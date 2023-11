Los israelíes quedaron destrozados tras el 7 de octubre, ¿podrán recuperarse?

Varias personas observan fotografías de rehenes, en su mayoría civiles israelíes que fueron secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel (AP Foto/Oded Balilty)

Aterricé en Israel y fui directamente a un funeral.

Fue en un pequeño cementerio rodeado de cipreses y buganvillas en flor. Los restos mortales fueron Dana Bachar, una maestra de jardín de infantes, y Carmel, su hijo de 15 años, a quien le encantaban las olas. Fueron asesinados por terroristas de Hamás en el Kibbutz Be’eri, cerca de Gaza. Carmel fue enterrado con su tabla de surf mientras su padre, Avida, que había perdido una pierna en el ataque y estaba en silla de ruedas, miraba y lloraba.

Estuvieron presentes varios centenares de personas, tanto amigos como desconocidos. Los dolientes eran claramente seculares y, en su vestimenta, informales. Be’eri era bien conocido por sus simpatías a favor de la paz: tenía un fondo especial para brindar ayuda financiera a los habitantes de Gaza que llegaban al kibutz con permisos de trabajo, y los kibutzniks a menudo se ofrecían como voluntarios para llevar a los palestinos enfermos a un centro de oncología en el sur de Israel.

“Estaban a la izquierda de Meretz”, así describió una destacada figura política israelí las simpatías políticas del kibutz, refiriéndose al partido político más progresista de Israel. Hamás debe haberlo sabido. De todos modos masacró a la gente allí. Es posible que el grupo tuviera varios objetivos el 7 de octubre, desde descarrilar un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita hasta lograr que Hezbollah abriera un segundo frente. Pero uno de sus objetivos no era el menor: matar judíos por sí mismo, inculcar una sensación de terror tan visceral y vívido que quedaría grabado en la psique de Israel durante generaciones. En eso lo ha conseguido.

¿Qué será necesario para que el país se recupere?, me pregunté. Sin duda, una victoria militar decisiva sobre Hamás, en aras de la disuasión, si no de la justicia. Pero cualquier tipo de victoria militar estaría lejos de ser suficiente.

Llevo 40 años viniendo a Israel, en buenos y malos momentos. Nunca lo he visto en un estado más dañado que el actual: un estado en el que el dolor compite con la furia y donde el objetivo de la furia se divide entre los terroristas que cometieron las atrocidades y los líderes políticos que dejaron al país expuesto a ataque.

Y debajo de la furia, el miedo.

Desde el funeral, conduje (con una breve parada en la carretera para protegerme del fuego de cohetes entrantes) hasta la morgue en la Base Militar de Shura, donde un equipo forense abrió contenedores del tamaño de un remolque con cadáveres en bolsas almacenados en cámaras frigoríficas. Incluso a bajas temperaturas, el olor no dejaba dudas sobre lo que había dentro. Gilad Bahat, un investigador de la policía, describió el examen de bebés que habían sido baleados y quemados, personas que habían sido decapitadas después de ser asesinadas y una espantosa mezcolanza de brazos, cráneos y otros restos difíciles de identificar.

“Nunca habíamos visto algo así”, dijo Bahat. Ha estado en la fuerza durante 27 años.

Más tarde, en un cuartel general del ejército en Tel Aviv, me ofrecieron una proyección privada de unos 46 minutos de imágenes de los acontecimientos del 7 de octubre, recopiladas a partir de cámaras de seguridad, vídeos de teléfonos inteligentes grabados por víctimas y supervivientes e imágenes de GoPro tomadas por el los propios terroristas. Vi cómo un terrorista asesinó casualmente a un padre con una granada de mano y luego asaltó su refrigerador mientras dos niños huérfanos gemían de miedo. Vi a otro que intentó decapitar a un trabajador de campo tailandés herido con una azada mientras gritaba “Allahu akbar”. Escuché a un tercero que, en una llamada telefónica a sus padres, se jactaba: “¡Maté a más de 10 judíos con mis propias manos!”.

Varias personas lloran junto a las tumbas de las ciudadanas británicas-israelíes Lianne Sharabi y sus dos hijas, Noiya, de 16 años, y Yahel, de 13, durante su funeral en Kfar Harif, Israel, el 25 de octubre de 2023. Las tres fueron asesinadas por insurgentes de Hamás el 7 de octubre en el kibutz de Be'eri, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Más de 1.400 personas fallecieron y unas 240 fueron capturadas en un ataque transfronterizo sin precedentes lanzado por insurgentes de Hamás desde la Franja de Gaza. (AP Foto/Ariel Schalit)

También visité el Kibbutz Nir Oz, que perdió una cuarta parte de sus aproximadamente 400 miembros a causa de asesinatos y secuestros. Vi suelos de dormitorios y colchones de literas empapados de sangre. Vi casas incineradas y graffitis en árabe apropiándose del crimen: “Brigada Al-Qassam”. Conocí a Hadas Calderón, quien perdió a su madre y a su sobrina el 7 de octubre, y cuyos dos hijos y su exmarido son ahora, hasta donde ella sabe, rehenes en Gaza. “El mundo tiene que gritar”, dijo. “Trae a los niños a casa ahora”.

Palabras como “mal”, “horror”, “baño de sangre” y “terror” tienden a existir, para la mayoría de nosotros, en un plano conceptual o hiperbólico. No para los israelíes. No se hacen ilusiones de que si los terroristas de Hamas hubieran podido matar entre 100 y 1.000 veces más que el 7 de octubre, lo habrían hecho sin dudarlo.

Ése es un punto que debe tenerse en cuenta en cualquier análisis reflexivo de la situación del Estado judío. Hay una asimetría en este conflicto, pero no se trata de la preponderancia del poder militar. El objetivo de Israel en esta guerra es político y estratégico: derrotar a Hamás como potencia reinante en Gaza, aunque habrá un costo inevitable en vidas inocentes, ya que Hamás opera entre civiles. Pero el objetivo de Hamás es sólo secundariamente político. Fundamentalmente, es homicida: acabar con Israel como Estado masacrando a todos los judíos que hay dentro de él. ¿Cómo pueden los críticos de la política israelí insistir en un alto el fuego unilateral u otras formas de moderación contra Hamás si no pueden ofrecer una respuesta creíble a una pregunta israelí razonable: ¿Cómo podemos seguir así?

El día después del funeral de los Bachar, viajé al Campamento Iftach, una pequeña base militar a unos cientos de metros al norte de la frontera con Gaza. Era el 25 de octubre, un día después de que Hamas intentara, sin éxito, una infiltración marítima en el cercano kibutz de Zikim, junto a la playa. Toda la zona estaba en alerta máxima.

Llegar al campamento significó conducir mi automóvil a gran velocidad de un puesto de control militar a otro, siguiendo a un Humvee del ejército israelí por caminos arenosos rodeados de campos reducidos a cenizas por la caída de cohetes. El campamento en sí era una colección de búnkeres de concreto, con cientos de casquillos de bala de las batallas campales del 7 de octubre esparcidos por el pavimento.

Uno de los oficiales superiores en la base es el teniente coronel Tom Elgarat, cuyo rostro preocupado parece mucho mayor que sus 41 años. Cuando lo conocí, estaba preparando a sus soldados para la invasión terrestre que comenzaría unos días después.

“Esto no puede seguir así”, afirmó. “Si tienes que perder la vida, si tienes que quitar la vida, esto no puede continuar”.

Con “esto”, Elgarat se refería al matzav, la situación en la que se encuentran ahora los israelíes. Vive en Tel Aviv, donde su esposa intentaba mantener la calma mientras las escuelas estaban cerradas y los niños estaban en casa. Pero creció en Nir Oz. Una de sus primas allí, dice, está “viva por pura casualidad”, ya que estuvo atrincherada con su familia durante horas. “Quiero mirarla a la cara y decirle: puedes volver a tu casa”. Entre los rehenes se encuentran dos de sus tíos y uno de sus mejores amigos.

La cuestión de los desplazados internos de Israel recibe poca atención en la mayoría de las noticias. Pero es fundamental para la forma en que los israelíes perciben la guerra. Ahora hay más de 150.000 israelíes (proporcionalmente el equivalente a unos 5,3 millones de estadounidenses) que se vieron obligados a abandonar sus hogares por los ataques del 7 de octubre. Ciudades pequeñas como Sderot, cerca de Gaza, y Kiryat Shmona, cerca del Líbano, ahora son en su mayoría pueblos fantasmas y seguirán siéndolo si el gobierno no puede asegurar sus fronteras.

Si eso sucediera, partes considerables del ya minúsculo territorio de Israel se volverían esencialmente inhabitables. Eso, a su vez, significaría el fracaso del Estado judío a la hora de mantener una patria segura, presagiando el fin del propio sionismo. Es por eso que los israelíes consideran que esta guerra es existencial y están dispuestos a dejar de lado su furia contra Benjamín Netanyahu y sus ministros, por un tiempo, para ganar la guerra.

Blinken defiende la "campaña de Israel contra Hamás" pero insta a "hacer más" para proteger a los palestinos. Europa Press/Contacto/Amos Ben Gershom/Israel Gpo

¿Ganarán?

Si la pregunta es si Israel podrá derrotar a Hamas, la respuesta es casi segura que sí: los planificadores militares israelíes han estado planeando una invasión de Gaza durante décadas y, a pesar de los errores de inteligencia del 7 de octubre, tienen herramientas y tácticas que puede sacar a los combatientes de Hamás de su laberinto de túneles. Tampoco es probable que las bajas civiles influyan en el público israelí para que apoye cualquier tipo de alto el fuego en la campaña militar hasta que Hamas sea derrotado y los rehenes sean devueltos. Los israelíes pasaron 18 años observando a Hamás aprovechar para su beneficio militar todas las concesiones israelíes, incluida la electricidad gratuita, las transferencias de efectivo de fondos qataríes, los permisos de trabajo para los habitantes de Gaza y miles de camiones cargados de bienes humanitarios. Los israelíes no se dejarán engañar otra vez.

Pero mientras los israelíes todavía están procesando el horror del sur, la amenaza de guerra acecha por todos lados. En todo el mundo, demasiadas personas están mostrando sus verdaderos colores en lo que respecta a sus sentimientos hacia los judíos, y la oscuridad en Occidente ha hecho que Israel se sienta más frío.

Unos días después de mi visita al Campamento Iftach, conduje hacia el norte, hasta Metula, una pintoresca aldea israelí en una franja de tierra rodeada por tres lados por el Líbano. Aparte de un puñado de soldados, estaba casi desierta; Es casi seguro que Hezbollah lo tomaría en las primeras horas de un conflicto a gran escala, lo que haría que el frente de Gaza pareciera un juego de niños.

En Cisjordania, las redadas nocturnas de seguridad israelíes contra Hamás y células terroristas aliadas en ciudades como Jenin y Naplusa son en gran medida lo que se interpone entre la impopular y corrupta Autoridad Palestina y un golpe de Estado de Hamás. A la tensión se suma un fuerte repunte de la violencia de los colonos, y algunos ven la crisis como una “oportunidad para desahogar su ira con los M-16″, como me dijo un periodista israelí. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de extrema derecha, incluso ha sugerido prohibir efectivamente la cosecha de aceitunas palestinas, aparentemente por razones de seguridad. “Eso sería como prohibir el Super Bowl”, observó el periodista. Garantizaría una explosión.

Y luego está el mundo en general. Vladimir Putin, a quien Netanyahu tanto hizo para cortejar durante más de una década, prácticamente ha apoyado abiertamente a Hamás, en parte debido a la alianza cada vez más profunda de Rusia con los patrocinadores de Hamás en Irán. En China, las redes sociales y estatales han virado bruscamente hacia un antisemitismo abierto. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan, con quien Israel había mantenido un cuidadoso acercamiento, ha vuelto a adoptar una forma islamista. “Hamás no es una organización terrorista”, dijo a los miembros de su grupo parlamentario a finales del mes pasado, sino un “grupo de liberación muyahidín que lucha por proteger a su pueblo y sus tierras”.

Igual de aterrador para muchos israelíes con los que hablé fue el giro contra Israel en Occidente, un giro que, cada vez más, es abiertamente pro-Hamás y antisemita. Es visible en algo más que el intento de atentar con bombas incendiarias contra una sinagoga en Berlín o los cánticos de “gasear a los judíos” en Sydney, Australia. También está en la absoluta indiferencia entre las élites educadas ante el sufrimiento israelí, ejemplificada por estudiantes en edad universitaria que derriban carteles universitarios que representan a civiles israelíes secuestrados.

Varias personas se congregan en torno a los ataúdes de cinco miembros de la familia Kotz durante su funeral en Gan Yavne, Israel, el 17 de octubre de 2023. La familia fue asesinada por insurgentes de Hamás el 7 de octubre en su casa en el kibutz de Kfar Azza, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Más de 1.400 personas fallecieron, en su mayoría civiles israelíes, y unas 240 fueron capturadas en un ataque transfronterizo sin precedentes lanzado por el grupo insurgente que gobierna la Franja. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

“El esfuerzo en las universidades y los círculos progresistas por equiparar el sionismo con todo lo malo preparó el terreno para la creencia cada vez más endurecida de que ‘los judíos se lo merecían’”, dijo Einat Wilf, graduada de Harvard y ex miembro de la Knesset por el Partido Laborista, me dijo. Para muchos israelíes, hay un claro eco de lo que ocurrió en las universidades alemanas a partir de hace aproximadamente un siglo.

Puede ser que lo que empezó cerca de Gaza termine allí también. Pero existe una sensación cada vez mayor entre los israelíes, así como entre muchos judíos de la diáspora, de que lo ocurrido el 7 de octubre puede ser el acto inaugural de algo mucho más grande y peor: otra guerra mundial contra los judíos.

Unos días después de mi visita al Campamento Iftach, mientras las tropas israelíes se preparaban para entrar en Gaza, recibí un mensaje de WhatsApp de Elgarat: “Esta noche es el comienzo del proceso de cambio que llevará a Israel a un lugar mejor. Pero para mi familia y muchos amigos ya es demasiado tarde. Todo lo que puedo hacer ahora es concentrarme en la misión. Después de que todo esto haya terminado, llegará el momento de la tristeza y el dolor”.

Elgarat tenía claridad de propósito. Pero para muchos israelíes, lo que viene después parece mucho más confuso, especialmente en el plano político. ¿Qué pueden hacer los israelíes ante un gobierno cuyas maquinaciones ya habían creado más agitación y división de las que Israel había visto jamás, cuya incompetencia y negligencia habían dado a Hamás mano libre, pero que, sin embargo, parece inamovible?

“Derrocar a Bibi será más difícil que derrocar a Hamas”, me dijo Anshel Pfeffer, periodista y autor de “Bibi”, una aclamada biografía de Netanyahu, cuando cené con él en Jerusalén.

La opinión de Pfeffer no es ampliamente compartida entre los analistas políticos israelíes, quienes piensan que las protestas masivas o las deserciones de los legisladores del Likud o sus socios de coalición derribarán rápidamente al gobierno una vez que termine la guerra. Supongo que Pfeffer tiene razón: el gobierno, adaptando una línea a menudo atribuida a Ben Franklin, se mantendrá unido porque, de lo contrario, se mantendrá separado. Y si una de las lecciones del 7 de octubre para muchos israelíes es que un gobierno de derecha fracasó, otra lección es que la ideología de derecha quedó reivindicada, al menos en lo que respecta a un Estado palestino. Si decenas de miles de israelíes corrieron peligro de muerte cuando Gaza se convirtió en un cuasi Estado tras la retirada de Israel en 2005, ¿qué significaría poner en riesgo a millones de israelíes a lo largo de fronteras mucho más largas si el mismo proceso se repitiera en Occidente? ¿Banco? Ése es un pensamiento que pesará mucho en las mentes de los israelíes si existe siquiera un susurro de posibilidad de que Hamas o un grupo similar llegue al poder.

Aun así, es difícil exagerar el alcance del disgusto público hacia Netanyahu, no sólo por su incapacidad para prestar atención a las fuertes advertencias de sus generales antes del 7 de octubre sobre la menor preparación del ejército, sino aún más por su negativa a asumir responsabilidades, y mucho menos Pido disculpas por su papel en la debacle. El setenta y seis por ciento de los israelíes cree que debería dimitir, según una encuesta reciente. Los ministros no pueden aparecer en funerales, shivas o salas de espera de hospitales por temor a que les griten y los expulsen.

Quizás nadie sienta este disgusto más agudamente que Amir Tibon, corresponsal del periódico israelí de izquierda Haaretz. Tibon se hizo famoso internacionalmente el mes pasado después del rescate de su familia por su padre de 62 años, Noam (un general retirado), cuando su kibutz fue invadido por terroristas de Hamas. “Saba higea” (“El abuelo está aquí”, las palabras con las que la hija de tres años de Amir saludó a Noam después de 10 horas de aterrorizado silencio en su habitación segura) se han convertido desde entonces en palabras de orgullo y esperanza para los israelíes que los necesitan desesperadamente. .

Fui a ver a Amir a un kibutz en el norte, donde él y su familia vivían con unos parientes. Amir señaló su camisa: la había tomado prestada de un primo. Su coche: también prestado. Sus pantalones: de un estante obsequio recogido por voluntarios.

Amir proviene de ese segmento de la sociedad israelí que Netanyahu y sus aliados habían demonizado el año anterior: las “élites”, los “ashkenazim”, los “anarquistas”, los “izquierdistas”. Es cierto que, según los términos del discurso político de Israel, él y sus vecinos se inclinaban hacia la izquierda; ciertamente habían estado a la vanguardia de los esfuerzos por detener los intentos de Netanyahu de destruir el poder de la Corte Suprema. Pero también es cierto que el 7 de octubre fue en gran medida su segmento de la sociedad el que se convirtió en la encarnación del sionismo, como sus mártires y sus héroes.

Le pregunté a Amir qué era necesario cambiar en el futuro. Su primera respuesta: más personas necesitarían permisos para portar armas personales. “Fuimos entrenados toda nuestra vida para confiar en el gobierno y en los militares”, dijo. “Después de esto, la gente va a confiar en sí misma”.

Soldados israelíes pasan junto a civiles asesinados por insurgentes de Hamás en Sderot, Israel, el 7 de octubre de 2023. Insurgentes de Hamás en la Franja de Gaza se infiltraron en el sur de Israel y dispararon miles de proyectiles al país mientras Israel comenzaba a atacar objetivos en el enclave palestino en respuesta. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

El segundo: “Tolerancia cero para los nombramientos políticos semicorruptos”, dijo, en clara referencia a personajes como Itamar Ben-Gvir, el nebbish de extrema derecha que ocupa el cargo de ministro de Seguridad Nacional. “Los israelíes están bajo demasiadas amenazas y expuestos en demasiados frentes como para aceptar un gobierno mediocre, amateur e interesado por parte de personas que no son dignas de confianza”.

La historia de la familia Tibón es un testimonio de que el 7 de octubre, el pueblo de Israel era mucho mejor que su gobierno. Amir me contó que se sentó con un miembro del equipo de seguridad de su kibutz “que libró esta loca batalla, desarmado” contra los cientos de terroristas de Hamás que entraron al kibutz de Nahal Oz esa mañana. “No se puede evitar una sensación de desesperación cuando se ve el liderazgo que tenemos”, me dijo. “Y no se puede evitar sentir orgullo al ver a los ciudadanos que salvaron vidas ese día”.

Había otros puntos de esperanza mezclados con el pesimismo general de la vida israelí actual. Conocí a reservistas que habían abandonado sus ocupadas carreras y habían volado desde Chicago, Dubai y Melbourne, Australia, para reincorporarse a sus antiguas unidades. Un sargento del personal de Elgarat que recibe el sobrenombre de Cholo (era DJ en grandes fiestas en Brasil, pero voló de regreso a Israel inmediatamente después del 7 de octubre para servir) fue claro acerca de su posición: “No estoy apoyando a este gobierno, pero Iré al ejército”.

No hay muchos países que puedan inspirar tal voluntad de sacrificio en tiempos de crisis. Así es como Israel salió adelante en el pasado, particularmente durante la Guerra de Yom Kippur de 1973, donde una costosa victoria ayudó a aliviar el dolor de una debacle inicial y donde una eventual paz redimió el precio de ambas.

También fue esperanzadora la voluntad de los israelíes de reconocer el fracaso y tratar de aprender de él.

Nadie en Israel, ni siquiera en los niveles más altos de su sistema de defensa, cuestiona los aspectos militar y de inteligencia del fracaso. Las lecciones que se desprenden de ello, tácticas y estratégicas, seguramente serán asimiladas en los próximos meses. La principal de ellas: no intentar responder a un problema estratégico, como el gobierno de Hamás en Gaza, con una solución puramente tecnológica, como las diversas armas maravillosas que se suponía mantendrían al grupo bajo control.

Pero la suerte del país a largo plazo dependerá de su capacidad para reconocer y corregir los fracasos políticos que condujeron al 7 de octubre. A lo largo de docenas de conversaciones aquí, surgieron algunas preguntas centrales:

¿Verán finalmente los israelíes el peligro de elegir a narcisistas duros que practican la política de polarización masiva? ¿Y entenderán que la política en un Estado judío –que es tanto una familia como un sistema de gobierno– no puede ser dirigida por una mayoría estrecha que mete sus ideas en las gargantas de una minoría acérrimamente opuesta?

¿Verán la locura de dividirse en una multitud de tribus separadas y mutuamente antagónicas: judíos y árabes; Ashkenazi y Mizrahi; ala izquierda y ala derecha; ¿Seculares y religiosos, para que puedan destruir unos a otros en pedazos políticos a la vista de sus enemigos?

¿Reconocerán que el mayor activo estratégico de Israel es el patriotismo devoto que su pueblo siente por su Estado, sentimiento que inevitablemente se verá afectado si su gobierno está compuesto repetidamente por aprovechadores, fanáticos, evasores de impuestos e pirómanos ideológicos?

¿Entenderán que el propósito último del sionismo es el autogobierno del pueblo judío, no un gobierno indefinido sobre los demás? Un Estado palestino plausible que viva pacíficamente junto a Israel puede tardar años o incluso décadas, dado el lamentable estado de la política palestina. Pero Israel también tiene la responsabilidad a largo plazo de salvar la posibilidad de que exista tal Estado contra intentos de abortarlo.

Por último, ¿recordarán los israelíes que la responsabilidad que ahora recae sobre ellos no es responsabilidad exclusiva de ellos? “Tengo una premonición que no me abandonará”, escribió el filósofo Eric Hoffer en 1968. “Lo que suceda con Israel, así sucederá con todos nosotros. Si Israel perece, el Holocausto caerá sobre nosotros”.