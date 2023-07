La huelga en Hollywood deja a los influentes marginados y confundidos

Deanna Giulietti no es miembro del sindicato de actores, pero rechazó 28.000 dólares la semana pasada debido a la huelga.

Giulietti, una creadora de contenido de 29 años con 1,8 millones de seguidores en TikTok, había recibido una oferta para promocionar la nueva temporada de la exitosa serie de Hulu, “Only Murders in the Building”.

Pero el SAG-AFTRA, como se le conoce al Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, hace poco publicó un conjunto de reglas que establecen que cualquier influente que haga labores de promoción para uno de los estudios de Hollywood contra los que están protestando los actores no podrá solicitar su membresía al gremio. (The Walt Disney Co. es la propietaria mayoritaria de Hulu). Eso le dio a Giulietti, quien también actúa y aspira a ser miembro del sindicato algún día, razones suficientes para rechazar la oferta de Influential, una agencia de publicidad que trabaja con Hulu.

La regla del sindicato forma parte de una variedad de tácticas agresivas que están llegando en un momento crucial para la fuerza laboral de Hollywood y demuestran su deseo de mostrarse firme en una nueva era y ante una ola de talento creativo diferente y en su mayoría más joven.

“Quiero ser parte de estos programas de Netflix, quiero aparecer en las series de Hulu, pero apoyamos a los escritores, apoyamos al SAG”, afirmó Giulietti. “La gente me desestima siempre que digo que soy influente, y yo pienso: ‘No, de verdad siento que puedo hacer la diferencia desde donde estoy’”.

Esa diferencia tiene un precio. Además del acuerdo con Hulu, Giulietti hace poco rechazó una oferta de 5000 dólares de la aplicación TodayTix para promover la película de Searchlight Pictures “Theater Camp”. (Disney también es dueña de Searchlight). La aspirante a actriz relató que estaba viviendo en casa de sus padres en Cheshire, Connecticut, y seguía postergando la renta de un departamento en la ciudad de Nueva York mientras veía cómo la huelga —que, junto con el paro de guionistas, podría durar meses— afectaría sus ingresos.

Los representantes de Searchlight y TodayTix no respondieron a las solicitudes de comentarios. Hulu e Influential se negaron a ofrecer comentarios.

La última vez que los actores y los escritores de Hollywood se declararon en huelga, no existían las plataformas de redes sociales ni la industria de los influentes, valuada en 5000 millones de dólares. En 2021, el sindicato de actores empezó a admitir a creadores de contenido y siguen siendo una pequeña parte de sus miembros, pero pronto han surgido preguntas sobre cómo la disputa del sindicato contra los estudios principales de Hollywood afectará a las personalidades más populares del internet.

El mensaje del sindicato de que se les negará la membresía a los creadores de contenido que presten servicios o colaboren con las empresas afectadas por la huelga ha puesto nervioso a más de uno. Varios creadores se han pronunciado a favor de los guionistas y los actores y han hecho circular listas de influentes “rompehuelgas” que promueven estrenos o asisten a eventos relacionados. Otros se han mostrado frustrados o confundidos ante las instrucciones de un sindicato que no los protege y que algunos ni siquiera conocían.

El SAG-AFTRA, que representa a unos 160.000 actores de cine y televisión, autorizó una huelga el 13 de julio. El enfrentamiento con los estudios se debe en gran medida a inquietudes sobre la compensación en la era de la emisión en continuo y la inteligencia artificial. Se unieron a los escritores, quienes suspendieron sus labores en mayo, lo que constituye el primer paro doble desde 1960. Mientras dure la huelga, los actores no pueden hacer publicidad para sus proyectos ni asistir a festivales de cine o eventos como Comic-Con, la Convención Internacional de Cómics de San Diego.

En años recientes, los influentes se han vuelto cruciales para la industria del entretenimiento, sobre todo durante la pandemia, pues ayudan a hacer bombo publicitario y a promover productos. Publican videos para generar expectativa en torno a nuevas series y películas, asisten a estrenos y eventos como los MTV Video Music Awards, además de grabar videos (conocidos como “unboxing”) en los que desempacan productos vinculados con personajes de cine y televisión. Por lo general, como en el caso de Giulietti, agencias externas contratan a los creadores en nombre de los estudios.

Ahora, esas actividades, además de limitar sus ambiciones profesionales, podrían generar una reacción negativa en su contra por parte de la comunidad internauta. (Una figura influente que no es miembro del sindicato publicó un video en el que se disculpó por asistir al estreno reciente de una película de Disney). Otros aún publican videos promocionales, sin retractarse ni eliminar su contenido. Al menos una personalidad de las redes que publicó desde un evento reciente de lanzamiento optó por desactivar su sección de comentarios en TikTok, posiblemente para evitar críticas.

Por otra parte, los videos de creadores que cuentan que rechazaron trabajos y eventos en solidaridad con los actores han sido premiados con elogios y vistas en TikTok.

“No tenemos la facultad de tomar decisiones por el talento, pero en este momento les recomendamos no participar en proyectos ni empresas afectadas por la huelga, ya sea trabajo remunerado u orgánico”, declaró Victoria Bachan, presidenta de Whalar Talent, unidad de una empresa de comercio de creadores que trabaja con más de 200 creadores de contenido. Bachan agregó que los creadores jóvenes también eran más propensos a apoyar a los sindicatos y el fuero sindical.

Aun así, Whitney Singleton, de 27 años con 1,2 millones de seguidores en TikTok, se ha sentido frustrada por estas exigencias. Jamás había escuchado hablar del SAG-AFTRA hasta hace un par de semanas. Singleton, cuyo alias de usuario es @KeepUpRadio, ha ganado admiradores gracias a sus canciones y raps sobre sus videojuegos favoritos, como Fortnite, y con transmisiones en directo de ella jugando videojuegos. Este ha sido su trabajo de tiempo completo desde hace tres años. Ya ha colaborado con empresas que ahora están involucradas en la disputa, como Amazon.

“Realmente valoro a los creadores, quiero que reciban lo que merecen”, aclaró Singleton. “Pero es muy difícil para mí, porque me acabo de enterar de que existe esta organización y ahora quieren que me una a su causa cuando es algo nuevo para mí y para el espacio de los influentes”.

Singleton comentó que a algunos influentes se les estaba pidiendo que rechazaran contratos de cinco cifras, y que “la mayoría de los creadores con quienes he hablado al respecto sienten que no es justo que se les incluya en esta conversación cuando no son miembros del sindicato”.

Singleton recibió una invitación a una proyección anticipada de la película “Barbie” y comentó que, aunque no era una promoción pagada, los lineamientos del sindicato respecto a la promoción de la película eran “lo que yo llamaría turbios”. A fin de cuentas, decidió hacer una publicación sobre el evento, para el cual se tiñó el pelo de rosa.

“De hecho, no recibí comentarios negativos, todos fueron positivos”, afirmó. “Por un momento, tuve un poco de miedo y me sentí acorralada por estos requisitos porque respeto a los creadores de todas las industrias, pero no estaría siendo fiel a mis convicciones si dejara que esas cosas me impidieran vivir mi vida y compartir ese contenido”.

El sindicato no respondió a las preguntas sobre estas críticas ni sobre cuántos influentes forman parte de sus miembros. La Alianza de Productores de Cine y Televisión, que negocia en representación de los estudios más grandes, declaró que sus ofertas para los guionistas y actores suponían mejoras “históricas” con respecto a sus contratos anteriores.

La realidad para muchos creadores es que sueñan con alcanzar algún día un nivel de fama que trascienda la pantalla de su celular, lo cual vuelve ominosa la amenaza de que el sindicato más poderoso de Hollywood los ponga en su lista negra.

Simone Umba es una creadora de TikTok con más de 300.000 seguidores cuyas publicaciones más que nada tratan de programas de televisión y películas, pero ya no hace ese tipo de videos. Dijo que muchos influentes consideraban que estaban “atrapados en el medio”, pero que la mayoría había decidido ponerse del lado del sindicato, aunque se acumularan las invitaciones y acuerdos promocionales.

“Sabíamos que nos iban a buscar y es como si estuviéramos en una riña familiar muy intensa”, describió Umba, de 26 años.

Agregó: “Ya sea que quieras ser parte del sindicato o no, no creo que quieras ser la clase de persona que aceptó un cheque en lugar de solidarizarse con las personas que luchan por un salario digno”.

Deanna Giulietti, creadora de contenido con 1,8 millones de seguidores en TikTok, en Cheshire, Connecticut, el 23 de julio de 2023. (Dave Sanders/The New York Times).

Mario Mirante, comediante en TikTok con 3,6 millones de seguidores, en Henderson, Nevada, el 22 de julio de 2023. (Marshall Scheuttle/The New York Times).