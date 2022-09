Corredores y ciclistas usan mapas GPS para hacer arte

Especial para Infobae de The New York Times.

En 1665, Johannes Vermeer aplicó la última gota de pintura sobre un lienzo en su estudio en los Países Bajos para finalizar su obra maestra “La joven de la perla”.

Un día de abril, 357 años después, Janine Strong redujo la velocidad de su bicicleta hasta detenerla, interrumpió su aplicación de ejercicios y observó cómo la línea serpenteante de su ruta ciclista dibujaba la forma de la obra maestra de Vermeer sobre las calles de Brooklyn, Nueva York.

Strong creó lo que se conoce como “arte con GPS”, una práctica que utiliza las capacidades de mapeo del Sistema de Posicionamiento Global (GPS por su sigla en inglés) de aplicaciones modernas para teléfonos como Strava para crear dibujos digitales utilizando la ruta trazada por un usuario en su recorrido mientras se ejecita.

En vez de andar en bicicleta por un camino recto o en círculos alrededor de un parque, Strong planea sus paseos para que tengan una trayectoria en forma de pasteles de cumpleaños, estrellas, pájaros, leones y, ocasionalmente, algún Vermeer.

Este pasatiempo ha crecido por la disponibilidad generalizada del rastreo satelital para el uso de la gente común en aplicaciones de acondicionamiento físico como Nike Run Club o MapMyRide. Es particularmente popular en Strava y a menudo se lo denomina “arte Strava”.

El arte Strava existe desde el lanzamiento de esa aplicación en 2009, pero experimentó un aumento de uso durante la pandemia. Según Michael Joseph, un gerente sénior de comunicaciones de la empresa, se han subido a Strava más de 3000 millones de actividades desde principios de 2020.

Para completar su visión digital de “La joven de la perla”, Strong recorrió en bicicleta casi 80 kilómetros en del sur de Brooklyn, y revisaba atentamente Strava para asegurarse de que cada giro, círculo y paso recto dibujaran el icónico arete y el turbante de la pintura de Vermeer.

“Siempre me queda una gran sonrisa en el rostro cuando funciona y lo subo y ya está”, dijo. “Es una sensación muy satisfactoria”.

La idea ha existido desde antes de que se popularizara el uso de los teléfonos inteligentes para hacer ejercicio. En 2003, la edición “Year in Ideas” de The New York Times Magazine relató cómo Jeremy Wood y Hugh Pryor usaron dispositivos GPS de Garmin que parecían walkie-talkies para trazar rutas que parecieran mariposas y peces durante caminatas por la campiña inglesa.

“No solo se trata de caminar; tienes que estar mirando este dispositivo”, dijo Pryor en una entrevista reciente. “La gente siempre se pregunta qué estás haciendo”.

Wood dijo que se le ocurrió la idea del arte con GPS mientras usaba un rastreador GPS durante un vuelo y el avión empezó a volar en un patrón de espera sobre el aeropuerto de Heathrow. Lo cautivó el patrón que aparecía en su dispositivo Garmin.

“Formó esta silueta ovalada hermosísima, y fue mejor de lo que podría dibujarla a mano”, mencionó Wood. “Fue en ese momento cuando tuve una idea: podrías usar tus propios movimientos para hacer marcas en el espacio”.

Pryor, un compañero de clase de Wood, tuvo que desarrollar un software para pasar los puntos GPS del dispositivo Garmin a una computadora que convirtiera los datos en dibujos. Desde entonces, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para crear mapas visuales en tiempo real usando un teléfono o un reloj inteligente.

Steve Lloyd, director de tecnología y productos de Strava, señaló en un correo electrónico que el mayor uso de dispositivos GPS ha dado como resultado mapas más detallados, lo que ha mejorado la calidad y la complejidad del arte.

Esta práctica se ha extendido desde los campos de Oxfordshire en Inglaterra hasta las dunas de arena de Río Grande del Norte en Brasil. Gustavo Lyra ha corrido por Río Grande siguiendo una ruta con la forma del rostro de John Lennon, y pasó casi 9 horas corriendo en una ruta especial por el quinto cumpleaños de su hija. Era una imagen de Elsa de “Frozen”, la película infantil de Disney.

“Me aburro de correr por el mismo camino en las mismas calles”, dijo Lyra en Instagram, donde publica mapas de sus recorridos.

Gene Lu, quien vive en Nueva Jersey, comenzó a crear arte con GPS cuando se aficionó a la serie de televisión “Juego de tronos” en 2013. Trazó la forma de los emblemas familiares del programa, conocidos como sigilos, corriendo. Lu comentó que conectar sus carreras con uno de sus programas de televisión favoritos le dio más razones para salir a la calle.

“Hace que correr sea mucho más fácil”, señaló.

Lenny Maughan, quien se define como un “Etch A Sketch” humano, también empezó a hacer mapas artísticos relacionados con la cultura pop. Leonard Nimoy, Spock en la serie original de “Viaje a las Estrellas”, acababa de morir en 2015, y Maughan decidió rendirle homenaje.

“Pensé que tal vez sería buena idea trazar una mano, que se alinearía con las calles, especialmente con el patrón de cuadrícula de las calles aquí en San Francisco”, dijo Maughan. “Así que pensé: ‘Está bien, voy a hacer el saludo de los vulcanos’”.

Esta expresión artística incluso tiene sus propias categorías en los Guinness World Records. The Guardian hizo un reportaje sobre una pareja que realizó un recorrido en bicicleta de 7240 kilómetros por Europa (al mismo tiempo que escribía sobre el viaje en un blog), con lo que consiguieron hacer un dibujo con GPS de una bicicleta con 965 kilómetros de ancho, el dibujo más grande que se ha registrado de ese tipo, según el diario.

Cada creador utiliza un proceso ligeramente diferente. Lu imprime mapas físicos y traza en ellos la ruta planificada. Maughan usa Photoshop para poner la suyo en un mapa y luego transfiere el archivo a su Kindle, al que consulta mientras hace el recorrido.

Strong dijo que le gusta ver si las líneas de un mapa le inspiran algo. Por ejemplo, en una visita a Cape Cod, Massachusetts, se dio cuenta de que ciertas calles formaban la cola de un tiburón y continuó a partir de ahí.

Estos artistas enfrentan un gran obstáculo: los cementerios. Algunos panteones tienen reglamentos que prohíben correr y andar en bicicleta que no siempre se pueden prever. Este tipo de prohibiciones casi bloquearon proyectos ambiciosos de Lu y Strong. Lu tuvo la suerte de encontrarse con un encargado comprensivo que le permitió continuar su recorrido. Strong tuvo que dejar la bicicleta y terminar la imagen a pie.

Para Lu, lo inesperado forma parte de la belleza.

“Lo loco es que no sabes adónde te llevará el mapa; simplemente sigues la ruta”, dijo Lu. “Siempre consigo lo que busco”.