Pronto, cruzar la calle de forma imprudente ya no será un delito en California

Especial para Infobae de The New York Times.

Jason Sarris estaba reconstruyendo su vida. Iba a permanecer sobrio, renovar su licencia de conducir y encontrar una vivienda estable tras haber estado en situación de calle durante 12 años. Pero había algo adicional que lo frenaba: casi 5000 dólares en multas por cruzar la calle de manera imprudente e infracciones similares.

Sarris recordó una de esas multas vívidamente. Había mirado en ambos sentidos para cerciorarse de que no había tráfico en una calle de Novato, California, y luego cruzó hacia una tienda Goodwill, cuando se encontró a un oficial de policía esperándolo con un boleto de multa en la mano.

“No tenía cómo pagarla”, afirmó Sarris. “Era bien conocido como una persona en situación de calle, y me convertí en un objetivo”.

California ha tenido durante mucho tiempo la reputación de aplicar de manera estricta las leyes contra los cruces imprudentes de peatones. Eso está a punto de cambiar gracias a una nueva ley que despenaliza la infracción, la cual entrará en vigor el 1.° de enero. Bajo la ley “Libertad para caminar”, firmada el 30 de septiembre por el gobernador Gavin Newsom, los peatones ya no recibirán una infracción de tránsito con una multa de hasta 250 dólares si cruzan una calle fuera de las intersecciones designadas.

Sarris, quien testificó a favor del proyecto de ley en una audiencia legislativa, contó en una entrevista con The New York Times que había comenzado a tratar de “poner su vida en orden” en 2020. Cuando intentó renovar su licencia de conducir, Sarris fue informado de que tenía que pagar lo que debía en multas por infracciones como cruzar la calle de forma imprudente o caminar en un carril para bicicletas. Sarris resolvió lo de sus multas de tránsito en un tribunal comunitario, pero espera que otros no tengan que enfrentar las mismas dificultades.

“Solo espero que les dé a las personas la oportunidad de vivir sus vidas”, afirmó.

Aunque la ley no llega a eliminar por completo las reglas contra el cruce imprudente peatonal, sus partidarios afirman que restablecerá cierto equilibrio para los peatones en la cultura centrada en los automóviles de California, y también ayudará a eliminar la disparidades raciales y económicas en su aplicación. Bajo la medida, la policía podrá emitir una citación solo si existe un peligro inmediato para el peatón, y el acto de cruzar la calle de forma imprudente no puede ser utilizado como pretexto para detener a alguien.

Los datos de la Ley sobre Perfiles Raciales y de Identidad de California citados por el despacho del asambleísta Phil Ting, proponente de la ley, muestran que las personas negras en San Diego tienen 4,3 veces más probabilidades de ser citadas por cruzar la calle de forma imprudente que los peatones blancos, y son 3,7 veces más propensas a ser citadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

La revaluación de California se dio después de la de Nevada y Virginia, que despenalizaron el cruzar la calle de forma imprudente el año pasado. Kansas City, Misuri, eliminó el cruce imprudente peatonal de su código. Aunque en la mayoría de los estados y las grandes ciudades de todo el país siguen vigentes leyes contra el cruce imprudente peatonal, la cantidad de citaciones y multas es mucho menor en lugares como la ciudad de Nueva York en comparación con la costa oeste.

No todos piensan que la despenalización sea buena idea. Steve Barrow, director de programas de la Coalición para la Seguridad y la Salud de los Niños de California, afirmó que su organización se opuso al proyecto de ley porque pondría en peligro a más personas, en especial niños, quienes serían más propensos a seguir el ejemplo de los adultos que cruzan calles en sentido opuesto al tráfico.

“Eliminar la ley de seguridad vial contra los cruces imprudentes peatonales no atiende ninguna inequidad en la manera en que se hacen cumplir las leyes”, afirmó Barrow, quien enfatizó que la población necesita “leyes de seguridad de tráfico peatonal bien definidas” ya que la congestión del tráfico, el exceso de velocidad y la conducción distraída van en aumento.

La nueva ley llega tras un año récord de muertes de peatones, en el que se estima que 7485 de ellos murieron en Estados Unidos, la mayor cantidad en cuatro décadas, según la Asociación de Gobernadores para la Seguridad Vial. Sin embargo, los defensores de los derechos peatonales y otros afirman que el verdadero problema es que las calles están cada vez más diseñadas para que los autos se muevan rápidamente a expensas de la seguridad de los peatones.