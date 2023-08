Las futbolistas de la selección española se niegan a jugar hasta que dimita Rubiales

Spain

Women's World Cup (Soccer)

Rubiales, Luis

Hermoso, Jennifer (1990- )

Australia

Soccer

Sex Crimes

Kissing

Apologies

Awards, Decorations and Honors

Las jugadoras exigieron un cambio después de que el presidente de la federación española de fútbol se negó a renunciar por besar a Jennifer Hermoso, integrante del equipo ganador de la Copa del Mundo.

Apenas horas después de que el máximo responsable de la federación española de fútbol insistió en que no renunciaría, las futbolistas de la selección anunciaron el viernes que se negarían a jugar hasta que él se vaya. El dirigente ha estado en la mira luego de sujetar y besar en los labios a una integrante del equipo ganador de España en la ceremonia de entrega de medallas de la Copa Mundial Femenina el fin de semana pasado en Australia.

En un comunicado conjunto emitido a través de su sindicato, decenas de jugadoras afirmaron que no volverían a jugar con la selección española “si continúan los actuales dirigentes”.

En el comunicado, la jugadora en cuestión, Jennifer Hermoso, indicó que “en ningún momento consentí el beso que me propinó”.

El ultimátum de las jugadoras se produjo después de que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, dijo en rueda de prensa que no daría un paso al lado, con el argumento de que era una víctima y que querían “asesinarme públicamente”.

Los medios de comunicación habían anticipado que Rubiales anunciaría su renuncia luego de cinco años en el cargo, pero en lugar de ello adoptó una postura desafiante.

“No voy a dimitir”, dijo repetidamente en una asamblea extraordinaria de la federación, tras lo cual recibió el aplauso de algunos asistentes y el silencio de otros. Y añadió que va “a luchar hasta el final” y acusó a sus críticos de “falso feminismo”.

En su respuesta, las jugadoras dijeron condenar “conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres”, y que esperaban “respuestas contundentes de los poderes públicos” para abordar el incidente.

El gobierno tiene una capacidad limitada para castigar a los miembros de la federación de fútbol, pero el viernes, después de que Rubiales hiciera sus declaraciones, indicó que estaba tomando medidas para suspenderlo. Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes y secretario de Estado para el Deporte, declaró a la Cadena SER: “Vamos a actuar, hemos activado todos los mecanismos para tomar las medidas oportunas”.

La controversia fue un recordatorio de que, a pesar de la difícil jornada de la selección española hacia las más altas esferas del fútbol femenino —el equipo clasificó para un Mundial femenino por primera vez en 2015—, el programa se ha visto salpicado por el sexismo y otros escándalos.

Más recientemente, el año pasado, 15 jugadoras destacadas se rebelaron contra el seleccionador, Jorge Vilda, y contra la federación dirigida por Rubiales. Las futbolistas se quejaron de métodos de entrenamiento anticuados y de un comportamiento controlador, y se negaron a jugar con el equipo nacional, aunque algunas de ellas regresaron y participaron en el Mundial.

Que en su comunicado las jugadoras usaran en plural “actuales dirigentes” parecía insinuar que Vilda también debía ser retirado del cargo para que jueguen otra vez por España.

Las jugadoras de la selección femenina también han dicho que los altos ejecutivos del fútbol masculino les han faltado al respeto, y afirmaron que el equipo masculino recibía equipamiento y trato superiores. Vilda se ha convertido en una figura polarizadora en el fútbol español, pero Rubiales le agradeció efusivamente el viernes y dijo que sería recompensado con un nuevo contrato.

Las quejas persisten desde hace décadas. Antes del ascenso del equipo español, la selección femenina estuvo dirigida durante 27 años por Ignacio Quereda, que llamaba a algunas jugadoras “chavalitas”. Finalmente fue destituido cuando las jugadoras protestaron.

Rubiales fue captado en video besando de lleno en los labios a la delantera española Jennifer Hermoso, luego de la final de la Copa del Mundo en Sídney el domingo. En un video posterior al partido se le ve a ella al parecer expresando su disgusto por el incidente del beso, al decir: “No me ha gustado, eh”

Rubiales, que había ofrecido una disculpa poco entusiasta el lunes cuando empezó a crecer la indignación, dio una versión radicalmente distinta el viernes. Hermoso, dijo, lo alzó en brazos y “me acercó a su cuerpo”.

En un comunicado emitido por la federación de fútbol a nombre de Hermoso esta semana se citaba a la futbolista diciendo: “Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial”.

Pero el miércoles Hermoso exigió a través de su sindicato que se tomaran “medidas” contra Rubiales. Y el jueves, luego de recibir cuatro denuncias, el Consejo Superior de Deportes amenazó con descalificarlo de ocupar un cargo público por violar la ley nacional deportiva en materia de violencia sexual si la federación no lo despedía primero.

En el comunicado de las jugadoras del viernes, Hermoso enfatizó que no se había dado ningún consentimiento para el beso.

“Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó”, dijo Hermoso en el comunicado de las jugadoras. “No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

Rubiales ha seguido diciendo que el beso ha sido “libre, que es mutuo, que es consentido”, y añadió que llevaría a tribunales a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno de España, y a otros políticos españoles destacados después de que pidieron su renuncia por lo que llamaron “acoso”. Díaz respondió que “Rubiales sigue sin saber dónde está ni lo que ha hecho”.

Iker Casillas, guardameta retirado que jugó para la selección masculina, escribió “Vergüenza ajena” en una publicación en las redes sociales inmediatamente después de las declaraciones de Rubiales.

El encuentro entre Hermoso y Rubiales tuvo lugar a unos pasos de donde estaba en el escenario la reina Letizia de España mientras felicitaba al equipo por su victoria 1-0 sobre Inglaterra. (Rubiales se disculpó el viernes por agarrarse la entrepierna durante las celebraciones posteriores al partido, cerca de la reina).

Inicialmente, al propagarse las imágenes en video del encuentro en las redes sociales, muchos españoles reaccionaron con disgusto y lo acusaron de perpetuar una larga tradición de sexismo en el deporte. Rubiales intentó distintos enfoques para sofocar la controversia.

Su primera respuesta, antes de irse de Australia, fue insistir en que no había hecho nada inadecuado. “No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos”, dijo refiriéndose a sus críticos.

Lo anterior solo contribuyó a avivar el rechazo en España; el ministro de Cultura y Deporte le exigió una explicación e indicó que era inaceptable felicitar a las jugadoras de fútbol besándolas en los labios.

Otros políticos destacados exigieron la renuncia de Rubiales y la ministra de Igualdad lo acusó de violencia sexual.

La FIFA, el organismo rector del deporte mundial, también ha emprendido un proceso disciplinario contra Rubiales.

A su regreso a España, parecía claro que Rubiales estaba en problemas.

Luego, en un video emitido por la federación la tarde del lunes, Rubiales dijo que tenía que disculparse. “Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer”.

Pero Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, dijo que el comportamiento de Rubiales era “inaceptable” y que sus disculpas “no son suficientes”. Siguieron las especulaciones de que el dirigente del fútbol estaba en la cuerda floja.

Las jugadoras concluyeron su comunicado pidiendo “cambios estructurales reales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo”, y agregaron: “Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español”.