la base de datos de la Cúpula de Hierro, explicó el-Sana.

Mientras tanto, otros ocho beduinos que trabajaban en comunidades judías cercanas a Gaza fueron asesinados por Hamas y se cree que al menos otros siete beduinos, todos ciudadanos israelíes, fueron secuestrados y llevados a Gaza.

Y sin embargo, días después, algunos de estos mismos beduinos no dudaron en ayudar a rescatar a judíos israelíes, junto con sus primos.

Talab el-Sana en Beersheba, su pueblo natal (Ofir Berman/via NYT)

El-Sana me había concertado una entrevista en el pueblo de Al Zayada, un asentamiento beduino no reconocido en el Negev, en la casa no reconocida de Youssef Ziadna, de 47 años, un conductor beduino que había sido reconocido por rescatar a judíos el 7 de octubre. Ziadna, conductor de autobús, explicó que el viernes 6 de octubre le habían contratado para llevar a un grupo de niños judíos a un festival de música trance al aire libre llamado Supernova Sukkot Gathering, que celebraba la festividad judía de Sucot, junto al kibutz Re’im, adyacente a la frontera de Gaza.

“Después de dejarlos, acordamos que el sábado volvería y los llevaría a casa a las 6 de la tarde”, me dijo. Pero el sábado por la mañana temprano, “recibí una llamada de uno de ellos, Amit”, diciéndole que viniera inmediatamente, dijo. “Les estaban atacando y había disparos por todas partes”.

Cuando corrió hacia el lugar y se acercó al kibbutz, Ziadna dijo: “Vi un aluvión de cohetes y muchos coches que venían hacia mí -escapando-, parpadeando con sus luces para que diera la vuelta. Algunas personas que paraban y saltaban de sus coches decían que había terroristas en Be’eri, así que ‘huye’. Salí del coche y me escondí en el arcén, y cada vez que levantaba la cabeza me disparaban. Pero me comprometí a recoger a esta gente, y estaba a un kilómetro de distancia”.

Ziadna contó que, cuando el tiroteo amainó un poco, consiguió volver a su vehículo y utilizar su teléfono móvil para ponerse en contacto con Amit y sus amigos, y con cualquier otra persona que pudiera meter en su minibús. En lugar de volver a la carretera, donde “sabía que nos matarían”, dijo, “conduje a través de los campos”.

Como beduino, Ziadna tenía un profundo conocimiento del terreno que le salvó la vida. Pudo cortar una ruta a través de los campos y evitar la vía principal cerca de donde los terroristas de Hamas tendían emboscadas a los fugitivos del festival de música. Según Ziadna, muchos otros coches salieron de la carretera y siguieron al minibús de Ziadna a través de los campos. Ziadna declaró a The Times of Israel, que publicó su perfil, que había metido a unas 30 personas en su vehículo, a pesar de que sólo tenía licencia para 14 pasajeros.

Pocos días después, dijo que recibió una llamada de un número de teléfono que no reconoció pero que creyó que era de Gaza, y una voz le dijo en árabe: “¿Eres Youssef Ziadna? ¿Has salvado la vida a judíos? Te vamos a matar”.

Denunció la llamada a la policía israelí. Es sólo una de las razones, dijo, por las que todavía necesita llamadas telefónicas diarias con un psicólogo para tratar de superar su trauma del 7 de octubre.

Daham Ziadna, de 35 años, otro de los miembros de la familia que asistió a nuestro encuentro, dijo que Hamas secuestró a un total de cuatro miembros de su familia; uno de ellos murió con toda seguridad, y otros tres siguen desaparecidos. Dos de ellos fueron vistos por última vez tendidos en el suelo en un vídeo de TikTok difundido por Hamas, con dos combatientes de Hamas armados de pie junto a ellos. Para Hamas, dijo Daham, “todo el que vive en Israel es judío”.

Daham me contó que hace unos días había ido al banco local a sacar dinero del cajero automático, y dos judíos israelíes se cruzaron con él en la acera. “Uno tenía acento ruso. Cuando pasaron junto a mí, el ruso dijo: ‘Aquí hay otro árabe’. Yo le dije: ‘Estos “árabes” de los que hablas la mañana del 7 de octubre estaban en la frontera de Gaza luchando por el Estado israelí -sin importar si eran judíos o árabes- y los que destruyen el país son gente como tú que incita al veneno’”.

Los árabes israelíes viven entre la espada y la pared, añadió: “Muchos judíos nos miran como si todos fuéramos Hamas, y la gente de Hamas nos mira como si todos fuéramos judíos”.

A pocos kilómetros, en Rahat, el-Sana me presentó a la familia al-Qrinawi, que tenía su propia historia extraordinaria que contar. El portavoz de la familia, Ismail, me condujo a través del drama, flanqueado por sus primos varones y un plato gigante de arroz, pollo y garbanzos.

La mañana del 7 de octubre, cuando se corrió la voz del atentado de Hamas, descubrieron a través del grupo de WhatsApp de su familia que tres de sus primos que trabajaban en el comedor del kibutz Be’eri habían sido aparentemente secuestrados. Alrededor de las 10 de la mañana, uno de los miembros de la familia recibió una extraña llamada desde el teléfono de una mujer israelí llamada Aya Medan. Resultó que se había encontrado con uno de sus primos desaparecidos, Hisham, y que se escondían juntos de los terroristas de Hamas en el mismo arbusto espinoso cerca de Be’eri. Hisham utilizó su teléfono móvil para pedir ayuda a su clan beduino. Sus otros dos primos habían huido en otra dirección.

Su tío, el patriarca de la familia, ordenó a cuatro de sus sobrinos que subieran al Land Cruiser familiar y fueran a rescatarlos, ya que normalmente la zona estaba a unos 30 minutos, pero ese día no. Cogieron dos pistolas y salieron a toda velocidad.

“Cuando nos acercamos, vimos que todas las carreteras estaban cerradas”, me dijo Ismail. “Así que atravesamos el bosque y un profundo wadi para dar la vuelta. Nuestro coche casi vuelca en el wadi”.

Primero, “nos topamos con gente que huía de la fiesta”, dijo. “Les dimos nuestros teléfonos para que llamaran a sus padres y nos aseguramos de que subieran a otros coches conducidos por israelíes. Conseguimos rescatar a 30 o 40 personas de la fiesta. Pero todo el tiempo estoy hablando con Aya, intentando localizarla a ella y a Hisham”.

Estaba tardando una eternidad. Tras dos horas y media esquivando disparos y cohetes de Hamas, dijo Ismail, consiguieron encontrar a Aya y Hisham escondidos en unos arbustos muy cerca del kibutz Be’eri. Los dos habían enviado una foto con el móvil de la zona donde estaban escondidos para que fuera más fácil localizarlos. Minutos después, recordó Aya para The Times of Israel, Hisham tiró de ella y le dijo: “Aya, están aquí, están aquí de verdad”.

Los primos abrieron las puertas del coche, Aya y Hisham se metieron dentro y los beduinos volvieron a utilizar sus habilidades todoterreno para ponerlos a salvo. Más o menos.

Ismail me contó que el momento más aterrador del día fue cuando volvieron a la carretera principal. Les pararon en un puesto de control improvisado del ejército israelí, con soldados israelíes nerviosos que no podían identificar de lejos a amigos o enemigos. “Los soldados israelíes rodearon nuestro coche y cada uno de ellos nos apuntaba con un arma. Grité: ‘¡Somos ciudadanos israelíes! No disparen!”

Aya contó a The Times of Israel que un soldado israelí le preguntó si la estaban secuestrando. Ella respondió: “No, soy de Be’eri, y vinieron de Rahat para sacarnos de allí”.

Beduinos salvando a judíos israelíes de Hamas siendo salvados por una mujer judía israelí rescatada de ser disparada por el ejército israelí después de que la rescataran... caleidoscópico.

Mientras entrevistaba a la familia al-Qrinawi, me presentaron a Shir Nosatzki, cofundador del grupo israelí Have You Seen the Horizon Lately, que promueve las asociaciones entre judíos y árabes. Inmediatamente después de enterarse del rescate, su marido, Regev Contes, grabó un vídeo de siete minutos en hebreo para compartir la historia del equipo de rescate beduino con sus compatriotas israelíes. Al parecer, ha recibido cientos de miles de visitas en Israel. Le pregunté a Nosatzki por qué habían hecho el vídeo.

“Fue para mostrar que el 7 de octubre no fue una guerra entre judíos y árabes, sino entre la oscuridad y la luz”, dijo.

Antes de conducir de vuelta a Tel Aviv, el-Sana insistió en llevarnos a su restaurante de kebab favorito en Rahat. Allí nos sentamos: un beduino israelí que había servido en la Knesset, el nieto del antiguo rabino jefe de Hebrón y un columnista judío del New York Times de Minnesota que había informado tanto desde Beirut como desde Jerusalén en los años setenta y ochenta. Reflexionamos sobre el día en una loca mezcla de hebreo, árabe e inglés.

Entre cordero a la parrilla y hummus, todos llegamos a la misma conclusión: Incluso en esta hora oscura, acabábamos de ver algo enormemente importante: “las semillas de la coexistencia, en la muerte y en la vida”, como dijo Burg, semillas que Hamas se propuso destruir. Estas semillas, añadió el-Sana, “deberían darnos la esperanza de que podemos construir un futuro común basado en valores comunes que traspasen las fronteras de la etnia judía y árabe”.

Y tienen razón. Estas semillas, por pequeñas que sean, nunca han sido tan importantes como ahora. ¿Por qué? Porque esta guerra entre Israel y Hamas, termine cuando termine, ya ha sido tan traumática para todos que desencadenará el mayor debate sobre cuáles deben ser las relaciones y las fronteras entre israelíes y palestinos desde el plan de partición de la ONU en 1947. Estoy seguro de ello, porque cualquier otra cosa significará una guerra permanente.

Ya puedo decirles que habrá muchas voces destructivas en ese debate: apologistas palestinos y árabes de Hamas, que ya están negando o restando importancia a las atrocidades de Hamas; colonos supremacistas judíos, deseosos no sólo de expandirse en Cisjordania sino también, insanamente, a Gaza, y que no muestran ninguna preocupación aparente por el sufrimiento devastador de los civiles palestinos muertos en las represalias de Israel allí; Benjamín Netanyahu, que venderá a precio de saldo el futuro de Israel con tal de mantenerse en el cargo y no ir a la cárcel; y los idiotas útiles de Hamas en Occidente, especialmente en los campus universitarios, donde los estudiantes denuncian a todo Israel como una empresa colonial mientras corean “Del río al mar, Palestina será libre”.

(Por favor, ahórrense la explicación de que esto es en realidad un llamamiento a la coexistencia: Estuve en Beirut en la década de 1970, cuando este cántico era popular, y puedo asegurarles que no era un llamamiento a dos Estados para dos pueblos. Si tienes un mantra que necesita 15 minutos para explicarse, necesitas un mantra nuevo).

Dados todos estos equipos de demolición esperando para ponerse a trabajar, vamos a necesitar más que nunca elevar las voces auténticas de la coexistencia: líderes con la integridad de esos beduinos israelíes, dispuestos a hacer y decir lo correcto, no sólo cuando no es fácil sino también cuando es peligroso.

Lo que me lleva de nuevo a Mansour Abbas, de la Lista Árabe Unida.

Su partido, en términos generales, procede del mismo ala de los Hermanos Musulmanes de la política palestina que Hamas, sólo que mientras Hamas rinde culto a la violencia y la exclusión, Abbas aboga por la no violencia y la inclusión. Abbas fue un agente de poder clave que ayudó al primer ministro Naftali Bennett y al ministro de Asuntos Exteriores Yair Lapid a forjar el gobierno de unidad nacional de Israel de 2021. Netanyahu, siempre a favor de la división, echó abajo ese gobierno en parte con tópicos antiárabes y antimusulmanes dirigidos a Abbas.

Abbas entiende que la coexistencia significa decir lo correcto, no sólo cuando es políticamente difícil, sino también cuando es peligroso. Después de ver los vídeos del atentado de Hamas en la Knesset, declaró a la radio árabe al-Nas sobre el 7 de octubre: “Vi a un padre con dos hijos que se metieron en un refugio antibombas fuera de su casa, y lanzaron una granada al refugio. El padre saltó sobre la granada y murió, y los dos niños resultaron heridos y siguieron con vida. La masacre va contra todo aquello en lo que creemos, nuestra religión, nuestro Islam, nuestra nacionalidad, nuestra humanidad”. Las acciones de Hamas “no representan a nuestra sociedad árabe, ni a nuestro pueblo palestino, ni a nuestra nación palestina”.

En nuestra entrevista, Abbas me dijo que necesitamos “una nueva retórica política” y no volver a caer en los viejos juegos. “Este discurso del ‘río al mar’ no es útil”, dijo. “Están cometiendo un error. Si quieren ayudar a los palestinos, hablen de una solución de dos Estados y de paz y seguridad para todo el pueblo”.

Por eso, añadió, “estoy trabajando en un plan que empiece por poner fin a la guerra actual y termine con la creación de un Estado palestino junto a Israel.”

Abbas tiene claro el difícil camino que tiene por delante. Yo también lo soy. Terminé mi reciente viaje con dos conclusiones. La primera es que esta guerra de Gaza aún está lejos de terminar. Israel cree que no habrá paz en Gaza ni desde Gaza mientras Hamas siga en el poder.

Pero la otra es que, al igual que la oscuridad de la Guerra de Yom Kippur produjo el amanecer del tratado de Camp David, y al igual que la crueldad de la primera intifada y la reacción israelí condujeron a los Acuerdos de Oslo, de los horrores del 7 de octubre surgirá algún día otro intento de construir dos Estados para estos dos pueblos indígenas. De lo contrario, todo este rincón del mundo se convertirá en inhabitable para cualquier persona cuerda. Hoy en día hay demasiada gente con armas demasiado poderosas.

Y cuando llegue ese día, hará falta un constructor de puentes como Mansour Abbas -que comprende la verdadera realidad caleidoscópica de este lugar y la auténtica conexión de ambas comunidades con él- para alimentar las semillas de la coexistencia que aún están aquí, aunque enterradas más profundamente que nunca. Abbas, Youssef Ziadna, la familia al-Qrinawi, Aya Medan, mis amigos Avrum, Talab y Ran: ellos serán los salvadores.

© The New York Times 2023