Los Grammy Latinos celebran a las mujeres poderosas

Karol G, Shakira y Natalia Lafourcade se llevaron los máximos galardones en la primera ceremonia de los premios celebrada fuera de Estados Unidos.

España intentó compartir el peso cultural de Latinoamérica en la edición número 24 de los premios Grammy Latinos, que se transmitieron a nivel mundial el jueves por la noche desde el centro de convenciones Fibes de Sevilla. Fue la primera ceremonia de los Grammy Latinos celebrada fuera de Estados Unidos.

Incluso con el cambio de locación transatlántico, los principales premios fueron para mujeres latinoamericanas. Karol G, de Colombia, ganó el Álbum del año por Mañana será bonito. Shakira, de Colombia, compartió el premio a Canción del año por su colaboración con el productor argentino Bizarrap, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53". La interpretaron en la ceremonia, con Shakira bailando de forma sinuosa y desafiante.

Karol G se convirtió en la primera mujer en ganar un Grammy Latino por Mejor álbum de música urbana: "¡No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer!", exclamó con satisfacción. Y "TQG", el dúo que hizo con Shakira para ese álbum, fue nombrado Mejor fusión/interpretación urbana.

La categoría de Grabación del año, el premio para un sencillo, fue para la mexicana Natalia Lafourcade por "De todas las flores", la canción que da título a un álbum generosamente retro que ganó Mejor álbum cantautor. "Este es el disco más personal que hice en un momento en el que me sentía toda rota", dijo al recibir el premio en la presentación previa. "No sabía ni por dónde empezar, y la música me volvió a enseñar su poder, su poder medicinal".

Joaquina, una introspectiva compositora venezolana de 19 años, ganó como Mejor nueva artista. "Mucha gente me dijo que cantar las canciones que escribo nunca será una carrera de verdad, pero, pues, gracias a Dios que no hice caso", dijo en un discurso entre lágrimas. "Creer en la música que tú haces, siempre va a valer la pena".

Para la Academia Latina de la Grabación, que concede los premios, la música latina no se define por la geografía o la historia. Se trata simplemente de la lengua en que están escritas las letras: español, portugués o lenguas indígenas del continente americano. Este año, el premio Persona del año, un reconocimiento a la trayectoria de un artista, fue para Laura Pausini, cantante italiana que ha pasado gran parte de sus tres décadas de carrera cantando en español.

La aventura de los Grammy Latinos en España contó con el apoyo de una subvención de 24 millones de dólares, por parte de la Unión Europea y el gobierno de la región de Andalucía, para los Grammy Latinos de este año y otros eventos musicales en Andalucía, cuna del flamenco.

La premiación se celebró el Día Internacional del Flamenco, que conmemora el reconocimiento por la UNESCO en 2010 del flamenco como "patrimonio cultural inmaterial". Aunque el reguetón caribeño y la música regional mexicana son los estilos que han encabezado la nueva popularidad mundial de la música latina, la gala de entrega de premios resaltó la influencia de España y el flamenco.

La ceremonia previa a los premios por internet comenzó con el tintineo de un martillo --un yunque, que se remonta a la tradición flamenca de utilizar ritmos de los herreros romaníes-- y un popurrí de los nominados en la categoría de flamenco, incluida Niña Pastori, la ganadora. Pastori calificó el flamenco de "música de pureza" y felicitó a sus compañeros nominados, instándolos a "seguir luchando por este flamenco, que es la música más bonita que hay".

La ceremonia principal de la entrega de premios comenzó con la cantautora española Rosalía, cuyo Motomami fue nombrado Álbum del año en 2022. Cantó "Se nos rompió el amor" --un éxito dramático de Rocío Jurado, cantante española fallecida en 2006-- en un crescendo descarnado rodeada de guitarristas flamencos y palmeros. El cantautor español de voz áspera Alejandro Sanz actuó en medio de 30 bailarines de flamenco. Con apoyo orquestal, el tenor de pópera Andrea Bocelli cantó una "Granada" cargada de vibrato, el homenaje del cantautor mexicano Agustín Lara a la ciudad española.

En los casos en que cantautores latinoamericanos habían colaborado con españoles, se presentaron esas canciones. Al español Pablo Alborán --que ha sido nominado 24 veces a los Grammy Latinos sin ganar ninguno-- se le unió la cantautora argentina María Becerra para hacer un dúo, "Amigos", antes de que ella cantara una feroz versión en solitario de su amarga e iracunda canción posruptura "Ojalá". El cantautor español Manuel Carrasco cantó con el cantautor colombiano Camilo, antes de que se les unieran también la cantante brasileña Iza y el colaborador de Camilo desde hace muchos años, Edgar Barrera, que ganó Productor del año y Compositor del año. Barrera también compartió el premio de Mejor canción regional mexicana, el éxito "Un x100to" de Bad Bunny y Grupo Frontera.

El espectáculo ofreció poco reconocimiento a la música regional mexicana, que en los últimos años se ha convertido en una creciente fuerza internacional. "Ella baila sola", un veloz vals con trompetas sobre cómo conquistar a una mujer hermosa, se convirtió en un éxito de ventas internacional este año, y fue estrenado en Sevilla por sus colaboradores de estudio y video, Peso Pluma y Eslabón Armado.

El cantautor mexicano Christian Nodal, premiado tanto por álbum de música norteña como por Mejor álbum de música ranchera/mariachi, compartió un vehemente dúo de enamorados, "La siguiente", con la puertorriqueña Kany García. El cantautor mexicano Carín León tuvo dos actuaciones, en solitario y con el cantante colombiano Maluma.

Las colaboraciones transfronterizas y entre géneros definen cada vez más el pop dentro y fuera de Estados Unidos, y ninguna gala de premios musicales puede seguirle el ritmo. Pero la excursión de los Grammy Latinos a España pareció una visita al campo, no un avance.

Jon Pareles ha sido el crítico principal de música pop del Times desde 1988. Es músico, ha tocado en bandas de rock, grupos de jazz y conjuntos clásicos. Estudió música en la Universidad de Yale. Más de Jon Pareles