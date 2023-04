Para los estudiantes de bajos ingresos, conseguir pasantías en la industria de la tecnología puede llegar a ser casi imposible

Especial para Infobae de The New York Times.

Jalaun Ross, estudiante de informática en la Universidad Estatal de Connecticut Central, sabía que iba a ser difícil conseguir una pasantía en alguna empresa importante de tecnología este verano.

Ross había elegido asistir a una universidad pública local asequible en vez de alguna de las mejores facultades de informática, y no conocía a nadie en la industria que pudiera dar una buena referencia personal a los reclutadores de la industria de la tecnología.

El verano pasado, mientras hacía una pasantía en una empresa de servicios financieros, Ross pasó varias horas todas las noches preparándose para las pruebas de programación que utilizan las empresas de tecnología para descartar candidatos. Al final aplicó para más de 200 pasantías, relató, pero no recibió ni una sola oferta de las empresas.

“La universidad en sí ya genera una gran carga de trabajo, especialmente para las minorías y las personas de nivel socioeconómico más bajo”, afirmó Ross. “¿Cómo pueden competir las personas que asisten a las universidades públicas promedio?”.

Al igual que asistir a una universidad de la Ivy League, obtener una pasantía prestigiosa en una empresa de tecnología destacada puede conferir ventajas para toda la vida. Se sabe que las pasantías de ingeniería de software altamente codiciadas en empresas como Amazon o Google pagan 24.000 dólares o más por el verano, sin contar los subsidios de vivienda. También pueden ofrecer desafíos intelectuales atractivos, fomentar conexiones laborales invaluables y conducir a ofertas de trabajo de tiempo completo.

En vista de que aplican —en ocasiones— más de 100.000 estudiantes a apenas miles de vacantes, el proceso de asegurar una pasantía en una empresa tecnológica de élite puede ser tan implacable como ingresar a la Universidad de Harvard.

Los críticos afirman que el proceso de reclutamiento típico en las empresas de tecnología de alto perfil por lo general les da una ventaja a los estudiantes de las mejores universidades de computación y a aquellos con conexiones en la industria, del mismo modo que las universidades privadas de élite reclutan en gran medida a estudiantes de los mejores bachilleratos y favorecen a los hijos de exalumnos. Los candidatos a pasantes más ricos también suelen tener más tiempo y oportunidades para pulir sus currículos y mejorar sus habilidades para tomar exámenes.

“Las presunciones de privilegio están integradas en el sistema”, afirmó Ruthe Farmer, fundadora y directora ejecutiva de Last Mile Education Fund, una organización sin fines de lucro que ayuda a los estudiantes de bajos ingresos en campos técnicos a conseguir sus títulos universitarios. “Está sesgado a favor de los estudiantes que tienen más tiempo libre para dedicárselo a proyectos paralelos, hackatones y a estudiar para entrevistas técnicas. Todas estas son características que mezclan el privilegio con el potencial de los estudiantes”.

El proceso de selección de pasantes subraya las desigualdades históricas en el reclutamiento y la contratación en Silicon Valley. Según los estudiantes, este año, los despidos y recortes en las principales empresas tecnológicas no han hecho sino reducir las oportunidades de pasantías, lo que empeora las disparidades socioeconómicas. En respuesta a un llamado de The New York Times, casi 300 personas —estudiantes, recién graduados e ingenieros informáticos— compartieron sus experiencias al solicitar pasantías y trabajos en empresas de tecnología. Algunos describieron el proceso como “despiadado”, “injusto” o “desalentador”.

Para intentar competir, decenas de estudiantes afirmaron pasar horas aplicando para más de 100 pasantías, practicando para las pruebas de programación de pasantías o trabajando en proyectos personales de programación para tratar de impresionar a los reclutadores. Más de la mitad de los encuestados dijeron que jamás recibieron respuesta de las empresas donde habían solicitado hacer sus pasantías.

Algunos estudiantes de universidades públicas menos conocidas afirmaron sentirse en desventaja en comparación con sus pares en potencias académicas de la informática como la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Georgia y la Universidad de California, campus Berkeley. Algunos estudiantes dijeron que habían renunciado a trabajos de medio tiempo o habían descuidado sus deberes académicos para dedicarse a solicitar pasantías en la industria de la tecnología, todo para, al final, no recibir ofertas.

Algunos estudiantes señalaron disparidades socioeconómicas durante el proceso de solicitud de pasantías.

Las empresas tecnológicas como Microsoft y Google tienen sistemas internos de referencias en los que los empleados pueden recomendar candidatos. Esas referencias pueden ayudar a destacar a ciertos estudiantes entre decenas de miles de solicitantes. Pero los estudiantes de universidades menos conocidas a menudo carecen del tipo de conexiones familiares, laborales o provenientes de alguna universidad de élite que puedan conducir a referencias de empleados.

Farmer mencionó otra preocupación: el proceso de selección de pasantes puede pasar por alto o subestimar a los estudiantes universitarios que tienen trabajos.

Davita Bird, estudiante de informática en la Escuela de Minas de Colorado en la ciudad de Golden, ha estudiado media docena de lenguajes de programación. Además de sus estudios, tiene tres trabajos de medio tiempo: es asistente docente en un curso de matemáticas, instructora en un programa de educación en ciencia y tecnología para niñas y organizadora de eventos universitarios.

El semestre pasado, durante dos meses, Bird le dedicó una hora todas las noches a aplicar para 40 pasantías en Airbnb, Amazon, Google, Oracle y otras empresas más pequeñas. No recibió respuesta de la mayoría de ellas, contó.

“Se espera que sea una estudiante de tiempo completo, que trabaje cuando no esté en clase y que dedique unas cinco horas a la semana a buscar una pasantía que ni siquiera me empleará durante cinco meses”, escribió Bird, quien recientemente aceptó una pasantía de computación en la nube en una empresa de electrónica, en la sección de comentarios de The New York Times. “Desearía que las compañías al menos me enviaran un correo electrónico de rechazo”.

El proceso podría parecerles poco transparente a algunos estudiantes porque las grandes empresas de tecnología rara vez revelan sus tasas de aceptación de pasantes o publican listas de las universidades de las cuales reclutan la mayor cantidad de pasantes.

En una entrevista reciente, Vaishali Sabhahit, directora global de talento universitario de Adobe, afirmó que la empresa normalmente recibe solicitudes de más de 100.000 candidatos para su programa de pasantías de verano en Estados Unidos y contrata a unos 600 pasantes. Este año, la empresa inició un programa de pasantías independiente en seguridad cibernética con la Universidad Estatal de Bowie, una universidad históricamente negra en Maryland.

Apple no respondió a las preguntas sobre su programa de pasantías. Microsoft y Meta se negaron a proporcionar respuestas para este artículo.

Los estudiantes más ricos también pueden tener ventajas en la preparación para las pruebas de programación y entrevistas técnicas. A fin de prepararse para las evaluaciones, muchos estudiantes practican sus habilidades en LeetCode, un sitio gratuito de preparación para exámenes que ofrece problemas algorítmicos y de programación, junto con soluciones detalladas.

El sitio también ofrece servicios prémium. Por 35 dólares mensuales, proporciona acceso a problemas específicos que compañías como Amazon, Google y Microsoft han usado antes —y algunas continúan usando— para evaluar a los solicitantes. Para mantener las preguntas actualizadas, LeetCode encuesta regularmente a los miembros que aplican para puestos tecnológicos, aseguró el servicio de preparación para exámenes.

Sin embargo, pasar horas practicando en LeetCode no ayudó a Ross en la Universidad Estatal de Connecticut Central. El estudiante describió la experiencia de aplicar —y ser rechazado— para 200 pasantías técnicas como “desgarradora”.

“Me hizo sentir que este campo no era para mí”, afirmó, “a pesar de que disfruto la informática”.

Aun así, Ross dijo que se sentía agradecido por la oportunidad de estudiar y trabajar en el campo de la informática. Hace poco aceptó una oferta de pasantía de reingreso de la firma de servicios financieros donde trabajó el verano pasado.

Davita Bird, estudiante de informática en la Escuela de Minas de Colorado, quien tiene tres trabajos de medio tiempo, en Golden, Colorado, el 10 de marzo de 2023. (Benjamin Rasmussen/The New York Times).

Ruthe Farmer, fundadora de Last Mile Education Fund, quien afirma que las prácticas de contratación de Silicon Valley a menudo mezclan el privilegio con el potencial estudiantil, en Lafayette, Colorado, el 10 de marzo de 2023. (Benjamin Rasmussen/The New York Times).