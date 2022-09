Los horrores múltiples de Ti West

Especial para Infobae de The New York Times.

Hay algo inusual en la película más reciente de Ti West, “Pearl”, ahora en cines. La película es una precuela ambientada en 1918 de “X”, el homenaje de West al género “grindhouse” de la década de 1970, pero eso no es extraño. No es la truculenta historia de una joven que intenta pasar de la vida en una granja al estrellato en la pantalla grande por medio de asesinatos. No es el estilo de Douglas Sirk con una sensibilidad “slasher”.

Lo curioso es que tanto “Pearl” como “X” se estrenaron con solo seis meses de diferencia, una bonanza para cualquier cineasta. También es un logro doble para la actriz Mia Goth: en “Pearl”, interpreta al desquiciado personaje del título; en “X” interpreta a Maxine, una actriz porno, y otro papel.

Y aún hay más: West anunció la semana pasada que Goth retomaría su papel de Maxine en “MaXXXine”, la tercera película de la trilogía de West, que estará ambientada en Los Ángeles de la década de 1980.

No es inaudito que un director estrene dos películas en un año. Alfred Hitchcock lo hizo con “La ventana indiscreta” y “Con M de muerte” en 1954. Ida Lupino, Steven Soderbergh y Spike Lee también lo hicieron.

Sin embargo, para un cineasta de género como West, un director independiente mejor conocido por sus películas de terror de ritmo lento como “La casa del diablo” y “El sacramento”, es territorio soñado, y también lo es para Goth.

“Fue mi primer papel protagonista en una película, y luego se convirtió en dos papeles principales en dos películas”, relató Goth en una entrevista telefónica. “Se ha convertido en la experiencia más satisfactoria desde el punto de vista creativo”.

En una entrevista en video, West habló sobre el origen de “Pearl” y lo que significa tener un año de doble función. A continuación, fragmentos editados de dos conversaciones.

P: ¿Qué se siente unirse al club de dos películas en un año?

R: Es muy extraño, pero genial. Estoy muy agradecido con [el distribuidor] A24. Cuando lo propuse por primera vez, les dije: ‘“X” se puede estrenar y luego podemos anunciar “Pearl”, y puede salir poco después, eso será muy divertido’. Nunca volveremos a tener esa oportunidad, porque esto es algo único en la vida.

Y el crédito es para A24: les encantó la idea. Les pareció algo muy vanguardista. Estoy muy orgulloso de ambas películas, y estoy orgulloso de cómo son totalmente diferentes en el sentido de que no necesitas ver “X” para apreciar “Pearl”. Se enriquecen mutuamente, pero son independientes.

P: No es solo que tienes dos películas en un año. Es que las películas están relacionadas.

R: Hay todo tipo de detalles que se relacionan entre ambas películas de una forma divertida que amplía el universo. No habría sido tan interesante hacer otra película en la que un nuevo grupo llega a la granja donde morirán o algo así. No habría habido suficiente película en eso.

P: Por poco fue un año de tres películas para ti.

R: Ya me bajaron de categoría. [Risas] Sí fue impresionante, pero ahora el comentario es: ‘Hiciste dos películas y escribiste una tercera, qué pena que no pudiste estrenar la tercera’.

P: ¿Por qué quisiste hacer una trilogía?

R: Todas están conectadas a su manera. La broma que hice fue esta: ‘Tuvimos que volver a la línea de tiempo de Biff Tannen y arreglar todo, como en “Volver al futuro”, para poder configurar la tercera película’. Queremos el contexto adicional para que la tercera película se comprenda de la manera en que espero que lo haga.

P: ¿De dónde surgió la idea de “Pearl”?

R: Cuando estábamos creando “X”, íbamos a ir a Nueva Zelanda porque, en la práctica, allá no había pandemia, ya que habían asegurado las fronteras. Teníamos un equipo y estábamos a punto de construir escenarios en medio de la nada. Pensé que cuando termináramos la película, simplemente íbamos a desmontar todo e irnos a casa. ¿Qué pasaría si hiciéramos dos películas seguidas?

Estaba pensando que podríamos hacer una precuela de “X” porque tenía una idea sobre la joven Pearl. Escribimos un guion en dos semanas y lo mejoramos más tarde. Eso me bastó para decir: ‘Será más barata que la primera película y creo que es un buen guion’. A24 estuvo de acuerdo.

P: “Pearl” combina un estilo Technicolor con una historia “slasher”. ¿Qué te gustó de esa mezcla?

R: Quería tener una estética que fuera radicalmente diferente a la de “X”. En un inicio, pensé que podríamos hacerlo al estilo expresionista alemán, en blanco y negro. Eso sería más barato, porque no tendríamos que pintar nada. Pero la idea de hacerlo al estilo de la época dorada de Hollywood parecía más apropiada para su personaje.

Nunca había visto la idea de mezclar esa estética casi de Disney con problemas psicológicos dementes. A24 dijo: ‘No te preocupes por la opción un poco más barata, hagámoslo como se debe’.

P: Hiciste una incursión en el género wéstern en tu película anterior, “El valle de la venganza”. ¿Por qué volver al horror?

R: Hice muchas películas de terror seguidas. Es bastante traumático hacer una película. Debes tener muchas ganas de hacerlo durante dos años. Así que hice una película de vaqueros y luego estuve haciendo programas de televisión y lo disfruté. Me sentí muy bien, y era un buen momento para hacer una película de nuevo.