Para los judíos de Estados Unidos, todos los días deben ser 8 de octubre

(Reuters)

Solía haber un cartel (que, por lo que sé, sigue ahí) en algún lugar de la sede de la CIA que decía: “Todos los días son 12 de septiembre”. Se colocó allí para recordar a los empleados de la agencia que lo que sintieron justo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 -el sentimiento de indignación y propósito, de favorecer la iniciativa frente a la cautela, de no dar nada por sentado- tenía que ser la mentalidad con la que llegaran a trabajar cada día.

Debería haber un cartel similar en cada organización judía, sinagoga y escuela diurna, y en los escritorios de cualquiera -judío o no- para quien la seguridad y el bienestar de los judíos sea una vocación sagrada: “Todos los días son 8 de octubre”.

¿Qué fue el 8 de octubre? No era sólo el día después de la mayor atrocidad contra los judíos desde el Holocausto, una atrocidad cuyos detalles eran imposibles de pasar por alto porque los autores se aseguraron de filmarlos. Fue el día en que se celebró esa atrocidad. No sólo en lugares como Teherán, Irán, sino también en las calles de Nueva York y en demasiados campus universitarios. Y fue el día en que, en lugar de ser denunciada universalmente por los líderes institucionales, empezamos a verla a menudo ignorada o abordada en tardías y cuidadosamente parsimoniosas declaraciones de pesar.

El 8 de octubre, los judíos nos despertamos para descubrir quiénes no son nuestros amigos.

Nuestros amigos no son los miembros del movimiento Black Lives Matter de Chicago -cuyas pegatinas y carteles en el césped colgaron tantos judíos estadounidenses en señal de alianza tras el asesinato de George Floyd- que celebraron el 7 de octubre con un post en el que ensalzaban a los parapentistas de Hamas que masacraron a judíos en un festival de música. Las organizaciones de Black Lives Matter se disculparon más tarde por el post borrado desde entonces, pero la disculpa no es aceptada. Sabían lo que hacían.

Nuestros amigos no son los de organizaciones como Jewish Voice for Peace, que ayudó a organizar una protesta muy fotografiada en la Grand Central Terminal de Nueva York, y que apenas se atrevió a decir una palabra de condena el 7 de octubre antes de lanzarse a largas justificaciones. Seamos claros: ellos y sus grupos hermanos están siendo utilizados como barbas judías por antisemitas agresivos.

Manifestantes en la estación Grand Central Terminal durante una protesta para pedir un alto el fuego en la guerra (AP Foto/Jeenah Moon)

Nuestros amigos no son los que, hasta hace poco, nunca mencionaron que las cifras de víctimas de Gaza proceden de un Ministerio de Sanidad dirigido por Hamas, un error que nunca cometerían si, por ejemplo, estuvieran transmitiendo cifras elaboradas por el gobierno ruso. O que describen a las personas asesinadas el 7 de octubre como “colonos judíos”, sin tener en cuenta que vivían en pueblos y kibutzim que forman parte del Israel soberano. O que hablan de las personas que asesinan bebés y secuestran ancianas como “combatientes” o “militantes”.

Nuestros amigos no están en universidades donde uno de cada tres edificios parece llevar el nombre de un benefactor judío. Escuelas como Stanford, que ahora defiende el derecho de los estudiantes a corear “del río al mar” -un llamamiento a la aniquilación de todo un Estado- por motivos de libertad de expresión, son a menudo los mismos lugares que, hace poco, prohibieron a un estudiante la entrada al campus por “publicaciones racistas en las redes sociales”. La libertad de expresión está bien como norma, no como doble moral.

Nuestros amigos no son aquellos que en las oficinas de diversidad, equidad e inclusión académicas y corporativas o los formadores de diversidad piensan que los judíos no cuentan como minoría o que intentan meter a los judíos asquenazíes en un grupo de “responsabilidad por la blancura”. La diversidad que sólo piensa en la raza es antidiversidad; la inclusión que excluye funcionalmente a los judíos no es inclusiva; la equidad que trata a los judíos como víctimas de segunda clase no es equitativa. Esto debería ser axiomático.

Nuestros amigos no están en el universo de personas representadas por gente como Tucker Carlson y los invitados de su programa. Bajo la apariencia de una política exterior prudente, la derecha neo-aislacionista se está transformando en la izquierda anti-israelí, repitiendo sus tropos de que Israel está “aniquilando Gaza”. Estas son las personas cuyo pensamiento se generalizaría con un segundo mandato de Trump.

La lista podría ser más larga. Saber quiénes no son nuestros amigos no es agradable, sobre todo después de que tantos judíos hayan tratado de ser amigos personales y aliados políticos de personas y movimientos que, mientras nos afligíamos, nos dieron la espalda. Pero también es clarificador. Más de 3.800 años de historia judía nos siguen dando la misma lección: a la larga, estamos solos.

¿Qué pueden hacer los judíos del 8 de octubre? Podemos dejar de sentirnos avergonzados, equívocos o a la defensiva sobre el sionismo, que es, después de todo, uno de los movimientos de liberación nacional con más éxito del mundo. Podemos denunciar el antisionismo por lo que es: una versión rebautizada del antisemitismo, basada en el mismo conjunto de calumnias y teorías conspirativas. Podemos abandonar las instituciones que nos han perjudicado: “Desfinanciar la academia” es un eslogan mucho mejor que desfinanciar la policía.

En el Estados Unidos judío abundan los soñadores y emprendedores que asumieron riesgos locos en sus carreras para encontrar valor y crear cosas que nunca antes habían existido. Es hora de que apliquen el mismo talento y energía a la creación de nuevas instituciones que se adhieran a valores genuinamente liberales, donde los judíos nunca tengan que tener miedo.Con el tiempo, el resto de Estados Unidos podría seguirles.

© The New York Times 2023