El pleito del presidente de LaLiga con el del PSG vira hacia los tribunales

Especial para Infobae de The New York Times.

Durante meses, parecía que el pleito entre el líder del máximo circuito del fútbol de España y el presidente del Paris Saint-Germain, el equipo francés bajo control catarí, se había desarrollado a todo pulmón y a la vista de todos.

Javier Tebas, el indisimulado presidente de LaLiga, criticaba con regularidad al Paris Saint-Germain y a sus líderes cataríes y los acusaba de violar de manera flagrante las reglas financieras del fútbol europeo. Y, de vez en cuando, el presidente del PSG, Nasser al-Khelaifi, le respondía a Tebas con sus propias acusaciones, en las que cuestionaba la salud del fútbol español o los ataques hacia él en los medios informativos y en discursos.

Resulta que la pelea donde más había en juego se estaba dando tras bambalinas.

Esta semana, después de casi dos meses de riñas, Tebas y LaLiga lograron una orden judicial para congelar decenas de millones de dólares en activos de beIN Media Group, la cadena de televisión que posee Catar y que dirige Al-Khelaifi, en una disputa por pagos no remunerados por derechos de transmisión.

BeIN, una de las empresas más prolíficas en derrochar dinero en derechos de transmisión en el mundo, tiene los derechos de partidos de LaLiga en partes de Asia y el Medio Oriente, así como en algunos mercados clave de Europa. Sin embargo, según un documento judicial que revisó The New York Times, hasta ese momento, la cadena no había saldado una deuda de más de 50 millones de euros (unos 48,5 millones de dólares) con la liga española por los partidos de esta temporada.

En la orden de 11 páginas, el tribunal declaró que había congelado los activos por el riesgo de que los fondos se repatriaran a Catar.

BeIN Media Group se enteró del caso y de la orden que congelaba sus activos mediante un reportero del Times. “Nuestra reputación se basa en décadas de una inversión significativa, transmisiones de primera línea, relaciones leales y de largo plazo con titulares de derechos y un historial de pagos realizados”, señaló la empresa en un comunicado.

El vocero de beIN mencionó que el 5 de octubre se había liquidado la deuda de 10 millones de euros. No obstante, la empresa declaró que no iba a hablar sobre sus conversaciones contractuales privadas con LaLiga ni con ningún titular de derechos y agregó: “Así no se deben realizar los negocios, sin duda no lo hacen las instituciones serias y profesionales”.

Esa deuda pendiente tan solo representa una fracción del dinero que beIN Media Group le ha abonado a LaLiga durante años. Según estimados de la industria, desde 2018, la cantidad total por los contratos entre la liga y la cadena ha sido de hasta 1500 millones de dólares.

Las demoras en los pagos a organizaciones deportivas tampoco son poco comunes, pues las cadenas a menudo son conocidas por negociar planes de pagos con sus socios. Lo poco común es todo lo que ha hecho LaLiga para asegurarse de recibir el dinero que según ella se le debe. BeIn sigue transmitiendo partidos de LaLiga en sus cadenas.

Sin duda, el caso volverá a centrar la atención en la influencia de Catar sobre el fútbol, pues además de ser la sede de la Copa del Mundo a celebrarse el próximo mes, también tiene un papel importante en el fútbol europeo al ser el dueño derrochador del PSG, la fuerza dominante del fútbol francés, y beIN, empresa que ha pagado miles de millones de dólares para adquirir los derechos de transmisión de algunas de las principales competencias del fútbol.

No obstante, también sacará a la luz la influencia de Al-Khelaifi, cuyos roles simultáneos como presidente del PSG y beIN Media Group y como miembro de la junta del órgano rector del fútbol europeo, la UEFA, lo han convertido en una de las figuras más influyentes en el deporte.

Durante años, Al-Khelaifi ha negado enfáticamente la acusación de que ejerce demasiado poder gracias a la variedad de roles que tiene; Al-Khelaifi ha declarado que, en el pasado, buscó asesoría legal siempre que se presentaron estos conflictos y que por lo regular se recusa de las reuniones en las que podrían chocar sus distintos roles.

Tebas le comentó al Times que beIN se ha tardado en pagar desde el año pasado y rechazó la aseveración de la cadena según la cual está enfrentando problemas financieros: “No les creo”.

En cambio, Tebas sugirió que la televisora está intentando renegociar sus acuerdos con LaLiga, los cuales cubren territorios que van desde Francia y el Medio Oriente hasta Asia y Nueva Zelanda.

No obstante, Tebas también sugirió que había otro motivo detrás de los pagos faltantes: este dijo que eran un intento de presionarlo para suavizar sus críticas hacia Al-Khelaifi. Por ejemplo, en junio, Tebas presentó una demanda ante la UEFA en la cual acusó al PSG y al Manchester City, otro equipo con respaldo de un Estado del golfo Pérsico, de “incumplir continuamente” las regulaciones financieras de la organización.

“Sabe exactamente lo que hace”, opinó Tebas para referirse a Al-Khelaifi. “Está intentando llegar al punto en el que los clubes le digan al presidente de la liga: ‘Preferimos tener el dinero y que hables menos’”.

BeIN dejó en claro su desdén hacia Tebas en la respuesta que ofreció. “Si dirigiéramos nuestras operaciones como una reacción frente a los comentarios de cierto ejecutivo sobre otros dentro de la industria deportiva, estaríamos en bancarrota”, señaló la empresa.



Para la UEFA, la disputa continua entre dos de sus voces más prominentes es incómoda porque Tebas y Al-Khelaifi son miembros de su comité ejecutivo. La última pelea judicial hará poco por disminuir la temperatura y esto no ha acabado todavía.

Según el documento, el fallo de congelar los activos de beIN tan solo es una medida temporal; el tribunal sostendrá una audiencia en pleno sobre el fundamento del caso, pero los tiempos no están claros.