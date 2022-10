Florida elige gobernador: cuatro claves del debate entre DeSantis y Crist

Especial para Infobae de The New York Times.

Charlie Crist estaba ávido por centrarse en el derecho al aborto, mientras que el gobernador Ron DeSantis a menudo dirigió su atención al presidente Biden.

El gobernador Ron DeSantis y Charlie Crist, su contrincante demócrata, debatieron por única vez en la campaña por la gobernación de Florida el lunes, en un intercambio pendenciero que contó con una asistencia ruidosa y tocó una serie de temas de la guerra cultural que han dominado el discurso político del estado.

Crist, un excongresista y gobernador con amplia experiencia en debates, ofreció una actuación pulida al pasar al ataque. Pero ningún momento de Crist parecía que fuera a cambiar la dinámica de la contienda. Las encuestas públicas muestran a DeSantis, un republicano, cómodamente por delante en la carrera, una rareza para Florida, que hasta hace poco tenía algunas de las contiendas más ajustadas del país.

El debate, inicialmente programado para el 12 de octubre, fue pospuesto debido al huracán Ian, una destructiva tormenta de categoría 4 que azotó el suroeste de Florida el 28 de septiembre, y mató a más de 100 personas.

La moderadora, Liz Quirantes, de WPEC, tuvo dificultades para mantener en silencio al público de Fort Pierce, que regularmente aplaudía, vitoreaba, abucheaba e interrumpía los intercambios. Algunas de las preguntas de Quirantes, que según ella provenían de los espectadores, parecían conducir a los candidatos hacia puntos de vista conservadores. WPEC es una filial de la CBS, propiedad de Sinclair Broadcast Group.

Aquí hay cuatro puntos a tener en cuenta:



La especulación sobre la candidatura a la presidencia de DeSantis no va a desaparecer



Crist presentó repetidamente a DeSantis como más interesado en postularse a la presidencia en 2024 que en gobernar Florida.

“El gobernador DeSantis ha perdido de vista el objetivo”, dijo Crist, al acusar al gobernador de centrarse en cuestiones nacionales y recaudar fondos fuera del estado. (DeSantis ha recaudado mucho más que Crist).

Dos veces, Crist preguntó a DeSantis a bocajarro si cumpliría un mandato completo de cuatro años de ser reelegido. DeSantis ignoró la pregunta mientras la moderadora señalaba que los candidatos habían acordado no hacerse preguntas entre sí.

“El único viejo burro al que quiero jubilar es Charlie Crist”, dijo DeSantis.

El gobernador dirigió con frecuencia su atención al presidente Joe Biden, el demócrata al que probablemente desafiaría si buscara la presidencia, y trató de relacionarlo con Crist. El índice de aprobación de Biden está por los suelos en Florida, aunque el presidente tiene previsto viajar al estado para hacer un mitin en favor de Crist y otros demócratas la semana que viene.

“Charlie Crist ha votado con Joe Biden el 100 por ciento de las veces para darnos estas políticas inflacionarias y hacer subir los costos de todo lo que estamos haciendo”, dijo DeSantis.



El número de muertos por el huracán Ian fue un punto de fricción



Al menos 114 personas murieron a causa del huracán Ian en Florida, convirtiéndolo en la tormenta más mortífera en el estado en casi 90 años. Muchos de los fallecidos eran personas mayores o vulnerables que quedaron atrapadas en sus casas o automóviles y se ahogaron. The New York Times descubrió que el condado de Lee, donde se encuentra la ciudad de Fort Myers, muy afectada, no siguió sus propios planes para la evacuación de personas antes del huracán.

Crist acusó a DeSantis de no utilizar su influencia para animar a la gente a salir antes de que la tormenta tocara tierra, y señaló que más de 82.000 floridanos han muerto durante la pandemia de coronavirus bajo la vigilancia de DeSantis.

“Tanto si se trata de la covid como del huracán, Ron ignoró a la ciencia”, dijo Crist.

DeSantis respondió que las evacuaciones son ordenadas por los funcionarios del condado y no por el estado. “Nuestro mensaje fue: ‘Escuchen a sus autoridades locales’”, dijo. “En última instancia, es una decisión local. Pero yo respaldo a cada uno de nuestros condados locales”.

Ni DeSantis ni Crist respondieron a la pregunta sobre si debería haber límites en la construcción en la costa de Florida dado el aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes. Crist culpó a DeSantis por permitir el desgaste del mercado de seguros de propiedad del estado; DeSantis respondió que las tarifas de los seguros han subido debido a las excesivas demandas.



DeSantis hizo declaraciones falsas y engañosas sobre el aborto



Estaba claro desde el principio que Crist estaba ansioso por hablar sobre el aborto, uno de los temas preferidos por los demócratas en un ciclo electoral por lo demás desfavorable. La primera pregunta fue sobre la política de vivienda, pero empezó diciendo que la elección era “un fuerte contraste entre alguien que cree en el derecho de la mujer a elegir” y DeSantis, que firmó una prohibición del aborto de 15 semanas que, según subrayó Crist, no incluye excepciones por violación e incesto.

Más tarde, cuando se le preguntó si el aborto debería prohibirse después de una semana específica de embarazo, DeSantis hizo una serie de afirmaciones falsas o engañosas.

Acusó a Crist de apoyar el aborto “hasta el momento del nacimiento”. Esa es una afirmación común de los republicanos, pero el aborto hasta el momento del nacimiento no existe, incluso en los estados sin límites gestacionales. También dijo que Crist apoyaba los “abortos por desmembramiento”, un término peyorativo para los procedimientos que se realizan más tarde en el embarazo y que, cuando se producen, suelen estar motivados por emergencias médicas o graves anomalías fetales. (Más del 92 por ciento de los abortos en Estados Unidos se realizan mucho antes, en el primer trimestre).



Los temas de la “guerra cultural” ocuparon mucho tiempo



Más que cualquier otro gobernador en funciones, DeSantis ha usado temas como la raza y los derechos de las personas trans para agitar su base conservadora.

Eso se vio en el debate del lunes, en el que dio una descripción gráfica e inexacta de la atención de afirmación de género para los niños transgénero, insinuando falsamente que los médicos estaban “mutilando” a los menores. En realidad, la atención de afirmación del género —que las principales asociaciones médicas, incluidas las de pediatría, respaldan— implica principalmente apoyo social, tratamientos no permanentes como los bloqueadores de la pubertad (que DeSantis también denunció) y terapias hormonales.

Crist respondió llevando el tema, una vez más, al aborto: “Esto me recuerda a su posición sobre el derecho de la mujer a elegir”, dijo. “Usted cree que sabe más que cualquier médico o cualquier doctor o cualquier mujer en posición de tomar decisiones sobre su propia salud personal”.

En un segmento sobre la educación, DeSantis también repitió sus frecuentes afirmaciones de que los demócratas como Crist quieren enseñar a los niños blancos a verse como opresores debido a su raza. Reconoció que es importante que los planes de estudio de historia incluyan “toda la historia estadounidense”, incluyendo la esclavitud y la segregación, pero dijo: “Estoy orgulloso de nuestra historia. No quiero enseñar a los niños a odiar nuestro país”.

Crist se burló de la idea de que se enseñara a los niños a odiarse a sí mismos o a los demás, diciendo: “No sé de dónde sacas esa idea”, y luego acusó a DeSantis de centrarse en el tema para evitar hablar del aborto.

Patricia Mazzei es la jefa de la corresponsalía en Miami, que cubre Florida y Puerto Rico. Escribe sobre noticias de última hora, política, catástrofes y las peculiaridades de la vida en el sur de Florida. Se unió al Times en 2017, tras una década en The Miami Herald.

Maggie Astor es una reportera que cubre noticias en directo y la política de Estados Unidos. También ha reportado sobre el clima, el coronavirus y la desinformación. @MaggieAstor