Más estadounidenses que nunca creen que el humo de marihuana es más seguro que el de cigarrillo, y no lo es

LUNES, 14 de agosto de 2023 (HealthDay News) -- A medida que el uso médico o recreativo del cannabis se ha legalizado en muchos estados de EE. UU., las opiniones de los estadounidenses sobre la droga podrían haberse vuelto más positivas.

De hecho, un nuevo informe encuentra que más de un 44 por ciento de los adultos creen ahora que fumar marihuana a diario es más seguro que inhalar humo de tabaco.

Pero esta percepción es contraria a la ciencia, y podría tener un grave impacto en la salud pública.

"La investigación que está saliendo en realidad sugiere que hay mucho solapamiento en términos de las toxinas y los carcinógenos que se encuentran en el cannabis [y también] en el tabaco", anotó la autora del estudio, la Dra. Beth Cohen, profesora de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en San Francisco. "En los últimos años nos hemos enterado de que parece más preocupante, no menos preocupante".

En este estudio en que participaron más de 5,000 adultos, los investigadores se enfocaron en las percepciones públicas sobre fumar las dos sustancias, y usaron datos de 2017 a 2021.

Muchos de los encuestados sentían que fumar cannabis a diario era más seguro que fumar tabaco a diario. Aunque un 37 por ciento pensaban que era más seguro en 2017, esta cifra había alcanzado un 44 por ciento en 2021.

Los investigadores observaron un patrón similar en cuanto al humo de segunda mano: un 35 por ciento consideraban que el humo de segunda mano de cannabis era más seguro que el humo de tabaco en 2017, frente a un 40 por ciento en 2021.

La realidad es que ningún tipo de humo es bueno para los pulmones, enfatizaron los autores del estudio.

"Siento que una de las ideas erróneas es que los cigarrillos son malos para uno porque contienen muchas sustancias, y esto sin duda es cierto. Es parte del motivo de que sean malos. Pero, en realidad, una gran parte del daño de los cigarrillos se trata simplemente de que son un material que está en combustión y que uno inhala ese humo", explicó Cohen.

La materia particulada que el humo crea puede llegar a la profundidad de los pulmones, aclaró Cohen.

Aunque el estudio no preguntó a las personas por qué tenían estas percepciones, los investigadores tienen ciertas teorías.

Una es que el humo de tabaco se ha estudiado durante mucho más tiempo que el humo de cannabis, y ha habido un gran esfuerzo de salud pública por educar a las personas sobre los peligros del tabaco. Simplemente no hay la misma cantidad de datos sobre el cannabis, en parte porque sigue siendo ilegal a nivel federal, lo que dificulta la investigación.

Ahora, el cannabis es legal para su uso medicinal en 38 estados, y para su uso recreativo en 23 estados, junto con dos territorios y Washington, D.C., según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (National Conference of State Legislatures).

Por otro lado, a medida que el tabaco se ha restringido cada vez más, y los estados o los gobiernos locales limitan los lugares donde una persona puede fumar, la legalización del cannabis se ha vuelto más común.

El uso de cannabis en ciertas formas quizá ofrezca algunos beneficios para la salud, lo que hace que el tema sea más matizado que con el tabaco, añadió.

"Pienso que, debido a todos estos motivos, no me sorprendió que las personas favorecieran al cannabis más que al tabaco. Pienso que sí me sorprendió que la percepción aumentara con el tiempo, que en comparación con el tabaco, cada vez más personas seleccionaran que el humo del cannabis era más seguro. Y, de nuevo, solo estamos hablando del humo", aclaró Cohen.

El estudio también encontró que las personas que eran jóvenes, de 18 a 29 años, eran más propensas a tener la opinión de que el cannabis era más seguro, en comparación con los encuestados de a partir de 60 años. No estar casado también coincidió más con una opinión de que el cannabis era más seguro. Los jubilados también fueron menos propensos a cambiar a la opinión de que el cannabis era más seguro que las que estaban trabajando.

Los hallazgos se publicaron en la edición en línea del 11 de agosto de la revista JAMA Network Open.

El Dr. Albert Rizzo, director médico de la Asociación Americana del Pulmón (American Lung Association), dijo que piensa que hay un motivo por el cual las percepciones varían según la edad.

"Pienso que el principal motivo es que su uso se está liberalizando mucho más entre las personas más jóvenes, que sienten que es parte de lo que su generación puede hacer. Pero también pienso que el hecho de que se esté legalizando más es otro motivo", planteó Rizzo. "Y pienso que las personas deben darse cuenta de que, solo porque sea legal, no significa que sea seguro. No se está legalizando debido a motivos de seguridad. Se está legalizando debido a las preferencias y los juicios de las personas".

Rizzo también anotó los peligros de inhalar cualquier cosa que provoque inflamación en las vías respiratorias.

"No contamos con estudios a largo plazo que muestren los efectos en cuanto a la EPOC [enfermedad pulmonar obstructiva crónica] o el cáncer, pero nuestras preocupación es que es algo muy similar, de esta forma, a los años que tardamos en averiguar, con una ciencia definitiva, que el tabaco llevaba a cosas como el cáncer y el desarrollo de la EPOC", añadió Rizzo.

Los hallazgos apuntan a la necesidad de más educación sobre el impacto de fumar cannabis.

"Las agencias de salud pública, como la Asociación Americana del Pulmón, deben reforzar los esfuerzos educativos y de concienciación sobre los problemas potenciales que hay con fumar cannabis", planteó Rizzo.

Esto podría significar dirigir los mensajes a los jóvenes y a sus padres.

También es más importante que se haga que sea más fácil estudiar el fenómeno de fumar cannabis, indicó Cohen.

A pesar de algunas limitaciones en la capacidad de investigar el uso de cannabis, Cohen hizo referencia a una variedad de estudios en animales, que mostraron el daño por fumar tanto cannabis como tabaco.

Un estudio de 2016 en ratas encontró unos efectos cardiovasculares adversos tanto con la marihuana como con el tabaco. Otro informe, que se publicó en enero de 2023, encontró que estos animales mostraban una mayor vulnerabilidad a la arritmia cardiaca ante ambos tipos de exposición.

"Pero sí pienso que sin duda ahora tenemos suficiente para preocuparnos, y para decir que definitivamente no es inocuo y que hay un riesgo", enfatizó Cohen. "Y pienso que eso es lo que debemos transmitir a las personas. Los adultos pueden tomar decisiones sobre su salud y sus conductas de salud. Solo queremos que tomen decisiones informadas".

Más información

Aprenda más sobre los efectos de la marihuana para la salud.

Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor.com

FUENTES: Beth Cohen, MD, MAS, professor, medicine, University of California, San Francisco School of Medicine; Albert Rizzo, MD, chief medical officer, American Lung Association; JAMA Network Open, Aug. 11, 2023, online