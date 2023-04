Un róver de gran tamaño aspira a llevar ‘un servicio como el de UPS para la Luna’

Especial para Infobae de The New York Times.

Un róver, un vehículo para explorar la superficie de un cuerpo extraterrestre, que tiene el tamaño de un Jeep Wrangler, se dirige a la Luna y necesitará un gran transporte para llegar allí.

La pequeña empresa emergente Astrolab Inc. está construyendo el róver y eligió el transporte más grande posible: Starship, la nueva nave espacial gigante que está desarrollando SpaceX, la compañía de cohetes de Elon Musk.

Astrolab anunció el 31 de marzo que había firmado un acuerdo con SpaceX para que su vehículo, llamado Flexible Logistics and Exploration Rover, o FLEX, sea una carga útil en una misión de carga del Starship que no contará con tripulación y que despegará a mediados de 2026.

“Este es el primer contrato de carga comercial de SpaceX para ir a la superficie lunar”, dijo Jaret Matthews, fundador y director ejecutivo de Astrolab.

SpaceX, que no respondió a las solicitudes de comentarios, aún no anuncia que está planeando esta misión comercial de Starship con destino a la región del polo sur en la superficie lunar. Astrolab sería solo uno de los clientes que compartirían el voluminoso compartimento de carga del vuelo de Starship, dijo Matthews.

Matthews, un ingeniero que trabajó antes en SpaceX y en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, fundó Astrolab hace menos de cuatro años. La empresa está ubicada muy cerca de la sede de SpaceX en Hawthorne, California, y dijo que tiene cerca de 20 empleados de tiempo completo.

Aunque la Unión Soviética, en la década de 1970, y más recientemente China llevaron róveres robóticos en la Luna, Estados Unidos aún no ha enviado ninguno. (La NASA puso ruedas en la Luna con el “buggy” lunar que los astronautas condujeron durante las misiones Apolo 15, 16 y 17).

El próximo año, la NASA enviará su vehículo, llamado Volatiles Investigating Polar Exploration Rover o VIPER, con el objetivo de buscar hielo de agua en la región lunar del polo sur. Esa es el área que los astronautas explorarán en los próximos años como parte del programa Artemis de la NASA.

En cambio, el viaje a la luna de Astrolab es, al menos por ahora, una empresa completamente comercial sin financiamiento proveniente de la NASA.

Matthews se negó a decir cuánto costaría llevar a FLEX a la Luna o cuánto dinero ha recaudado Astrolab y dijo que la empresa ganaría dinero transportando y desplegando cargamento en la superficie lunar para los clientes. Eso podría incluir instrumentos científicos. En el futuro, el róver podría ayudar a construir infraestructura lunar.

“Esencialmente proporcionaremos lo que me gusta llamar movilidad de recta final en la Luna”, dijo Matthews. “Puedes pensar en ello como un servicio similar al de UPS para la Luna. Y, en esta analogía, Starship es el barco portacontenedores que cruza el océano y nosotros somos la solución de distribución local”.

Un brazo robótico en el róver puede ayudar en el montaje de la carga útil en la superficie. La masa del róver y toda la carga será de más de 2 toneladas métricas. El róver FLEX es un poco más grande que el róver Perseverance que la NASA envió a Marte y mucho más rápido, con una velocidad máxima de 24 kilómetros por hora.

Matthews dijo que Astrolab ya tenía varios acuerdos firmados para cargas útiles.

Eso parece ser parte del mercado potencial en expansión para Starship. SpaceX planea usarlo para lanzar su segunda generación de satélites de comunicaciones para internet Starlink. Dos vuelos que van a pasar más allá de la Luna (pero no alunizar) ya han sido fletados por turistas espaciales adinerados. Musk tiene un sueño a largo plazo: que una flota de naves Starship lleve colonos a Marte.

Para la NASA, Starship es el modo en que sus astronautas aterrizarán en la Luna durante la misión Artemis III, actualmente programada para 2025. Antes de eso, SpaceX realizará un vuelo sin tripulación para demostrar la capacidad de las naves espaciales para llegar a la Luna y descender allí en una pieza.

Si estos cronogramas se mantienen, la misión de carga comercial con el róver de Astrolab podría llevarse a cabo el próximo año.

Astrolab espera que un róver FLEX posterior pueda ayudar a establecer negocios futuros con la NASA, que está recurriendo a compañías comerciales para que proporcionen vehículos de terreno lunar a los astronautas, esencialmente una versión del siglo XXI del “buggy” lunar de las misiones Apolo. También se espera que empresas mucho más grandes como Northrop Grumman y Lockheed Martin compitan por ese contrato.

Chris Hadfield, un astronauta canadiense retirado que asesora a Astrolab, ayudó con algunas pruebas de campo realizadas cerca del Valle de la Muerte en California para un prototipo de pasajero del róver FLEX. “Así que no es solo un concepto realmente genial, sino que ahora ya es un vehículo muy probado”, dijo.

Más adelante en el futuro, la compañía tiene visiones aún más grandiosas. “En última instancia, nuestro objetivo es tener una flota de róveres tanto en la Luna como en Marte”, dijo Matthews. “Y, a la larga, realmente creo que veo a estos vehículos como los catalizadores para la economía extraterrestre”.

Un prototipo del Flexible Logistics and Exploration Rover o FLEX, un vehículo de Astrolab que puede viajar a la Luna en la nave espacial Starship de SpaceX tan pronto como en 2026. (Astrolab vía The New York Times)

El concepto realizado por un artista para un prototipo de róver lunar de la competencia de Northrop Grumman. (Northrop Grumman vía The New York Times)