18 de octubre de 2023, Israel, Tel Aviv: El presidente estadounidense Joe Biden (izq.) consuela al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una rueda de prensa conjunta tras su reunión

No podemos librarnos de esta empresa a golpe de muerte

Con Oriente Medio avanzando en la dirección equivocada, con demasiadas tumbas recientes tanto en Israel como en Palestina, con niños mutilados y muertos en la Franja de Gaza en cifras asombrosas, con la ira y el fanatismo dando vueltas para envenenar los corazones de todo el mundo, la última y mejor esperanza puede ser el presidente Joe Biden.

Puede que no sea posible poner fin a la guerra este año, establecer una paz post-Hamás en Gaza y reiniciar un proceso para dar a los palestinos el Estado que merecen. Pero si hay un camino, es difícil ver quién podría abrirlo si no es Biden.

Puede que Biden sea la persona más popular en Israel en la actualidad, y Estados Unidos tiene influencia como el aliado y protector diplomático más importante de Israel. El enérgico apoyo de Biden a Israel tras el atentado terrorista de Hamás le granjeó una enorme gratitud por parte de un pueblo poco acostumbrado a un apoyo tan inequívoco. Y ahora que ha acumulado este capital político, debería utilizarlo, aunque sea para una serie de iniciativas arriesgadas que no tienen muchas posibilidades de éxito.

Hay que reconocer que Biden ha intentado empujar a Israel en esta dirección, al igual que el Secretario de Estado Antony Blinken. Han sido rechazados. Pero hay demasiadas vidas en juego tanto en Israel como en Palestina como para aceptar el desaire; deben presionar más.

El primer paso que dio Biden fue esencial: trasladar dos grupos de portaaviones a la región para disuadir a Hezbolá e Irán de ampliar la guerra. De momento está funcionando.

El debate en Estados Unidos se ha centrado a menudo en un alto el fuego, pero me parece una cuestión equivocada. Me parece bien que Israel elimine a los líderes militares de Hamás o destruya los túneles de forma quirúrgica, pero no que arrase amplias zonas de Gaza. Es cierto, como señalan los funcionarios israelíes, que Hamás se esconde detrás de los civiles, pero Israel tiene la responsabilidad de valorar las vidas palestinas aunque Hamás no lo haga.

De momento, Israel está convirtiendo en escombros barrios enteros de Gaza. Alrededor de 100 empleados de las Naciones Unidas han muerto en Gaza, junto con más de 30 periodistas, y más de 4.300 niños, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, que depende del gobierno de Hamás, pero cuyas cifras han sido consideradas generalmente fiables por el Departamento de Estado y las agencias humanitarias. Naciones Unidas afirma que 1.350 niños están desaparecidos y podrían estar enterrados entre los escombros.

Por supuesto, Israel tiene derecho a defenderse y a luchar contra Hamás. Pero la guerra no es una elección binaria. En un extremo del continuo está el desprecio absoluto por los civiles (reflejado en la sugerencia de un miembro del Gabinete de Benjamin Netanyahu, posteriormente reprendido, de que podrían utilizarse armas nucleares en Gaza), y en el otro está una intervención totalmente quirúrgica pero quizá menos eficaz. Ésas son las disyuntivas.

El gobierno de Biden ya ha animado a Israel a acercar su asalto a Gaza al extremo quirúrgico, utilizando bombas más pequeñas y permitiendo pausas humanitarias. Biden debería presionar más. Soy escéptico respecto a que el ejército israelí pueda realmente erradicar las fuerzas extremistas de Gaza, por lo que me parece que lo que se está desarrollando allí ahora -con la complicidad estadounidense al suministrar bombas y proyectiles de artillería a Israel- no es ni militarmente prometedor ni moralmente sostenible.

¿Qué dirán de nosotros los historiadores cuando describan a los niños palestinos gritando durante las operaciones porque sus barrios fueron bombardeados y los hospitales se quedaron sin anestesia?

Biden podría darle a Netanyahu un ejemplar del nuevo libro “Conflict”, coescrito por el general David Petraeus, que incluye un memorando de Petraeus de 2008 sobre Irak con el principio “No podemos matar para salir de este empeño”.

De cara al futuro, la próxima iniciativa debe ser un mayor impulso de Biden para una paz entre israelíes y palestinos. Un proceso de paz no es posible ahora, incluso si la guerra no estuviera en marcha, porque ambas partes carecen de líderes creíbles para llegar a ella - pero tal vez sea factible crear condiciones que fomenten la aparición de líderes decentes una vez que la guerra haya terminado.

Para empezar, es imperativo que Israel congele los asentamientos y frene a los colonos violentos, pues son un cáncer para la región. En su haber, Biden ha condenado a los “colonos extremistas” y ha dicho que sus ataques a los palestinos deben “cesar, ya”. Pero no está consiguiendo convencer a Netanyahu, que parece creer que Biden puede enfurecerse pero que al final se doblegará ante su intransigencia.

Quizá no haya nada más que Biden pueda hacer, especialmente en un momento en que Israel se siente tan destrozado y amenazado, para persuadir a Netanyahu de que frene a los colonos y reduzca las muertes de civiles en Gaza. Pero merece la pena intentarlo, lo que significa ejercer una presión firme y enviar señales como la reapertura del consulado estadounidense en Jerusalén, que tradicionalmente se ocupaba de las cuestiones palestinas, y el restablecimiento del dictamen jurídico del Departamento de Estado según el cual los asentamientos violan el derecho internacional. Estados Unidos también podría abstenerse en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre una resolución que pida pausas humanitarias, en lugar de vetarla, como ocurrió la última vez.

Lo más probable es que Israel tenga un nuevo líder después de la guerra; espero que esa persona reconozca que la forma de mantener a salvo a los israelíes es un acuerdo de paz con los palestinos.

En el lado palestino, una posibilidad es que Hamás intercambie rehenes por prisioneros israelíes, lo que llevaría a la libertad de Marwan Barghouti. Se trata de una figura carismática a la que se ha llamado el Nelson Mandela palestino por su defensa en los últimos años de la resistencia desarmada y sus llamamientos a que los Estados judío y palestino convivan en paz. Pero también se le llama terrorista, porque antes abogaba por la violencia, y ahora cumple varias cadenas perpetuas en Israel por asesinato. Sea cual sea la opinión que se tenga de Barghouti, las encuestas sugieren que es el líder palestino más popular tanto en Gaza como en Cisjordania, y podría ser la persona más capacitada para unir a los palestinos y negociar seriamente una paz a largo plazo.

Todo esto es extremadamente dudoso y políticamente arriesgado. Pero el rumbo actual es aún más arriesgado y moralmente sospechoso.

Los niños de Gaza están muriendo a un ritmo de aproximadamente 1 cada 10 minutos, por lo que vuelvo a plantear una pregunta que planteé en una columna cuando empezó la guerra: ¿Cuántos niños palestinos muertos son demasiados?

La gente buscará en sus conciencias y responderá a esa pregunta de manera diferente. Pero la respuesta de Biden será lo más importante. Puede que él tenga la capacidad - al decir “basta” - de ayudar a poner fin a esta guerra y construir una paz duradera sobre las cenizas dejadas atrás.

© The New York Times 2023