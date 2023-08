Unos casos de listeria provocan la retirada de helado 'Soft Serve On the Go'

VIERNES, 11 de agosto de 2023 (HealthDay News) -- El jueves, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. retiró una marca de helado de crema, tras vincularla con unos casos de listeria en Pensilvania y Nueva York.

El producto, las copas de helado Soft Serve On The Go, se distribuía en varios estados, según el aviso de retirada, y dos personas han sido hospitalizadas por la enfermedad.

El brote implica infecciones con Listeria monocytogenes, vinculadas potencialmente con las copas de helado, que son producidas por Real Kosher Ice Cream de Brooklyn, Nueva York.

Ambos pacientes reportaron que comieron el helado de vainilla y chocolate antes de enfermar. Una muestra sin abrir del hogar de una de las personas que enfermaron tuvo un resultado positivo de L. monocytogenes. Todavía hay que realizar análisis genéticos, para determinar si la cepa que se encontró es la implicada en este brote.

Real Kosher Ice Cream paró la producción de estos productos temporalmente, y está cooperando con la investigación, afirmó la FDA. Los sabores retirados voluntariamente son de vainilla, razzle, caramelo, vainilla y chocolate parve, fresa y mango, y mantequilla de cacahuate. Se podrían añadir otros productos.

El helado se distribuía en California, Colorado, Connecticut, Washington, D.C., Delaware, Florida, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregón, Pensilvania, Virginia y Virginia Occidental.

Los síntomas de listeriosis pueden comenzar en cuestión de horas tras comer un producto contaminado, o incluso hasta dos o tres días después. Las formas más graves de listeriosis pueden tardar de tres días a tres meses en desarrollarse. Los síntomas leves podrían incluir fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea, mientras que una forma grave de listeriosis puede incluir dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, advirtió la FDA.

Las personas, los minoristas y los restaurantes no deben comer, vender ni servir estos productos, añadió la agencia. Tire el producto retirado, o vuelva al lugar donde lo compró para obtener un reembolso completo. Las personas embarazadas y los recién nacidos, los adultos de a partir de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados son los más propensos a enfermar de listeria. Aunque otras personas pueden infectarse, raras veces enferman de gravedad. Las personas embarazadas en general experimentan fiebre, fatiga y dolores musculares, pero la infección durante el embarazo puede conducir a la pérdida del embarazo, los mortinatos, el parto prematuro, o a una infección potencialmente letal en el recién nacido, señaló la FDA. Alguien que piense que puede tener síntomas de listeriosis debe llamar a un proveedor de atención de la salud de inmediato.

