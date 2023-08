La pesadilla que vivió el Líbano podría convertirse en el futuro de Israel

Imagen de archivo de un cartel con la cara del primer ministro Benjamin Netanyahu durante una protesta contra su reforma judicial en Tel Aviv, Israel. el pasado 18 julio 2023 (Reuters)

El 12 de septiembre, el Tribunal Supremo de Israel estudiará si es legal la toma de poder judicial por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu se ha negado repetidamente a comprometerse a acatar una decisión adversa, por lo que si el tribunal falla en contra de su coalición, Israel se encontrará en plena crisis judicial.

Los jefes del ejército, el Mossad, el Shin Bet y la policía tendrán que decidir a quién son leales: a una coalición política comprometida en un putsch judicial o a un Tribunal Supremo que preserva su independencia.

Pero incluso si el Tribunal decide que es impotente para mantener su autoridad, Israel seguirá inmerso en una crisis en toda regla. Porque Netanyahu y su coalición de extrema derecha de supremacistas judíos y judíos ultraortodoxos ya han roto el contrato social básico que ha mantenido unido a Israel durante los últimos 75 años: “vive y deja vivir”.

Sé mucho sobre ese principio. Viví en dos países de Oriente Próximo desde finales de los setenta hasta finales de los ochenta -Líbano e Israel- que mantuvieron su estabilidad durante años respetando ese principio. Hasta que dejaron de hacerlo.

Líbano e Israel tienen dos grandes rasgos en común: su geografía es muy pequeña y su población increíblemente diversa: religiosa, étnica, política, lingüística y educativa.

Cuando tu democracia es muy, muy pequeña y muy, muy diversa, sólo hay una forma de mantener la estabilidad: todos los actores diversos deben respetar el principio de “vive y deja vivir”. O, como lo describían los libaneses cada vez que alguna facción incumplía ese principio, sumía al país en una guerra civil y luego tenía que restablecer el equilibrio entre sectas, “ni vencedor, ni vencido”. Todo el mundo tiene que respetar ciertos límites a su alcance.

Sin embargo, durante las dos últimas décadas, la milicia chiíta proiraní de Líbano, Hezbollah, cuyo nombre significa “el partido de Dios”, echó por tierra ese principio. Utilizó su superioridad en armas y combatientes, y el respaldo de Irán, para imponer su autoridad a todos los demás partidos y sectas libaneses. En lugar de “ni vencedores ni vencidos”, Hezbollah impuso el principio que suele asociarse a los dictadores africanos: “nos toca comer”, es decir, al diablo con la democracia, nos toca recibir más de lo que nos corresponde de los recursos del Estado, operando sin el control de ninguna autoridad independiente (como un sistema judicial).

A pesar de las muchas diferencias entre Líbano e Israel, la coalición de Netanyahu es su propio Partido de Dios, y decidió que este era su turno para comer, a pesar de que ganó las elecciones del pasado noviembre por sólo 30.000 votos de los 4,7 millones emitidos. Así que rompió el principio de “vivir y dejar vivir” e inmediatamente empezó a transferir nuevas cantidades de dinero sin precedentes a las escuelas religiosas ultraortodoxas -sin exigirles que enseñaran matemáticas, ciencias, inglés o civismo democrático- y a nombrar ministros con antecedentes penales y a verter recursos gubernamentales en la expansión de los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada con el fin de deshacer el proceso de paz de Oslo. Todo ello mientras se intentaba neutralizar la capacidad del Tribunal Supremo para impedirlo.

Este tipo de acaparamiento de recursos y poder no tiene precedentes en la política israelí, y resulta aún más irritante si se tiene en cuenta que lo llevan a cabo, en parte, los partidos ultraortodoxos, cuyos miembros son los que menos impuestos pagan y los que menos sirven en el ejército.

Hasta ahora, con excepciones ocasionales, todos conocían sus límites: los laicos sabían hasta dónde presionar a los ortodoxos para que abrieran restaurantes el sábado, los ortodoxos sabían hasta dónde presionar a los laicos en materia de derechos LGBTQ. Los colonos de Cisjordania odiaban los acuerdos de Oslo, pero nunca intentaron desmantelar la Autoridad Palestina, que gobierna partes de Cisjordania. Incluso el Tribunal Supremo se había vuelto mucho más equilibrado ideológicamente en los últimos años entre conservadores y liberales, a pesar de las engañosas declaraciones de Netanyahu en sentido contrario.

Mi amigo David Makovsky, investigador del Washington Institute, cuenta que cuando nació su hijo en Jerusalén en 1998, David quiso estar al lado de su mujer, Varda. El obstetra de Varda le dijo que no habría problema, siempre y cuando la enfermera ultraortodoxa de la sala de partos, que se opondría, no estuviera de servicio. El médico controló a su mujer durante todo el parto, cuenta David, y consiguió programarlo para justo después de que la enfermera religiosa dejara de estar de servicio.

“Fue entonces cuando el médico le dijo a Varda: ‘Es hora de empujar’”, recuerda David. “Así es como llegué a la sala de partos. Era un microcosmos de un Israel donde la gente podía aferrarse a los principios, pero aun así encontrar formas creativas de coexistencia”.

Al romper por la fuerza ese equilibrio entre vivir y dejar vivir -gracias a una pequeña y transitoria ventaja política en el Parlamento-, Netanyahu y su coalición han roto algo mucho más importante que una ley. Han roto la norma no escrita que mantiene unido a Israel. Es difícil que el país vuelva a ser el mismo.

Si el Tribunal Supremo declara que no tiene autoridad para detener el golpe judicial de Netanyahu, o si Netanyahu se niega a acatar una sentencia en contra de su toma de poder, el sistema israelí -que ya se está fracturando porque muchos reservistas del ejército y de las fuerzas aéreas se niegan a servir a un gobierno que ahora consideran dictatorial, no democrático- podría salirse completamente de control.

Yohanan Plesner, presidente del Instituto Israelí para la Democracia, un think tank no partidista (del que soy donante), lo explicaba así en un reciente ensayo publicado en el sitio web de la organización:

“Un gobierno electo acaba de realizar un cambio constitucional potencialmente de gran alcance sobre la base de estrechas líneas partidistas. Independientemente de lo que se piense de la enmienda en cuestión, se ha cruzado una línea roja. ... El hecho de que este acaparamiento de poder ejecutivo se llevara a cabo ante las mayores y más sostenidas protestas de la historia del país, en contra de la voluntad de la mayoría de la población y a pesar de las severas advertencias de los expertos en seguridad, derecho y economía, ha puesto de manifiesto la magnitud de la amenaza para millones de israelíes”.

A partir de este momento, añadió Plesner -en un análisis que tiene ecos reales también para la democracia estadounidense- “cada vez que un ciudadano israelí acuda a las urnas, lo hará con la aterradora nueva conciencia de que el precio de la derrota podría ser su modo de vida. Un hombre religioso depositará su papeleta temeroso de que un gobierno laico pueda socavar unilateralmente el carácter judío del Estado si así lo decide. Una mujer laica depositará su voto temblando ante las ramificaciones de una victoria de la derecha sobre sus derechos”.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a la reunión semanal del gabinete en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el 30 de julio de 2023 (Reuters)

Además, los derechos de los 1,6 millones de ciudadanos árabes de Israel, para quienes el Tribunal Supremo ha sido un protector vital, podrían quedar a partir de ahora totalmente a merced de la mayoría judía si esta nueva ley se mantiene. Esto nunca, nunca debería haber ocurrido en una nación tan diversa que vive y deja vivir.

“Las elecciones no deben convertirse en un concurso en el que el ganador se lo lleva todo y el perdedor corre el riesgo de perderlo todo”, concluyó Plesner. “Eso no es democracia: es una receta para la guerra civil”.

De hecho, pregunté al escritor y ensayista israelí Ari Shavit qué era lo que más temía hoy en su país. No era, comentó, que Israel se convirtiera en “una dictadura electiva, otra Hungría, Polonia o Rusia”. Eso se debe a que la herencia política judía no puede tolerar la autoridad a través del absolutismo, y a que la derecha radical de Israel no tiene suficiente poder para imponer su voluntad a los liberales”.

El verdadero peligro, argumentó, es que Israel caiga en el caos y se desintegre.

“El espectro que nos acecha es Líbano”, añadió Shavit. “Nuestro vecino del norte sufrió una gran ruptura cuando se desmoronó su delicado orden intertribal”. Y ahora, en Israel, “el compromiso histórico que permitió a sus comunidades tan diversas convivir pacíficamente -con la derecha controlando el poder político durante la mayor parte de los últimos 20 años y el centro y la izquierda dominando los tribunales, los medios de comunicación y las universidades- se ha derrumbado.”

Como en los días del Primer y Segundo Templos, dijo Shavit, “el fanatismo y el faccionalismo nos están desgarrando y amenazan con destruir la magnífica nación que construimos aquí”. Por eso, la pesadilla que me despierta de madrugada no es Budapest ni Varsovia, sino Beirut”.

Habiendo vivido personalmente esa pesadilla de Beirut a finales de la década de 1970, puedo confirmar que es una posibilidad demasiado real para Israel en la actualidad. Si lo rompes, lo pierdes, y no puedes recuperarlo.