Elon Musk cambia el logotipo de Twitter a una X

El multimillonario remplazó la silueta del pájaro azul con una “X”, uno de los cambios más visibles desde que asumió el control de la empresa. Ha dicho que la grafía representa una “aplicación para todo”.

Elon Musk ha llevado a cabo uno de los cambios más visibles a Twitter desde que asumió el control de la empresa de redes sociales el otoño pasado: remplazar su reconocible logotipo de pájaro.

En un tuit la mañana del domingo, muy temprano, hora del Este, Musk dijo que “pronto le diréis adiós a la marca twitter y, gradualmente, a todos los pájaros”. Unas 24 horas después, en la página web de la empresa apareció una X estilizada en blanco y negro en lugar del logotipo azul con forma de pájaro.

Las cuentas corporativas de Twitter también adoptaron la nueva imagen, que durante la noche se proyectó en el costado de la sede de la empresa en San Francisco. “Luces. Cámara. ¡X!”, publicó en la página web Linda Yaccarino, la directora ejecutiva de Twitter, junto con una foto del edificio.

“X” es el término para lo que Musk ha descrito como una “aplicación para todo” que combinaría redes sociales, mensajería instantánea y pago de servicios, algo parecido a la popular aplicación china WeChat.

Musk ha dicho que comprar Twitter es un “acelerante a la creación de X” y la entidad que creó para comprar y controlar Twitter se llama X Holdings.

El lunes temprano Musk habló en una emisión de audio de Twitter para dar a conocer que cambiaría el logotipo de Twitter. “Debió hacerse hace mucho tiempo”, dijo. “Lamento que tomara tanto”.

Unas horas más tarde, Musk informó por correo electrónico a los empleados de Twitter que: “En efecto vamos a cambiar a X”.

“Este es mi último mensaje desde un email de Twitter”, escribió, antes de despedirse con un emoji de saludo.

Musk enfrenta pocos obstáculos para hacer este tipo de modificaciones a la empresa luego de que, tras adquirirla, la volvió privada. Pero de todas formas podría enfrentar resistencia por parte de los bancos que le han prestado miles de millones de dólares y de los inversores privados que sumó al acuerdo, que podrían expresar preocupaciones por la eliminación de uno de los activos más visibles de Twitter.

La empresa experimentó una caída en sus ingresos de publicidad tras la salida de ejecutivos de ventas y preocupaciones de que el sitio se había vuelto más propenso a tener contenido problemático. Ahora enfrenta a un competidor bien financiado en Threads, el servicio similar a Twitter recientemente presentado por Meta, la compañía que es dueña de Facebook.

Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Musk ha tenido una larga afinidad por la letra X. En 1999 fue uno de los fundadores del banco digital X.com, y luego lo fusionó con otra empresa emergente para crear PayPal. En 2017 dijo que había vuelto a comprar el dominio X.com de PayPal.

Musk no siempre ha cumplido con sus anuncios públicos, como cuando tuiteó que la empresa crearía un consejo de moderación de contenido para evaluar qué tipo de discurso era aceptable en la página.

Pero sí ha llevado a cabo otras prácticas relacionadas con Twitter, como eliminar la verificación gratuita para los usuarios destacados, representada con un visto azul y blanco, y ahora cobrar por el símbolo.

Jason Karaian colaboró con reportería.

Noam Scheiber es un reportero de Chicago que cubre a los trabajadores y el lugar de trabajo. Pasó casi 15 años en The New Republic, donde cubrió la política económica y tres campañas presidenciales. Es el autor de The Escape Artists. Más sobre Noam Scheiber

Ryan Mac es un reportero de tecnología enfocado en la responsabilidad corporativa en la industria tecnológica mundial. Ganó un premio George Polk en 2020 por su cobertura sobre Facebook y vive en Los Ángeles. Más sobre Ryan Mac

Jason Karaian colaboró con reportería.