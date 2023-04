Irán y Nicaragua discutieron la posibilidad de una cooperación militar, según informe filtrado

Especial para Infobae de The New York Times.

Los dos países habían encontrado puntos en común al oponerse a los “percibidos esfuerzos estadounidenses por expandir su influencia en América Latina”, según una actualización de inteligencia basada en intercepciones de datos de la CIA.

Irán y Nicaragua sostuvieron conversaciones en febrero sobre la posibilidad de reforzar su cooperación militar como una manera de contrarrestar la influencia estadounidense en América Latina, según una actualización de inteligencia contenida en una serie de documentos filtrados que parecen estar basados en intercepciones electrónicas recopiladas por la CIA.

No fue ningún secreto el hecho de que una delegación iraní viajó a Nicaragua ese mes. Tanto las autoridades nicaragüenses como las iraníes pregonaron la visita, aunque sus anuncios no especificaron detalles, se centraron en general en el comercio y no mencionaron conversaciones sobre una posible cooperación militar.

Pero el informe de inteligencia, con fecha del 23 de febrero, señala que la delegación, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, se reunió con altos oficiales del ejército de Nicaragua. Según el informe, los comandantes le dijeron a Amir Abdollahian que Nicaragua se oponía a los “percibidos esfuerzos estadounidenses por expandir su influencia en América Latina y expresaron tener la voluntad de comprometerse con Teherán y otros países con ideas afines”.

La actualización de inteligencia de un párrafo de extensión se incluyó en una serie de imágenes filtradas que se publicaron en un servidor de Discord y se le proporcionaron a The New York Times. Varios funcionarios estadounidenses, aunque reconocieron que los documentos de una serie anterior de documentos filtrados publicados en el mismo servidor eran auténticos, advirtieron que algunos habían sido alterados, mientras que otros estaban desactualizados o tenían errores.

The New York Times describió el nuevo lote de documentos a varios funcionarios estadounidenses, quienes no pusieron en duda la información ni confirmaron que fueran auténticos.

Irán ha buscado durante mucho tiempo fortalecer las relaciones con los países latinoamericanos, en particular con aquellos que considera se encuentran fuera de la esfera de influencia de Estados Unidos, ya que Teherán busca romper el aislamiento internacional impuesto por Washington y sus aliados occidentales. Durante las últimas décadas, Irán ha firmado una serie de acuerdos comerciales y prometido otras inversiones con países de la región, aunque, limitado por los propios problemas económicos de Teherán, tiene un historial irregular de cumplir con lo prometido.

Irán afirmó que Amir Abdollahian había discutido la cooperación económica, comercial y energética durante su viaje a Nicaragua, pero no mencionó ninguna reunión con personal militar. Sin embargo, el anuncio oficial no ocultó el hecho de que los rencores compartidos de ambos países contra Estados Unidos impulsaban la relación bilateral.

En los últimos años, el gobierno de Biden ha impuesto sanciones al gobierno y la familia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a medida que el país se ha sumido en una autocracia y ha reprimido a sus opositores en la sociedad civil, la Iglesia y los medios de comunicación.

Tanto Nicaragua como Irán tuvieron revoluciones en 1979. Ese año, los iraníes derrocaron al sah respaldado por Estados Unidos en lo que se terminaría conociendo como la Revolución islámica, y en la que tomaron 52 rehenes estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en Teherán en el proceso. También fue el año en que el movimiento revolucionario sandinista de Nicaragua derrocó al presidente del país, un aliado clave de Estados Unidos en la región.

Según IRNA, la agencia de noticias estatal iraní, Ortega, quien formó parte del movimiento sandinista, se reunió con Amir Abdollahian durante la visita de febrero y señaló que ambos países “tenían un enemigo en común” contra quien habían combatido el mismo año y a quien habían logrado derrotar.

Amir Abdollahian, informó IRNA, aseveró que el nombre de Nicaragua connotaba “la búsqueda de la independencia y la libertad en la mente de los iraníes, porque Nicaragua se ha enfrentado y sigue enfrentándose al imperialismo”.

El hijo de Ortega, Laureano Ortega, quien maneja las relaciones exteriores y los acuerdos diplomáticos más importantes de Nicaragua, le dio la bienvenida a Amir Abdollahian con un mensaje de amistad, según El 19, un periódico con vínculos con el gobierno de Nicaragua.

“Somos países con revoluciones hermanas que defendemos nuestro derecho de elegir nuestro propio camino hacia el desarrollo y la prosperidad”, afirmó Laureano Ortega, según el medio. También señaló que, en el último año, “tuvimos importantes delegaciones iraníes aquí en nuestro país y hemos también tenido la visita de misiones nicaragüenses a Irán”.

