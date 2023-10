Un plan para derrotar a Hamas y evitar un baño de sangre

Un niño camina en el lugar de un ataque aéreo israelí contra una casa, mientras continúa el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, 27 de octubre de 2023. REUTERS/Mohammed Salem

El viernes, Israel lanzó su bombardeo más intenso hasta la fecha sobre la Franja de Gaza, un probable preludio de una invasión a gran escala del territorio, para la cual Israel ha convocado a más de 300.000 de sus reservas. ¿La estrategia? Nadie parece estar seguro y el gobierno no lo dice. El lunes, The New York Times informó que el Pentágono tenía dudas sobre la preparación de las fuerzas de Israel y si su objetivo de erradicar a Hamas es siquiera alcanzable.

El dilema que enfrentan los israelíes, para citar el viejo proverbio, es que la única salida parece ser a través de las estrechas calles de Gaza, sus carreteras y edificios llenos de trampas explosivas, el vasto laberinto de túneles en los que están encarcelados muchos de los rehenes. En mis conversaciones con israelíes esta semana, la analogía histórica que sigue apareciendo es la batalla de Stalingrado.

Otros cursos pueden ser incluso más riesgosos. Una campaña militar limitada llevada a cabo principalmente desde el aire y que termine en el mismo tipo de punto muerto que Israel ha visto antes sería una gran victoria para Hamas, envalentonándolo a él y a sus aliados como Hezbollah para futuros ataques más mortíferos.

Aún peor es el alto el fuego propuesto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reduciría las víctimas civiles pero dejaría a Hamas en el poder y, a pesar de las últimas semanas de bombardeos israelíes, prácticamente intacto. Entre otros efectos, haría imposible que decenas de miles de israelíes que han huido de sus hogares cerca de la frontera de Gaza y ahora son personas desplazadas dentro de Israel regresen con seguridad.

¿Hay otra manera? Naftali Bennett, ex primer ministro, así lo cree. En su casa en la frondosa ciudad de Ra’anana, a unos pocos kilómetros al norte de Tel Aviv, explica en detalle lo que llama su “enfoque de presión”, un plan que es original en su concepción e inesperado en su conclusión.

El entonces primer ministro de Israel, Naftali Bennett. (AP Foto/Tsafrir Abayov, File)

“Lo importante es no seguir las líneas que Hamas escribió para nosotros”, dice. “Creo que hay una forma mucho menos costosa de hacer las cosas”.

El plan maestro de Hamas, como lo ve Bennett, es más o menos el siguiente: provocar, mediante sus espantosas masacres del 7 de octubre, una invasión terrestre masiva por parte de Israel. Obligar a las tropas israelíes a luchar durante semanas o meses en terrenos desconocidos y aterradores, provocando miles de bajas. Dejar de lado las oportunidades de liberación de rehenes o alto el fuego como forma de debilitar la determinación de Israel y obtener concesiones materiales, en particular combustible. Desangrar la economía israelí exigiendo al país que mantenga movilizado a su ejército ciudadano durante meses. Cuenten con la presión diplomática y la bien conocida baja tolerancia de Israel hacia un gran número de bajas para lograr que Jerusalén se rinda después de unas semanas de guerra, tal como lo ha hecho a menudo en el pasado.

Lo que Bennett imagina es convertir los activos actuales de Hamas en pasivos. Cinco en particular: terreno, tiempo, factores desencadenantes, la atención del mundo y los rehenes.

Militarmente, el plan que esboza comienza con que Israel establezca una zona de seguridad en Gaza de 2 kilómetros de profundidad y al mismo tiempo corte el territorio a la mitad, en algún lugar entre la ciudad de Gaza y Khan Younis. Casi 800.000 palestinos ya han huido del norte al sur, a pesar de los esfuerzos de Hamás por mantenerlos en el lugar. Dos corredores humanitarios, sujetos a controles israelíes, permitirán a los civiles todavía atrapados en el norte desplazarse hacia el sur. Israel permitirá que el agua, los alimentos y las medicinas lleguen al sur y creará refugios médicos y humanitarios seguros en la zona de amortiguamiento.

Esta es la parte del plan de Bennett que requiere más mano de obra y fuego, pero no implica un ataque al corazón de las ciudades de Gaza. Deja al norte de Gaza completamente aislado, sobre todo de energía. “Hay una razón por la que están pidiendo combustible”, dice sobre los recientes intentos de Hamás de intercambiar rehenes por gas. “Están pidiendo combustible no para sus ciudadanos sino para sus túneles”, que son utilizados exclusivamente por los combatientes de Hamás y sus aliados.

Una muestra de armas y túneles del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, en el centro de la Franja de Gaza. Europa Press/Contacto/Yousef Mohammed

Obtener este tipo de control significa que Israel aísla el campo de batalla, un requisito fundamental en cualquier guerra exitosa y una forma comprobada de proteger a los civiles. Permite que la mayoría de los reservistas de Israel regresen a casa, aliviando la fuerte presión sobre la economía. Alivia la crisis en el escenario internacional sin hacer nada para liberar a Hamás de su estrangulamiento.

Lo más importante es que permite a Israel llevar a cabo lo que Bennett describe como una “serie continua y persistente de ataques terrestres selectivos” durante un largo período sin la necesidad de ocupar ciudades con fuerza.

Los ataques más pequeños tienden a producir menos muertes, en particular víctimas civiles, y menos destrucción física, al menos en comparación con los ataques aéreos o el fuego de artillería. Aprovechan las habilidades únicas de las fuerzas especiales de Israel. Reducen las posibilidades de que se produzca un evento desencadenante en el que un gran número de víctimas civiles impulse a Hezbolá a abrir un frente en el norte o a los palestinos en Cisjordania a iniciar una tercera intifada. Y minimizan la exposición de la infantería regular israelí a los peligros de los densos combates urbanos.

“No quiero entrar en una guerra de túneles tipo Viet Cong”, dice Bennett. “Quiero sorprenderlos dejándolos secar en los túneles. Imaginemos a un terrorista de Hamás esperando en uno de esos túneles con sus armas. Lo único que no espera es quedarse atrapado allí durante nueve meses sin respaldo logístico, quedándose sin comida, con frío, mojado y miserable”.

En cuanto a los rehenes, Bennett reconoce que no hay respuestas fáciles. Pero cree que Hamás ha comenzado a darse cuenta de que “retener a bebés, ancianos y ciudadanos extranjeros es una responsabilidad inherente, dado que quieren la simpatía del público”. Mientras tanto, Hamás probablemente hará todo lo posible para mantener a los rehenes vivos y razonablemente sanos, aunque sólo sea porque son inútiles cuando están muertos. Esto también supone una sangría para los menguantes recursos del grupo.

Bennett considera que la guerra durará meses, incluso años, de manera muy similar a la campaña contra el grupo Estado Islámico en Irak y Siria. El largo calendario impone la necesidad de paciencia a un público israelí justificadamente hambriento de venganza y victoria. Pero el resultado acumulativo de su concepto sería la destrucción completa de la capacidad bélica de Hamás y la muerte de miles de sus combatientes.

Hay una coda en su plan. En algún momento, a todos los combatientes de Hamás que permanezcan en Gaza se les ofrecerá la oportunidad de pasar a un tercer país: Argelia, tal vez, o Qatar, donde Hamás tiene patrocinadores financieros. Aunque a Bennett no le gusta el vínculo, un paso seguro puede ser el precio que Israel esté dispuesto a pagar al final por la libertad de los rehenes restantes.

“Sería como Beirut en 1982, cuando Yasser Arafat y todos sus terroristas se subieron a un barco y abandonaron el Líbano para siempre”, dice Bennett, recordando el desalojo forzoso del líder palestino a Túnez bajo el asedio de la ciudad por parte de Israel. En ese momento, los desplazados del sur de Gaza podrían optar por regresar a sus hogares, y los desplazados del sur de Israel podrían optar con confianza por regresar a los suyos.

Un miembro de las fuerzas de seguridad israelíes inspecciona un edificio dañado en un ataque con cohetes desde Gaza. Europa Press/Contacto/Gideon Markowicz/JINI

¿Podría funcionar? La guerra nunca ofrece opciones limpias, en particular una que le fue impuesta a Israel durante una época de “maldad pura y no adulterada”, como acertadamente llamó el presidente Joe Biden a las atrocidades de Hamás. También hay un conjunto más amplio de preguntas sobre qué sucederá con Gaza una vez que termine la guerra.

Es casi seguro que Israel mantendrá la zona de amortiguación en Gaza durante los próximos años, no sólo por motivos de seguridad sino también como castigo por las depredaciones de Hamás. La Autoridad Palestina se mostrará reacia, al menos al principio, a restablecerse en el territorio tras la victoria de Israel. Con toda probabilidad, se necesitará una presencia de seguridad internacional en Gaza, muy parecida a lo que ocurrió en Kosovo después de su guerra. Esto también podría durar años.

Pero la pregunta no es si el plan de Bennett es perfecto o si quedan vacíos que llenar. Se trata de si es mejor que las alternativas para lograr los objetivos centrales de Israel: destruir a Hamás, exigir justicia, proteger a los inocentes, disuadir a los malvados y, como preguntó una vez David Petraeus sobre Irak, explicar al mundo “cómo termina esto”. Según eso, es un plan digno de atención y respeto.