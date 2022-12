Para Messi y Argentina, la espera (extra) valió la pena

Lionel Messi besa la copa que se hizo esperar (Reuters)

Lionel Messi tuvo que esperar, esperar y esperar. Tuvo que esperar a los 35 años. Tuvo que esperar hasta haber perdido una final de la Copa del Mundo. Tuvo que esperar luego de que parecía que la había ganado para Argentina en el tiempo normal. Y tuvo que esperar luego de que creyó que había derrotado a Francia una vez más en tiempo extra.

Tuvo que esperar hasta el final de la final más extraordinaria en la historia del torneo, en la que Messi brindó una actuación definitoria de su carrera y aún así, de alguna forma, fue superado por Kylian Mbappé, quien anotó el primer triplete del mayor partido en más de medio siglo.

Solo entonces, al final, su espera —su agonía— acabó. Solo entonces, le entregó la Copa del Mundo —esa preciosa tercera estrella— a Argentina, afianzando su afirmación como el mayor futbolista que alguna vez haya jugado el deporte.

La emoción que ha acompañado a Argentina en su trayectoria a la final ha estado tan en carne viva, ha sido tan volátil, que parecía inevitable que el último paso del camino estuviera tan tenso y frenético y lleno de desasosiego. Después de todo, había en juego 36 años de historia, así como el legado definitivo de la carrera de Messi. Eso conlleva un peso enorme.

Llegado el momento, no obstante, Argentina pareció llevar la carga con ligereza. Donde Francia parecía floja e incierta, el equipo de Lionel Scaloni era nítido y decidido. Ángel Di María, devuelto al equipo, atormentó a Jules Koundé en la izquierda de Argentina; Messi merodeó, atraído por un radar que ha perfeccionado en las dos últimas décadas y que lo lleva a donde sea que causa más aprietos.

Para el medio tiempo se había establecido y reforzado la supremacía Argentina. Di María, la notable amenaza de ataque del partido, había logrado un penalti decididamente suave por una falta de Ousmane Dembélé; Messi lo convirtió diligentemente y sus colegas de equipo lo cambiaron mientras los seguidores de Argentina se derritieron en un deleite.

Lo que vino a continuación, sin embargo, fue la obra maestra de su selección: cinco pases, realizados en un parpadeo, barriendo a Argentina de un extremo a otro de la cancha, culminando en un gol que iguala, por lo menos, a cualquiera de los anotados en una final mundialista en el último medio siglo.

Angel Di Maria celebra el segundo gol argentino (Reuters)

Di María lo concluyó y hubo papeles de reparto estelar para Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, pero pendió de un solo toque aterciopelado de Messi, de pie en la línea de medio campo, un momento de alquimia que tomó las materias primas más comunes y corrientes y las convirtió en algo dorado.

Y eso, en el momento, parecía que era todo. Gran parte del torneo había habido una selección francesa, superada en cuartos de final por Inglaterra y por Marruecos en partes importantes de la semifinal. El control que fue la marca de su victoria en Rusia hace cuatro años brillaba por su ausencia. Parecía ser un equipo que vivía incómodo en el borde.

Deschamps hizo lo que pudo para que su selección volviera al juego, al sacar tanto a Dembélé como a Olivier Giroud antes del medio tiempo. Una acción audaz y decisiva y, a partes iguales, un pánico total y ciego. Hizo poca diferencia. Francia apenas asestó un golpe a Argentina. El tiempo parecía correr en su reinado como campeón mundial.

Bastaron precisamente dos minutos para que todo cambiara. Para que la concienzuda labor de Argentina en este partido, en este torneo, se viniera abajo. Nicólas Otamendi, el defensa central canoso, calculó mal un pase bastante sencillo, lo que permitió que Randal Kolo Muani, uno de los suplentes de Francia, se le escapara; cuando se recuperó, tiró al delantero. Los franceses consiguieron un penalti, convertido por Mbappé, y con eso un rayo de esperanza.

Argentina apenas recuperaba la compostura cuando llegó el martillazo: Messi se halló holgazaneando con el balón, un toque hábil de Marcus Thuram y una primera volea feroz de Mbappé, que pasó zumbando ante el agarre desesperado de Emiliano Martínez. Los jugadores de Argentina se desplomaron, sin aliento. Habían estado tan cerca, y en un instante estaban tan lejos como siempre.

Mbappe y el segundo gol de Francia (Reuters)

Por un rato parecía que las esperanzas de Argentina no se extenderían más lejos de llegar a un tiempo extra, y luego aferrarse a los penales. Messi, sin embargo, volvió a intervenir, decidido a no aceptar un final que no había escrito. Cuando Hugo Lloris bloqueó un tiro de Lautaro Martínez, ahí estuvo Messi para llevar el balón a la meta.

Festejó, entonces, como si supiera cuán cerca estaba, cuán cerca estaba su equipo. No contaba con la propia determinación de Mbappé, decidido a ser el amo de su propio destino. Su disparo lo manejó Gonzalo Montiel, con 117 minutos de juego, intervino para parar el penalti, para completar su triplete en una final de Copa del Mundo y asegurar que el juego llegara a la final de la conclusión más dulce y cruel imaginable.

Mbappé anotó. Messi anotó. Pero Kingsley Coman y Aurelién Tchouámeni no lo hicieron, y eso dejó a Montiel, el lateral derecho, que intentara el disparo que haría eco por los siglos. El rugido de la hinchada argentina cuando la pelota golpeó la red pareció horadar el cielo. Messi cayó de rodillas, abrazando a sus compañeros. Su espera había concluido al fin.

