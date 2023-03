Tenemos que hablar (solo déjame consultar ChatGPT)

Especial para Infobae de The New York Times.

Todd Mitchem seguía teniendo problemas para sostener conversaciones honestas y productivas con su hijo. Con una risa, Mitchem, de 52 años, comentó: “Tiene 15 años. Es tan difícil conectar con los adolescentes”.

Cada vez que intentaba tocar un tema sensible, su hijo le contestaba con respuestas ambiguas o se iba, ya que prefería evitar conversaciones serias.

Antes, cuando Mitchem necesitaba ayuda parental, leía un libro o planteaba una pregunta en el grupo de apoyo de hombres con el que se reúne cada semana.

No obstante, desde hace poco ha recurrido a ChatGPT. Y no es el único: otros están aprovechando los chatbots de inteligencia artificial para descifrar qué decir en situaciones en las que se siente que hay mucho en juego. Están usando la herramienta para hablar o leer a sus hijos, para acercarse a sus jefes, para brindar retroalimentación con tacto, para redactar votos matrimoniales o escribir cartas de amor.

Mitchem aduce que, a diferencia de recurrir a sus amistades o incluso a profesionales en busca de ayuda, el bot ofrece lo que se siente como consejos objetivos. Mencionó: “El bot me da respuestas basadas en análisis y datos, no en emociones humanas”.

ChatGPT, la nueva herramienta virtual operada por Open AI, toma como fuente de su información un rango amplio de materiales en línea, entre ellos libros, artículos noticiosos, revistas científicas, sitios web e incluso foros de discusión, lo que permite a los usuarios tener conversaciones con un chatbot similares a las que tendrían con un humano.

Irina Raicu, quien dirige el programa de ética en internet en la Universidad de Santa Clara, afirma: “Te está dando lo que diría la mente colmena colectiva en internet”. (Otras compañías incluyendo a Google y Microsoft tienen sus versiones propias de esta tecnología y la de Microsoft, llamada Bing AI, se volvió famosa hace poco por declarar abiertamente su amor al periodista Kevin Roose de The New York Times).

Mitchem, quien reside en Denver y es el vicepresidente ejecutivo de aprendizaje y producto para una empresa de entrenamiento de liderazgo, comenzó su conversación al teclear, en pocas palabras: “Necesito un consejo amistoso”.

Según Mitchem, ChatGPT respondió: “OK, no hay problema. ¿Cuál es tu nombre?”.

En el transcurso de su conversación, ChatGPT le indicó a Mitchem que es un buen padre por el solo hecho de ponerse a pensar cómo iniciar una conversación con su hijo sobre la decisión de unirse a un equipo de baloncesto. Mitchem agregó: “Dijo algo como: ‘No hay problema si no lo haces bien, pero es maravilloso que lo estés intentando’”.

Mitchem narró que el bot continuó: “Los chicos adolescentes, cuando están creciendo, están tratando de forzar su independencia. Cuando hables con él, recuerda que necesita saber que confías en las decisiones que tome”.

Al día siguiente, Mitchem habló con su hijo y probó hacer uso del consejo. Relató: “Le dije: ‘Necesitas tomar esta decisión, tienes 14 años y confío en que será una buena decisión’. Mi hijo reaccionó y expresó: ‘Guau, eso es increíble. Te haré saber qué decido’”.

Mitchem señaló “Acabamos en buenos términos. Funcionó perfecto”.

Érase una vez…

Para Naif Alanazi, un estudiante de doctorado de 35 años en la Universidad Estatal Kent, la hora de dormir es un ritual sagrado para él y su hija de 4 años, Yasmeen. Alanazi manifestó: “Tengo que trabajar todo el día. Este es nuestro tiempo especial”.

Su familia saudita tiene una tradición arraigada de historias orales. Ya que desea continuarla, intentó generar relatos nuevos y emocionantes cada tarde. Riendo, preguntó: “¿Sabes lo difícil que es crear algo nuevo todos los días?”.

No obstante, ahora, le ha dejado esa labor al bot.

Cada noche, le solicita a ChatGPT que cree una historia que involucre personas (por ejemplo, la maestra de su hija) y lugares (la escuela, el parque...) de su vida cotidiana, junto a un final que quede en suspenso para que él pueda continuar la historia la noche siguiente. Alanazi aseguró: “A veces, le pido que añada algún valor que ella necesite aprender como la honestidad o ser amable con los demás”.

Alanazi continuó: “Poder darle algo más que una historia genérica, algo que puede incrementar nuestro vínculo y mostrarle que estoy interesado en su vida cotidiana es algo que me hace sentir mucho más cercano a ella”.

Los idiomas del amor

Anifa Musengimana, 25, quien estudia Mercadotecnia Internacional en Londres, está segura de que los chatbots pueden ayudar a hacer más interesante lo tedioso de las citas en línea. Aseveró: “Estoy teniendo muchas conversaciones repetitivas en estas aplicaciones. La aplicación puede darme ideas divertidas acerca de qué hablar y tal vez encontraré a mejores personas con las que pueda tener una cita”.

Musengimana puntualizó: “Si recibo respuestas intrigantes, me sentiré atraída”.

Aseguró que sí le diría a las personas con las que salga que estaba usando la herramienta. Expresó: “Quiero un chico al que le parezca divertido. No desearía a un chico que es tan serio que se enoje conmigo por hacer eso”.

Usos en la oficina

Jessica Massey, de 29 años, una analista financiera en Cisco Systems que radica en Búfalo, Nueva York, ha estado redactando correos electrónicos para su jefe usando ChatGPT. En un correo electrónico, escribió: “Quería probar sus capacidades para ver si había una manera diferente en la que la inteligencia artificial pudiera expresar lo que estaba pensando. (Una persona entrevistada para este artículo confesó consultar a ChatGPT para ayudarle a prepararse. Otra aceptó usarlo para reseñas de desempeño de empleados).

Massey utilizó el bot para redactar un correo electrónico a su jefe en el que le explica por qué la compañía debería pagar por cierta certificación profesional. Ella afirma que el bot le dio un texto que parecía mucho una plantilla. No lo ha enviado, pero planea hacerlo después de que cambie “el escrito un poco para que suene más como yo”.

No obstante, Massey tiene una regla sobre depender de un chatbot: “Confiesa que lo usaste al final de tu trabajo o no lo uses nunca”.