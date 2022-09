Esto no se trata de jugar a ser la secretaria sensual

Especial para Infobae de The New York Times.

Mi novio, Jamie, intentaba devolver un colchón incómodo que había pedido por internet.

Programó la cita para que lo recogieran, pero, cuando llegó el camión, el conductor dijo que no podía aceptarlo sin caja. Habían entregado el colchón industrialmente comprimido, y su caja había desaparecido hacía tiempo (de todos modos, ningún mortal podría haber metido el colchón desenvuelto de nuevo en esa caja).

Así que Jamie se dirigió a Home Depot y compró seis de las cajas de mudanza más grandes que tenían. De vuelta a casa, gastó un rollo entero de cinta de embalar, pero seguía sin lograr que el monstruo tuviera una forma que permitiera su envío. Delirando de frustración, se rindió y trató de seguir con su vida, pero el colchón se cernía en su habitación como un recordatorio visible de su derrota.

Semanas más tarde, reavivó su determinación y llamó al servicio de atención al cliente, donde un representante le dijo que había habido una confusión y que debería haberlo apuntado a un servicio de recolección específico para colchones, sin necesidad de caja. Se programó un horario, pero aun así no fue nadie.

Cuando Jamie me contó todo eso, me animé, como un soldado de juguete en “El cascanueces”. Nuestra relación había estado en un lugar nebuloso recientemente, y vi la situación como una oportunidad para resolver algo simple, para mostrarle, de una manera pequeña pero concreta, que las cosas realmente pueden funcionar.

Anoté los datos de su pedido y salí a hacer algunas llamadas.

Hay una dinámica que tiende a surgir en mis relaciones en la que me gusta hacer el papel de asistente administrativa. No estoy hablando de un juego de roles de secretaria sensual. Hablo de encargarme de recados, hacer devoluciones y programar citas, todo ello con la ropa puesta.

Mi terapeuta llama a mi tendencia a la atención logística una apuesta manipuladora por el control. Yo lo llamo activismo de la eficiencia.

Cuando Jamie y yo nos conocimos en verano, ambos estábamos en plena transición vital. Mi relación de cinco años terminaba, y yo preparaba mi traslado de Los Ángeles a Nueva York, donde volvería a vivir con mi madre y empezaría a estudiar. Jamie también estaba asimilando los cambios geográficos y profesionales, además de enfrentarse al reciente diagnóstico de una enfermedad autoinmune.

Encontrarse en ese estado de ánimo, en un terreno igualmente inestable, puede ser aterrador y mágico, propicio para el desastre y el éxtasis de igual manera. Creo que ese es el espacio mental en el que uno es más susceptible de unirse a una secta.

Cerca de esa época, mi terapeuta me asignó una tarea, un libro con un título mortificante: “El jefe de los límites”. Lo reservé en la biblioteca y me sentí aliviada al saber que habría que esperar seis semanas, lo que me daría mucho tiempo para deleitarme con la imprudencia romántica.

A medida que el verano se convertía en otoño, Jamie y yo pasamos de ser novios a amigos con derechos, a hacer juntos el crucigrama del domingo y a bromear sobre la posibilidad de tener gemelos. El libro “El jefe de los límites” seguía en espera en la biblioteca, y tener un nuevo amor se sentía como el mejor antidepresivo del mundo.

Cerca de Jamie, sentí que me expandía de formas imprevistas. Las palabras que había utilizado para describirme durante años —cínica, cautelosa, poco divertida— ya no parecían aplicables a la persona en la que me estaba convirtiendo. La alegría, la compasión y la creatividad se volvieron mucho más interesantes para mí. En lugar de matar a los bichos del alféizar de mi ventana, empecé a atraparlos bajo tazas y a sacarlos al exterior. Empecé a usar más colores y a escribir mala poesía.

Esta fase fue como descubrir una nueva habitación en la casa de mi infancia: abrir la puerta de una patada y limpiar el polvo, encontrar estanterías empotradas y ventanales. La habitación había estado allí todo el tiempo; Jamie solo tenía una copia de la llave.

Luego, en noviembre, ocurrieron dos cosas importantes: Jamie volvió con su ex, y Jamie tuvo chinches.

Rápidamente caí en un pozo de ansiosa desesperación. Leí las primeras 37 páginas de “La broma infinita”, busqué departamentos en alquiler en Noruega y aprendí que el desamor se niega a ser discutido en otro lenguaje que no sea el del cliché extremo. De manera exasperante, no me enfadé con él. Sin embargo, sí creí que merecía un castigo.

Más tarde me enteré de que, tras su espontáneo y poco entusiasta intento de reconciliación, Jamie y su ex se dieron cuenta por enésima vez de que no podían tener una relación romántica. Se juntaron solo para dispersarse, restos de una explosión que se habían reunido sin otra razón más que la de volver a explotar.

Cuando el hombre que te rompe el corazón tiene chinches, se siente bastante bíblico. Mientras me revolcaba, mi imaginación se volvía cada vez más sádica. Los únicos milisegundos de alegría que podía conjurar provenían de imaginar el infierno por el que estaba pasando, despertando con nuevas picaduras y sábanas manchadas de sangre, sintiendo un constante reptar en su carne, montando en el carrusel de la vergüenza y el aislamiento.

Jamie hizo todo lo que se supone que hay que hacer para erradicar las chinches: gastó kilos de monedas en interminables cargas de ropa, chamuscó sus tejidos en la secadora y fregó su habitación hasta someterla. Vino un exterminador, pero las chinches perseveraron. El compañero de habitación de Jamie se volvió contra él; solo las chinches permanecieron fieles.

Todos los muebles tenían que desaparecer. Jamie arrastró su colchón infestado a la acera y llamó a un segundo exterminador para que aniquilara lo que el primero no pudo. En Acción de Gracias, cuatro semanas después de la infestación, Jamie se quedó con una habitación vacía. Se acostaba todas las noches en un saco de dormir en el suelo, rodeado de montones de un repelente parecido a la tiza llamado tierra de diatomeas que formaba un perímetro alrededor de su cuerpo, como si fuera un boy scout triste que intentara hacer un círculo de invocación.

Un mes después de que Jamie me rompiera el corazón, le envié un mensaje. Es difícil ser jefa de los límites cuando estás enamorada.

Esta es la cuestión: soy una persona muy comprensiva porque he sido todo tipo de personas terribles. Y como alguien que ha incurrido en lo imperdonable —tras mentir, robar y fingir que la otra persona no existe— no quiero vivir en un mundo donde las acciones son irredimibles.

Jamie contestó y nos pusimos a mandar mensajes de texto con el fervor de los mejores amigos de la escuela que se ponen al día después de un mes de castigo. Esa noche, hablamos por teléfono durante horas, sobre la estupidez con la que había actuado y sobre lo desgraciados que habíamos sido al separarnos.

Le dije que quería volver a intentarlo. No porque él lo mereciera, sino porque nuestra relación lo merecía. Fue después de colgar que Jamie encargó el nuevo colchón que resultaría ser demasiado blando.

Las cosas mejoraron. Jamie siguió demostrándome que aparecería; se pasó seis horas en la cocina haciéndome boloñesa; me leyó mis libros favoritos en voz alta. Sigue siendo la persona más alentadora que he conocido. Nuestra relación volvió a crecer, transformándose en pocos meses de un palo sin hojas a algo con brotes verdes a una planta de interior adecuada llena de hojas brillantes.

Después de nuestra reconciliación, pasé una semana en el departamento de Jamie (ya sin parásitos). Cuando entré en su dormitorio, me encontré con más colchones de los que había previsto. Fue entonces cuando le pedí —exigí, en realidad— que me remitiera el rastro de papel de su fallido regreso. Quería realizar el servicio administrativo de arreglar esto como un acto de amor, alimentado por una esperanza que ronda a medio camino entre el optimismo y la ingenuidad.

Jamie estaba lavando los platos 45 minutos más tarde cuando entré en la cocina y le informé que recogerían el colchón entre las 16 y las 18 horas del miércoles.

“Eso ya me lo han dicho antes”, respondió.

Le pedí que tuviera fe.

“Creo en ti”, dijo. “Pero no creo en ellos”.

“Por ahora, solo cree en mi creencia”.

“Claro”, dijo con una sonrisa, lanzando gotas de agua hacia mí.

Recogieron el colchón el miércoles entre las 4 y las 6 de la tarde, como estaba previsto. Todavía no se ha devuelto el dinero, pero he decidido dejar que Jamie se encargue de ello. (Todavía no he leído “El jefe de los límites”, pero creo que voy por buen camino).

Últimamente he pensado en las palabras esperanza y redención, como la ropa de cama que se desinfecta en la secadora. No quiero estar en la posición de contar con que alguien cambie, pero sí quiero darle espacio para hacerlo. No hay manera de que la persona en la que me he convertido en los últimos años pueda caber en la caja que solía contenerme de manera tan eficaz. He crecido, porque he tenido espacio para ello.

Quería demostrarle a Jamie que vivimos en un mundo en el que los colchones se recogen cuando están programados. Quería demostrarme a mí misma que los nuevos capítulos son posibles, que el pasado no dicta el futuro. Que se nos permite ser tan maravillosos como alguna vez fuimos terribles. Y que, una vez liberados de sus confines de cartón, nuestras vidas pueden expandirse y seguir expandiéndose.