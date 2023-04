Después de que cambió una Patagonia por otra, la tragedia no pudo alejarla

Especial para Infobae de The New York Times.

SANTA PAULA, California — La idea que Kristine McDivitt Tompkins tiene de cómo deben crear vínculos los hermanos es un viaje de un mes a la Antártida en un buque rompehielos, con un baño helado en las gélidas aguas del mar de Ross, kayak, caminatas sobre icebergs y mucho tiempo analizando mapas.

“Allí abajo es el paraíso”, afirmó Tompkins, ex directora ejecutiva de la empresa de ropa para actividades al aire libre Patagonia. La semana pasada, mientras tomaba té en su rancho del sur de California y su labrador inglés Finneaus y el labrador de su hermano, Beto, entraban y salían del salón, recordó una expedición que había hecho con su hermano meses antes.

“Algunas personas ya estaban listas para salir”, comentó. “Podría haberme dado la vuelta y volver por el otro lado”.

Tras su estancia en la Antártida, se dirigió a Chile y Argentina, donde trabajó en proyectos de conservación que ella y su marido habían iniciado casi tres décadas antes. Tompkins, de 72 años, ha redoblado sus esfuerzos en los últimos años, y hace poco se reunió con el presidente de Chile para hablar de la donación de tierras para un nuevo parque nacional.

Tompkins es la protagonista de “Wild Life”, un nuevo documental de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, el dúo ganador del premio Oscar responsable de “Free Solo”. La película cuenta la historia de Tompkins y su marido, Doug Tompkins, fundador de North Face y de la empresa de ropa Esprit, así como los ambiciosos —y controvertidos— proyectos de conservación que pusieron en marcha tras dejar atrás sus carreras empresariales.

En una entrevista, Kristine Tompkins afirmó que seguía tan comprometida como siempre con sus esfuerzos de conservación, que le ayudaron a encontrar un propósito siete años después de que un accidente mortal de kayak trastocara su vida.

En cierto modo, su vida como ecologista empezó cuando Tompkins era adolescente en el sur de California, donde entabló amistad con Yvon Chouinard; la casa de su familia en la playa estaba al lado de la de él. Empezó a trabajar como transportista en su empresa de equipos de escalada y, tras la universidad, se convirtió en una de las seis primeras empleadas de Patagonia, la empresa que él fundó en 1973.

Ella dejó sus huellas en muchos aspectos de la empresa, ayudando a elegir el tipo de letra del logotipo original, produciendo catálogos y encabezando imágenes. Con el tiempo, llegó a dirigir la empresa durante años, en las décadas de 1980 y 1990.

A pesar de que le encantaba el trabajo, empezó a sentir que le faltaba algo.

“Realmente me estaba ahogando y sentía una especie de necesidad desesperada de encontrar otra cosa que fuera tan interesante y atractiva como Patagonia”, relató: “A veces tu cuerpo se queda ahí, pero tu corazón se va, junto con tu mente”.

Se encontró con Doug Tompkins, a quien ya había conocido. Recientemente había vendido su mitad de Esprit, al parecer por cerca de 150 millones de dólares, lamentando su papel en la economía de consumo y queriendo concentrarse en la conservación.

A medida que su relación se estrechaba, ella se lanzó. A los 43 años, se retiró de Patagonia, uniéndose a Doug Tompkins solo unos días después en la granja a la que se había trasladado en el sur de Chile.

“Quería una vida extrema, y me refiero a realmente extrema, y no sabía que eso era lo que buscaba y no podía encontrar por mí misma”, aseguró. “Pero creo que eso es lo que reconocí en él”.

Una pareja de recién casados que generó sospechas

La pareja se casó en 1994, él de 51 años y ella de 44. Los primeros años en su patria adoptiva resultaron aislados y difíciles, pues Kristine Tompkins se dio cuenta de que necesitaba mejorar su español y de que era necesario acostumbrarse a las condiciones de lluvia y frío de la Patagonia.

Se dedicaron a la compra de parcelas de tierra —cientos de miles de hectáreas cada vez— de las que retiraron el ganado, las vallas y las especies invasoras en un esfuerzo por restaurar la tierra.

Sus esfuerzos se toparon con una feroz oposición y recelo a nivel local. Las quejas iban desde las críticas por frenar el desarrollo y perturbar los medios de subsistencia de los agricultores locales hasta teorías más conspirativas (se acusó a Doug Tompkins de conspirar para enviar el agua de la región a China o sustituir las vacas locales por bisontes estadounidenses).

En su nuevo matrimonio, siguieron trabajando en proyectos en Chile y Argentina, y crearon una organización, Tompkins Conservation. Kristine Tompkins sacó partido de sus instintos de gestora, manteniendo los proyectos en marcha mientras Doug Tompkins establecía una visión global y en ocasiones se obsesionaba con el diseño de estructuras específicas en los parques.

La relación “funcionaba en el sentido de que él es un tipo duro, pero respeta cuando le pones límites, y ella es severa”, dijo Chouinard. “Ella le plantó cara y él lo respetó, y funcionó”.

No dejaba que se fuera

El 8 de diciembre de 2015, Doug Tompkins estaba de excursión en kayak por el lago General Carrera, a caballo entre Chile y Argentina, con un grupo de amigos, entre ellos Chouinard. Kristine Tompkins, que se encontraba a varias horas de distancia en auto, había regalado de manera discreta a un miembro del grupo un teléfono satelital, un aparato que Doug Tompkins y Chouinard odiaban. Al cabo de un rato, empezaron a llegar llamadas de emergencia. El kayak de Doug Tompkins había volcado en medio del viento, y había pasado cerca de una hora en el agua helada antes de que lo sacaron.

Cuando se enteró, se metió debajo de la avioneta estacionada que él pilotaba a menudo para explorar los parques. “No quería salir”, dijo Kristine Tompkins, y añadió: “No quería saber nada”.

Doug Tompkins murió antes de que ella llegara al hospital.

“Me metí en su cama y no lo dejé irse”, dijo entre lágrimas, y añadió: “Tuvo suerte de vivir tanto, teniendo en cuenta cómo vivió su vida”.

En su dolor, Kristine Tompkins se sentía perdida e insegura sobre cómo proceder, pero al final decidió redoblar sus esfuerzos de conservación.

“Vamos por todo”, recuerda que pensó.

Carolina Morgado, la directora ejecutiva de Rewilding Chile, que surgió de Tompkins Conservation, la describió en ese momento como una mujer que “transformó su dolor en poder”.

En 2018, Tompkins Conservation finalizó un acuerdo con el gobierno chileno en el que la organización donó más de 0,4 millones de hectáreas de tierras de conservación, y el gobierno agregó aproximadamente 3.6 millones de hectáreas para crear cinco nuevos parques nacionales y ampliar tres. En total, la organización ha creado o ampliado quince parques nacionales, protegiendo más de 5,6 millones de hectáreas en Argentina y Chile, una iniciativa que continúa. La organización y sus filiales también han emprendido iniciativas de reintroducción de jaguares, guacamayos rojos y verdes, osos hormigueros gigantes y otras especies.

Para los directores de “Wild Life”, que se estrenó en cines el viernes y llegará a Disney+ el 26 de mayo, Kristine Tompkins resultó ser un tema atractivo. (Los documentales anteriores de Chin y Vasarhelyi cubrieron el rescate de la cueva de Tailandia y el intento de un escalador de ascender El Capitán de Yosemite sin cuerda).

“Escalar El Capitán es increíble, pero ¿qué hay más impresionante que salvar el planeta?”, explicó Chin.

Tompkins dijo que con su reciente viaje a la Antártida, al igual que en su relación con Doug Tompkins y su trabajo de conservación, “lo que sigo buscando es esa claridad helada y la confrontación de circunstancias extremas, dureza y dificultad. Creo que me hace sentir que respiro”.

