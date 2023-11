En qué nos equivocamos respecto de Israel y Gaza

Soldados israelíes participan en una operación en un lugar designado como el Puerto de Gaza. REUTERS

Ahora que la matanza bilateral en Oriente Medio está desatando venenos que están empeorando el odio en todo el mundo, permítanme esbozar lo que considero tres mitos que inflaman el debate:

El primer mito es que en el conflicto de Medio Oriente toda la razón está de un lado y no en el otro (incluso si la gente no está de acuerdo sobre cuál es cuál).

La vida no es tan ordenada. La tragedia de Oriente Medio es que se trata de un choque entre (gente con) derechos contra (gente con) derechos. Eso no excusa la masacre y el salvajismo de Hamas ni la destrucción de barrios enteros en Gaza por parte de Israel, pero detrás del conflicto hay ciertas aspiraciones legítimas que merecen ser cumplidas.

Los israelíes merecen su país, forjado por refugiados a la sombra del Holocausto, y han construido una economía de alta tecnología que empodera en gran medida a las mujeres y respeta a los homosexuales, al tiempo que otorga a sus ciudadanos palestinos más derechos que los que la mayoría de las naciones árabes otorgan a sus ciudadanos. Los tribunales de Israel, la libertad de prensa y la sociedad civil son modelos para la región, y existe una especie de doble rasero: los críticos se abalanzan sobre los abusos israelíes mientras a menudo ignoran la brutalidad prolongada contra los musulmanes desde Yemen hasta Siria, desde el Sáhara Occidental hasta Xinjiang.

Del mismo modo, los palestinos merecen un país, libertad y dignidad, y no deberían ser sometidos a castigos colectivos. Hemos alcanzado un hito abrasador: en sólo cinco semanas de guerra, el 0,5% de la población de Gaza ha muerto. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que la proporción de la población estadounidense que murió en toda la Segunda Guerra Mundial, en el transcurso de cuatro años.

Una gran mayoría de los muertos han sido mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, y un indicador de la ferocidad y la naturaleza indiscriminada de algunos ataques aéreos es que más de 100 empleados de las Naciones Unidas han muerto, lo que, según la ONU, es más que en cualquier conflicto desde su fundación. Quizás eso se deba a que, como lo expresó un portavoz militar israelí al comienzo del conflicto, “el énfasis está en el daño y no en la precisión”.

“Somos personas normales que intentamos vivir”, me dijo por teléfono un ingeniero en Gaza. Desprecia a Hamas y le gustaría verlo destituido del poder, pero dice que los combatientes de Hamas están a salvo en los túneles, mientras que él y sus hijos son los que corren mayor riesgo: “Somos los civiles que pagamos el precio”.

Cualquiera que sea el lado por el que se incline más, recuerde que el otro incluye a seres humanos desesperados que simplemente esperan que sus hijos puedan vivir libremente y prosperar en su propia nación.

Una persona coloca coronas de flores bajo la bandera israelí, mientras amigos y familiares lloran a Vivian Silver, de 74 años, una activista por la paz nacida en Canadá del Kibbutz Beeri que murió en el mortal ataque del 7 de octubre perpetrado por el grupo islamista palestino Hamas de la Franja de Gaza, en un servicio conmemorativo. , en Kibbutz Gezer, Israel, 16 de noviembre de 2023. REUTERS/Ronen Zvulun

El segundo mito es que los palestinos pueden ser postergados indefinidamente, arrastrados por Israel, Estados Unidos y otros países. Ésa fue la estrategia del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, su forma de evitar un Estado palestino, y funcionó durante un tiempo, como funciona una olla a presión, hasta que explota.

Es difícil saber el contrafactual, es decir, si un Estado palestino habría sido mejor para la seguridad israelí. Pero, en retrospectiva, la apatridia palestina no ha hecho que Israel sea seguro, y los riesgos pueden aumentar si la Autoridad Palestina colapsa debido a la corrupción, la ineficacia y la falta de legitimidad.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que uno de los atacantes de Hamas el 7 de octubre llevaba instrucciones para liberar armas químicas, y eso es un recordatorio del riesgo que los expertos en terrorismo han advertido durante años, que los grupos extremistas recurran a agentes biológicos y químicos.

Israel tiene derecho a sentirse ansioso en cualquier caso, pero sospecho que la mejor manera de garantizar su seguridad puede ser no aplazar las aspiraciones palestinas sino honrarlas con una solución de dos Estados. Esto no es sólo una concesión a los árabes sino un reconocimiento pragmático de los propios intereses de Israel... y los del mundo.

Familiares de palestinos muertos junto a sus cuerpos envueltos en el hospital Nasser en Khan Yunis, sur de la Franja de Gaza (EFE/EPA/HAITHAM IMAD)

El tercer mito se encuentra en ambos lados del conflicto y es algo así: “Es una lástima que tengamos que involucrarnos en este derramamiento de sangre, pero la gente del otro lado sólo entiende la violencia”.

Lo escucho de amigos que apoyan la guerra en Gaza y me consideran bien intencionado pero equivocado, un ingenuo que no logra comprender la triste realidad de que la única manera de mantener a Israel seguro es pulverizar Gaza y desarraigar a Hamas a cualquier costo humano. .

De hecho, Hamas sólo entiende la violencia, y ha sido brutal con israelíes y palestinos por igual, pero Hamas y los palestinos no son lo mismo, del mismo modo que los colonos violentos en Cisjordania no representan a todos los israelíes. Estoy totalmente a favor de los ataques quirúrgicos contra Hamas y estaría encantado si Israel lograra poner fin al extremismo en Gaza. Pero hasta ahora, me temo que la ferocidad y la falta de precisión del ataque de Israel han cumplido el objetivo de Hamas de intensificar la cuestión palestina y cambiar la dinámica de Oriente Medio (y Hamas es indiferente a las bajas palestinas).

En ese sentido, Hamas puede estar ganando.

Cinco semanas después de esta guerra, no veo pruebas de que el ejército de Israel haya degradado a Hamas de manera significativa, pero ha matado a un gran número de civiles, ha puesto la lucha palestina en el primer lugar de la agenda mundial, ha disipado el torrente inicial de simpatía por Israel, impulsó a personas de todo el mundo a marchar por Palestina, distrajo la atención de los israelíes secuestrados y rompió cualquier posibilidad de normalizar pronto las relaciones de Israel con Arabia Saudita.

Mi amigo Roy Grow, especialista en relaciones internacionales del Carleton College que murió en 2013, solía decir que un objetivo crucial de las organizaciones terroristas era lograr que el adversario reaccionara exageradamente. Comparó esto con el jujitsu, en el que las organizaciones terroristas utilizan el peso de sus oponentes contra ellas, y eso es lo que ha hecho Hamas.

Cada bando ha deshumanizado al otro, pero las personas son complejas y ninguna de las partes es monolítica, y recordemos que las guerras no se tratan de poblaciones sino de personas. Se trata de personas como Mohammed Alshannat, un estudiante de doctorado en Gaza, que ha estado enviando mensajes desesperados a amigos que los compartieron conmigo; aceptó permitirme publicarlos como un vistazo a la vida en Gaza.

La gente se abraza frente a la bandera israelí. REUTERS/Ronen Zvulun

“Hubo fuertes bombardeos en nuestra zona”, escribió en inglés en un mensaje. “Corremos para salvar nuestras vidas y perdí a dos de mis hijos en la oscuridad. Mi esposa y yo nos quedamos toda la noche buscándolos en medio de cientos de ataques aéreos. Sobrevivimos milagrosamente a un ataque aéreo y los encontramos desmayados por la mañana. Por favor oren por nosotros. La situación está más allá de toda descripción”.

“Veo la muerte cien veces al día”, escribió en otra ocasión. “Defecamos al aire libre y mis hijos se defecan encima y no hay agua para limpiarlos”.

Si sobrevive a la guerra, ¿qué les diremos los estadounidenses a él y a sus hijos? ¿Cómo explicaremos que suministramos bombas para esta guerra, que fuimos cómplices del terror y la degradación de su familia?

Si hay un camino hacia la paz, ya sea en dos estados o en un estado, comenzará cuando todos superemos los estereotipos. Los israelíes no son lo mismo que Netanyahu y los palestinos no son lo mismo que Hamas.

Unos niños esperan la llegada de trabajadores palestinos, que se encontraban en Israel durante el ataque de Hamás del 7 de octubre, en la frontera de Rafah (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Buscar humanidad en cada lado significa exigir la liberación de los rehenes israelíes y denunciar la deshumanización que lleva a la gente a quitar carteles de israelíes secuestrados. También significa renunciar a lo que Netanyahu llamó “poderosa venganza” que transforma barrios enteros de Gaza en escombros, con cuerpos enterrados debajo.

Me exasperan las personas cuyo corazón sangra por un solo lado, o que dicen sobre el precio del otro: “Es trágico, pero...”. Sin peros.” A menos que uno crea en los derechos humanos de los judíos y los palestinos, en realidad no cree en los derechos humanos.

Si lloras sólo por los niños israelíes, o sólo por los niños palestinos, tienes un problema que va más allá de tus conductos lagrimales. Los niños de ambos lados han sido masacrados de manera bastante imprudente, y solucionar esta crisis comienza con el reconocimiento de un principio tan básico que no debería ser necesario mencionarlo: las vidas de todos los niños tienen el mismo valor y hay personas buenas de todas las nacionalidades.